Red Bull Car Park Drift'te Önceki Yıllarda Ne Olmuştu?

Red Bull Car Park Drift’in

ne İstanbul ev sahipliği yaptı. Dünyanın dört bir yanındaki ulusal elemelerde en iyi performansını sergileyen 20 pilot, dünya finaline katılmaya hak kazanarak İstanbul'un yolunu tuttu. En iyi drift numaralarını sergilemek için bir araya gelen

finalistlerin tek ve ortak bir amacı vardı

; o da performanslarıyla hem seyircileri, hem de jüriyi etkileyerek İstanbul’dan Red Bull Car Park Drift dünya şampiyonu unvanıyla ayrılmak.