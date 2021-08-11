Red Bull Car Park Drift'te Önceki Yıllarda Ne Olmuştu?

Red Bull Car Park Drift’in Türkiye ayağı 29 Ağustos’ta Bursa’daki Yunuseli Havaalanı’nda gerçekleşecek. Etkinlik günü yaklaşırken önceki yıllarda Red Bull Car Park Drift Türkiye’de neler olup bittiğini öğrenmek ister misin?
Red Bull Car Park Drift 2018 Türkiye Finali
Üç yıl önceki Red Bull Car Park Drift’in Türkiye ayağı Sinan Erdem Spor Salonu’nun açık otoparkında gerçekleşti. Asfaltın tozunu attıran en yetenekli isimlerin bir araya geldiği Türkiye finali öncesi ilk olarak Abdo Feghali’nin şovu vardı. Bu özel şovda co-pilot koltuğuna Kübra Dağlı, Nebil Evren, Cem Bölükbaşı ve Mervan Tepelioğlu gibi birbirinden ünlü isimler oturdu. Abdo Feghali’nin ardından ise bu kez Birkan Polat’ın seyirciye parmak ısırtan gösterisi vardı.
Ünlü isimlerin şovlarının ardından Red Bull Car Park Drift’in Türkiye finali başladı. Türkiye’yi Lübnan’daki dünya finalinde temsil edecek ismin belirleneceği final nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Pilotların ortalığı toza dumana kattığı eleme turları sonrasında dört finalist şampiyonluk için bir kez daha piste çıktı. Organizasyona KKTC’den katılan ve en yüksek puanı alan İbrahim Yücebaş, Türkiye şampiyonu unvanını alarak dünya finaline gitmeye hak kazandı.
Red Bull Car Park Drift 2019 Türkiye Finali
Red Bull Car Park Drift Türkiye’nin 2019 yılı finali TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleşti. Birbirinden iddialı 18 driftçinin karşı karşıya geldiği Türkiye finali müthiş bir kapışmaya sahne oldu. Finalden önceki gün gerçekleştirilen sıralama turları yarışında Doğukan Manço, Aykut Simsit ve Kemal Soylu en hızlı üç isim oldu. Final günü gelip çattığında ise finalistler hem hız, hem de akrobasi konusundaki yeteneklerini sergileyerek şampiyonluk mücadelesi verdiler.
Final öncesinde Abdo Feghali alışılagelmiş özel şovlarından birine imza atarak seyircileri mest etti. Bu özel şovda co-pilot koltuğuna İlayda Alişan ve Itır Esen gibi ünlü isimler oturdu. Türkiye finalinde ise elemeler sonunda dört isim yarı finale yükseldi. Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı yarı finalde ilk üç sırada kendine yer bulan Fahim Reza Keykhosravi, Ali İnal ve İbrahim Yücebaş üçlüsü Red Bull Car Park Drift dünya finalinde mücadele etmeye hak kazandı.
Red Bull Car Park Drift 2019 Dünya Finali
Red Bull Car Park Drift’in 2019 yılı dünya finaline İstanbul ev sahipliği yaptı. Dünyanın dört bir yanındaki ulusal elemelerde en iyi performansını sergileyen 20 pilot, dünya finaline katılmaya hak kazanarak İstanbul'un yolunu tuttu. En iyi drift numaralarını sergilemek için bir araya gelen finalistlerin tek ve ortak bir amacı vardı; o da performanslarıyla hem seyircileri, hem de jüriyi etkileyerek İstanbul’dan Red Bull Car Park Drift dünya şampiyonu unvanıyla ayrılmak.
Dolu tribünler önünde gerçekleşen dünya finali öncesinde driftin yıldız ismi Abdo Feghali bir kez daha seyircileri büyüleyen şovuyla pistteydi. Bu özel şovun hemen ardından ise finalistler sahne aldılar. Yiğit Top’un sunumuyla canlı yayınlanan dünya finalinin jürisi Mad Mike, Aleksandr Grinchuk, Nicolas Dufour ve Yağız Avcı dörtlüsünden oluşuyordu. Aksiyon dolu final günü sonunda Ürdünlü pilot Anas El Helo şampiyon olurken, İbrahim Yücebaş ise ikinciliği elde etti