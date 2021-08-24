Driftin İnceliklerini Red Bull Car Park Drift Akademi'de Öğrendik

Red Bull Car Park Drift Türkiye finali heyecanı 29 Ağustos’ta Bursa’daki Yunuseli Havalimanı’nda yaşanacak. Türkiye finalinden bir hafta önce ise kendini geliştirmek isteyen driftçiler TOSFED Körfez Yarış Pisti’ndeki Drift Akademi'de bir araya geldiler. Dünyaca ünlü drift yıldızı Abdo Feghali ’nin katılım gösterdiği etkinlikte bol dumanlı ve bol yanlamalı dakikalar yaşandı.

Red Bull Car Park Drift Akademi'de eğitimi Abdo Feghali verdi. © Barış Acarlı

Drift Akademi başlıyor!

Drift Akademi hazırlıkları sabahın erken saatlerinde başladı. Bir yandan pilotların teorik ve pratik eğitim alacağı alanlar düzenlenirken, diğer yandan pilotlar araçlarıyla park alanına giriş yaptılar. Birbirinden farklı araçların yan yana dizilmesi ve motor sesleri heyecanı yavaş yavaş artırmaya başladı. Bu arada Abdo Feghali de parkura gelerek yapılan son rötuşlara bizzat yardım etti.

Eğitimler başlamadan önce akademi katılımcılarından bazıları ile beklentileri üzerine konuştuk. Berkcan Hacımusalar akademiye katılma amacını “İki senedir Nissan S13 sahibiyim ve bu sporu öğrenmek istiyorum.” şeklinde açıklarken, Basri Yücel ise “Red Bull’un düzenlemiş olduğu bütün organizasyonlara katılım sağladım, akademide diğer pilotlardan kendime bir şeyler katmak istiyorum.” şeklinde konuştu.

Parkura çıkmadan önce pilotlara teorik eğitim verildi. © Barış Acarlı

Bir diğer katılımcı ise Çağatay Arıca şöyle konuştu: “Drifte çocukluktan kalma bir hevesim vardı. Hem oyunlar olsun, hem filmler olsun, merak saldım. Babam da eski yarışçılardan ve hep merak etmişimdir nasıl yaparım diye. Çocukluktan beri drift kariyeri hayalim var. Zamanla arabamı yaptım, lisansımı aldım, yeteneğim de görülürse kendimi geliştirip Türkiye’de bir yerlere gelmek istiyorum.”

Drifte çocukluktan kalma bir hevesim vardı. Hem oyunlar olsun, hem filmler olsun, merak saldım. Çağatay Arıca

Akademinin ilk bölümünde Abdo Feghali katılımcılara Red Bull Car Park Drift’in temel yapısını ve diğer drift etkinliklerinden farkını anlattı. Düşük maliyetli araçların katılma ve kazanma şansı bulunduğunu belirten Abdo, zafere giden yolda en önemli etkenin pilot ile araç arasındaki kimya olduğunu söyledi: “Pilot, gaz pedalı ve direksiyon kimyası tutmalı, araç driftçiyi değil, driftçi aracı yönetmeli.”

Pilotlar tüm engellerde hünerlerini göstermeye çalıştılar. © Barış Acarlı

Driftçiler ilk engelleri deneyimliyor

Eğitimin devamında pilotların ilk bölümde tecrübe edecekleri Figure 8 ve Figure 11 engelleri görseller üzerinden anlatıldı. Pilotların takip etmesi gereken rota, engeller arasında nasıl geçiş yapacağı ve hangi durumlarda ceza puanı alacağı gösterildi. Teorik eğitimin hemen ardından pilotlar tek tek parkura çıktılar ve ilk engelleri tecrübe etmeye başladılar. Bazı katılımcılara Abdo'ya bizzat eşlik etti.

İlk bölümün ardından parkurdaki Pendulum, Flipper ve Box engellerinin teorik eğitimine geçildi. Bu üç engelin nasıl geçilmesi gerektiğini anlatan Abdo Feghali , öğle arası verilmeden hemen önce bu kez kendi aracıyla parkura çıktı . Tüm engelleri defalarca geçtiği etkileyici bir performans sergileyen Abdo, böylece katılımcılara ilham verirken aynı zamanda ne yapmaları gerektiğini de göstermiş oldu.

Abdo Feghali yaptığı mini şovla engellerin nasıl geçileceğini gösterdi. © Barış Acarlı

Öğle arasından sonra pilotlar eğitim alanındaki tüm engelleri deneyimleme şansı buldular ve ardından eleme bölümüne geçildi . Drift Akademi katılımcıları, parkurun tamamında performanslarını sergileyerek Red Bull Car Park Drift Türkiye finalinde yer alacak dört isimden biri olmak için mücadele ettiler. Abdo Feghali de puanlama yapmak için tüm performansları dikkatle izledi.

Red Bull Car Park Drift Türkiye finali için Drift Akademi’den toplam dört pilotun seçilmesi planlanmıştı ancak sergilenen performanslar sonrası Abdo Feghali beş ismin finallere katılmasına karar verdi . Akademi parkurunda hem drift yetenekleri, hem de performansları ile finale katılmaya hak kazanan isimler Ahmet Parlatan, Asaf Akyol, Çağatay Arıca, Ersan Şahin Kır, Farnoush Rezaei oldu.

Beş isim Red Bull Car Park Drift Türkiye finalinin yolunu tuttu. © Barış Acarlı

Driftçilerin Türkiye finali mutluluğu

Finale kalan isimlerin duyurulmasının ardından Asaf Zahid Akyol ve Ersan Şahin Kır ile konuştuk. “Etkinlik çok mutluluk vericiydi. Bugün 125 beygir arabamızla piste girebildik, kendimizi gösterebildik ve bizim için çok yararlı oldu.” diyen Asaf Zahid Akyol sözlerine şöyle devam etti: “Abdo Feghali’nin tavsiyeleri, önerileri performansım için çok etkili ve yararlı oldu. Finalde hedefim şampiyonluk.”

Abdo Feghali’nin verdiği tavsiyelerle piste her çıkışımda kendimi daha da geliştirdim Ersan Şahin Kır

Ersan Şahin Kır ise duygularını şu şekilde dile getirdi: “Çok mutlu oldum, çok da tatmin oldum, hayallerime bir adım daha yaklaşmış gibi hissettim. Burada profesyonel bir şekilde bu hobiyi yapma fırsatı sunduğu için Red Bull’a teşekkür ederim. Abdo Feghali’nin verdiği tavsiyelerle piste her çıkışımda kendimi daha da geliştirdim. Finaldeki hedefim podyuma çıkmak ve hatta mümkünse birinci olmak.”