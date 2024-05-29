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Seyahat
Red Bull Can You Make It? Sona Erdi
Avrupa'nın yedi günde geçildiği, para birimi olarak sadece Red Bull kutularının kullanıldığı ve 60 ülkeden yaklaşık 300 takımın yer aldığı macera tamamlandı.
Red Bull Can You Make It? bir kez daha birbirinden cesur ve maceraperest takımların zorlu ama bir o kadar da eğlenceli yolculuğuna sahne oldu. Üstlerindeki tüm parayı, kredi kartlarını ve telefonlarını geride bırakan üçer kişilik takımlar, Avrupa’nın beş önemli şehrindeki başlangıç noktasından yola çıktı.
Takımlar Amsterdam, Barcelona, Budapeşte, Kopenhag ve Milano şehirlerinden başlayan yedi günlük yolculukta Almanya’nın Berlin şehrine varmak için ellerinden geleni yaptı. Red Bull’u yiyecek, ulaşım ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak için takasta kullandıkları bu eşsiz macerada yaşananları kısaca özetleyelim.
Macera 21 Mayıs günü başladı ve takımlar beş buçuk saatten kısa sürede 5.829 kilometre yol kat etti. Yedi farklı ülkedeki dokuz kontrol noktasına uğrayıp 58 kontrol noktası mücadelesini ve 305 macera mücadelesini tamamladı. Bu süreçte 843 Red Bull kutusunu da temel ihtiyaçlar için takasta kullandı.
İkinci gün 16 ülkedeki 40 kontrol noktasına gidilirken 53.349 kilometre yol kat edildi, 323 kontrol noktası mücadelesi ve 872 macera mücadelesi tamamlandı. 2.281 adet Red Bull kutusu takasta kullanılırken, Gladiators takımının takas sayesinde Barcelona’dan Hannover’e uçakla geçişi dikkat çekici bir kalem oldu.
Takımlar üçüncü günde tam 64.789 kilometre yol almayı başardı. 14 ülkedeki 39 kontrol noktası, 293 kontrol noktası mücadelesi ve 755 macera mücadelesi geride kaldı, takaslar için 2.111 Red Bull kutusu harcandı. Takımlardan birinin kapalı alanda skydiving tecrübesi için tek bir kutuyu takas etmek yeterli oldu.
Dördüncü günde kat edilen mesafe daha da arttı ve toplam 71.247 kilometre geride kaldı. 13 ülkedeki 44 kontrol noktası ziyaret edildi, 274 kontrol noktası mücadelesi ve 875 macera mücadelesi tamamlandı. Toplam 2.735 Red Bull kutusu takas edilirken, takımların vlog’larında paylaştığı anlardan birkaçı şöyle:
- Team Korea takımı uyku tulumlarına sarılıp bir otobüs durağındaki bankta uyudu ve bunu “gelmiş geçmiş en iyi ev" olarak nitelendirdi.
- Portekizli Ganda Lata takımı, kendilerini evlerine davet eden bir aile ile sıcak bir yemeği paylaşmanın keyfini çıkardı.
- İsviçreli Softies takımı, Red Bull'u üç farklı kişi tarafından kendileri için alınan üç Münih biletiyle takas etti.
- ABD takımı Wacky Dudes, Cenevre'de kutup dalışı yaparak adeta isimlerinin hakkını verdi.
- Alman Ingame takımı, bir wakeboard mücadelesini sanki hayatları boyunca bunu yapıyormuş gibi tamamladı.
- Bir başka ABD takımı Directionally Challenged, bu yıl Red Bull Can You Make It? resmi partneri olan A1 tarafından başlatılan bir meydan okuma hakkında vlog çekti. İnsanları birbirine bağlama konseptinden ilham alan Directionally Challenged için sabah saat 4'te yedi takım bir araya geldi.
Tüm takımların hazırladığı vlog'ları www.redbullcanyoumakeit.com adresinden izleyebilirsin!
Beşinci gün sonunda takımları 66.070 kilometreyi geride bıraktı ve böylece toplam mesafe 300.000 kilometreyi buldu! 12 ülke, 37 kontrol noktası, 254 kontrol noktası mücadelesi, 816 macera mücadelesi ve 2.656 Red Bull kutusu ile alınan festival biletleri, saç bakımı, yüz maskesi tedavisi, skydiving ve dahası...
Son 48 saate girildikten sonra takımlar altıncı günde 67.012 kilometre yol aldı. Hedef sadece Berlin’e ulaşmak değil, aynı zamanda olabildiğinde fazla sayıda mücadeleyi tamamlamaktı. 12 ülkede 259 kontrol noktası mücadelesi ve 661 macera mücadelesi tamamlanırken, 2.232 Red Bull kutusu da takasta kullanıldı.
Ve son gün! 2.998 Red Bull kutusu takasta kullanıldı ve böylece 80.105 kilometrelik devasa bir mesafe kat edildi. Dokuz ülke, 276 kontrol noktası mücadelesi ve 584 macera mücadelesi... ABD’li Buckaroo takımına bir buz hokeyi oyuncusu, Britanyalı Raz takımına ise Hollanda’da tanıştıkları bir adam bilet aldı.
Yedi gün süren müthiş macerada 597.000 kilometre geride kaldı. Yaklaşık 8.000 macera mücadelesinin tamamlandığı etkinlik sonunda ABD’li Gladiators takımı birinciliğe ulaştı. Texas A&M Üniversitesi’nden üç arkadaşın yer aldığı takım yedi günde sekiz ülkeyi ziyaret etti ve toplamda 18.784 puan toplamayı başardı.
- Gladiators (ABD) 18.784 puan
- The Travelling Pharaohs (Mısır) 18.636 puan
- Sloth's Team (İtalya) 18.406 puan
- Winging It (ABD) 17.815 puan
- Monipowers (İspanya) 17.815 puan
- Los Peregrinos (İspanya) 17.172 puan
- The Outliers (İrlanda) 16.850 puan
- Czech Chicas Out (Çekya) 16.430 puan
- Ratisbona (Almanya) 16.250 puan
- Adrenaline (Gürcistan) 16.132 puan