Red Bull Challengers Başladı!

’da yepyeni bir seri başladı. Red Bull Challengers serisinde Türkiye’nin en popüler içerik üreticileri bilgisayar başına geçiyor ve en sevdikleri oyunlardan birinde zorlu görevleri başarıyla tamamlamaya çalışıyorlar. Bu görev kimi zaman PUBG: Battlegrounds’ta 15 rakibi ortadan kaldırmak, kimi zaman NBA 2K22'de 35 üçlük atmak oluyor.

serisinde Alper Biçen, Batuhan Bozkan, Buğra Kazancı, Cem “Mithrain” Karakoç, Enis Kirazoğlu, Gözde “miafitz” Demiral, Pelin “pqueen” Baynazoğlu ve Tamer Yeşildağ bilgisayar başında olacak. Bu isimleri zorlu görevlerin beklediği oyunlar ise Apex Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Forza Horizon 5, Minecraft, NBA 2K22, PUBG: Battlegrounds The Sims 4 ve The Witcher 3: Wild Hunt.

Sekiz bölümlük Red Bull Challengers serisinde Alper Biçen, Batuhan Bozkan, Buğra Kazancı, Cem “Mithrain” Karakoç, Enis Kirazoğlu, Gözde “miafitz” Demiral, Pelin “pqueen” Baynazoğlu ve Tamer Yeşildağ bilgisayar başında olacak. Bu isimleri zorlu görevlerin beklediği oyunlar ise Apex Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Forza Horizon 5, Minecraft, NBA 2K22, PUBG: Battlegrounds The Sims 4 ve The Witcher 3: Wild Hunt.

Sekiz bölümlük Red Bull Challengers serisinde Alper Biçen, Batuhan Bozkan, Buğra Kazancı, Cem “Mithrain” Karakoç, Enis Kirazoğlu, Gözde “miafitz” Demiral, Pelin “pqueen” Baynazoğlu ve Tamer Yeşildağ bilgisayar başında olacak. Bu isimleri zorlu görevlerin beklediği oyunlar ise Apex Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Forza Horizon 5, Minecraft, NBA 2K22, PUBG: Battlegrounds The Sims 4 ve The Witcher 3: Wild Hunt.