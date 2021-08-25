Red Bull Car Park Drift Rehberi

Polikarbonattan üretilen, 120 santimetre uzunluğunda, varilin kenarına monte edilmiş ve yüzgeci andıran bir levha. Parkurun iki noktasında yer alan bu levhalara yanlayarak gelmek ve aracın arkasıyla vurmak gerekiyor. 20 puan değerindeki bu engellerden toplam

40 puan

almak mümkün ancak bu sanıldığı kadar kolay değil.