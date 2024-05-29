Red Bull Can You Make It? Sona Erdi

Ve son gün! 2.998 Red Bull kutusu takasta kullanıldı ve böylece

80.105 kilometre

lik devasa bir mesafe kat edildi. Dokuz ülke, 276 kontrol noktası mücadelesi ve 584 macera mücadelesi... ABD’li Buckaroo takımına bir buz hokeyi oyuncusu, Britanyalı Raz takımına ise Hollanda’da tanıştıkları bir adam bilet aldı.