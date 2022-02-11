Red Bull Challengers'ta Mithrain'in PUBG ile İmtihanı

’da Red Bull Challengers'ın ilk bölümü yayında. Bu seride Türkiye’nin en popüler içerik üreticileri, en sevdikleri oyunlardan birinde oyunculuk yeteneklerini sınamak için bilgisayar başına geçiyorlar. Serinin ilk bölümünde Cem "Mithrain" Karakoç, PUBG: Battlegrounds’ta kendisine verilen zorlu görevleri başarıyla tamamlamaya çalışıyor.

PUBG: Battlegrounds'ta başarıya ulaşmak için biraz da şans lazım ancak Cem "Mithrain" Karakoç'un çok daha fazla şansa ihtiyacı olacak. Çünkü ona verdiğimiz görev üç maç sonunda toplam 15 kill almak, araç ile 5 kill almak ve bir galibiyet almak. Biraz insaflı davranmak için bir maçlık joker hakkı da tanıdığımız bu zorlu mücadeleyi aşağıda izleyebilirsin.