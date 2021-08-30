Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali Nefesleri Kesti!

'nin açılış konuşması ve nefes kesen gösterisi ile başladı. Yarışla ilgili detaylar veren ve Türkiye'yi çok özlediğini söyleyen rekortmen driftçinin konuşmasının ardından ise sahne sırası Türkiye'nin en iyi drift yıldızlarındaydı.

TOSFED, Falken, Castrol, Motorsport.com Türkiye ve Fanatik'in katkılarıyla gerçekleşen organizasyonda en iyiler karşı karşıya geldi. Kasım ayı başında Red Bull Car Park Drift Dünya Finali 'nde ülkemizi temsil etmek için birbirine meydan okuyan drift yıldızları yarışmanın start almasıyla birlikte seyircilerin de büyük desteği altında asfaltı ağlatmaya başladılar.

TOSFED, Falken, Castrol, Motorsport.com Türkiye ve Fanatik'in katkılarıyla gerçekleşen organizasyonda en iyiler karşı karşıya geldi. Kasım ayı başında Red Bull Car Park Drift Dünya Finali 'nde ülkemizi temsil etmek için birbirine meydan okuyan drift yıldızları yarışmanın start almasıyla birlikte seyircilerin de büyük desteği altında asfaltı ağlatmaya başladılar.

23 yarışçının katıldığı Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali'nde engelleri en sorunsuz ve en dumanlı şekilde geçmeye çalışan yarışçılar ilk olarak ilk 8 finalist arasına kalmaya çalıştı. Red Bull sporcusu

Son 8 mücadelesi kıran kırana geçerken, son anlara kadar süren bol dumanlı Final Four mücadelesinin ardından son dörde kalan isimler ise Ege Bilaloğlu , Levent Enön , Aykut Şimşit ve Berfu Tutumlu oldu. Elemeler arasında Abdo Feghali de co-pilot koltuğuna oturan ünlü isimlerle seyircileri coştururken artık sıra kazananı öğrenmeye gelmişti.

Son 8 mücadelesi kıran kırana geçerken, son anlara kadar süren bol dumanlı Final Four mücadelesinin ardından son dörde kalan isimler ise Ege Bilaloğlu , Levent Enön , Aykut Şimşit ve Berfu Tutumlu oldu. Elemeler arasında Abdo Feghali de co-pilot koltuğuna oturan ünlü isimlerle seyircileri coştururken artık sıra kazananı öğrenmeye gelmişti.