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Red Bull Challengers'ta Mithrain'in PUBG ile İmtihanı
Türkiye’nin en popüler içerik üreticilerinin oyunculuk yeteneklerini sınayan Red Bull Challengers’ın ilk bölümüne Cem “Mithrain” Karakoç konuk oldu.
Red Bull'un YouTube kanalı Red Bull GamerSZon’da Red Bull Challengers'ın ilk bölümü yayında. Bu seride Türkiye’nin en popüler içerik üreticileri, en sevdikleri oyunlardan birinde oyunculuk yeteneklerini sınamak için bilgisayar başına geçiyorlar. Serinin ilk bölümünde Cem "Mithrain" Karakoç, PUBG: Battlegrounds’ta kendisine verilen zorlu görevleri başarıyla tamamlamaya çalışıyor.
PUBG: Battlegrounds'ta başarıya ulaşmak için biraz da şans lazım ancak Cem "Mithrain" Karakoç'un çok daha fazla şansa ihtiyacı olacak. Çünkü ona verdiğimiz görev üç maç sonunda toplam 15 kill almak, araç ile 5 kill almak ve bir galibiyet almak. Biraz insaflı davranmak için bir maçlık joker hakkı da tanıdığımız bu zorlu mücadeleyi aşağıda izleyebilirsin.
Cem "Mithrain" Karakoç kimdir?
Uzun yıllardır Twitch üzerinden yaptığı canlı yayınlarla oyuncuların karşısına çıkan Cem "Mithrain" Karakoç, 8 Mayıs 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Özellikle PUBG: Battlegrounds'taki başarısı ile adından söz ettiren Mithrain, 2017 yılında Gamescom kapsamında düzenlenen duo ve squad PUBG turnuvalarında Türkiye'yi temsil eden takımın üyelerinden biriydi. Mithrain canlı yayınlarında yeni çıkan popüler aksiyon, FPS ve battle royale oyunlarına yer veriyor.