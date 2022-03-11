2021'de rekorlarla dolu, heyecan verici bir geri dönüş sezonunun ardından Red Bull Cliff Diving bu yıl dünyanın çeşitli yerlerinde planlanan sekiz mücadeleyle karşınızda olacak.

Şampiyonlar; Gary Hunt ve Rhiannan Iffland geçen yıl erkekler ve kadınlar kategorilerinde sırasıyla dokuzuncu ve beşinci şampiyonluklarını alarak üstünlüklerini bir kez daha ortaya koyarken, işaretler bu sezonun dünyanın en iyileri olarak şimdiye kadarki en rekabetçi sezonlardan biri olacağına yönünde. Sporcular, kupalar için bir kez daha savaşmaya hazırlanıyor.

Heyecanla beklenen atlayışlar sadece birkaç ay sonra başlıyor... İşte yeni sezonun başlangıcı konusunda seni daha da sabırsızlandıracak beş sebep.

01 Manzaralı uçurum atlayışları

Uçurum dalışı seçkinlerinin sergilediği nefes kesici hava akrobasilerinin yanı sıra, bu sporun en çekici yönlerinden biri de sahnelendiği nefes kesici yerlerdir... Filipinler ve Hawaii gibi pastoral noktalardan hareketli ve önemli şehir merkezlerine kadar, Dünya Serileri son 12 sezonda gerçek bir turistik gezi işlevi gördü.

2022'de, Haziran ayında sezon açılışı için dokuz yıl sonra ilk kez ABD'nin Boston şehrine dönüşün ardından, atlayışlar bir Avrupa başkenti turuna çıkacak. İlk olarak, Paris'te olacağız. Burada ikamet eden Gary Hunt'ın Eyfel Kulesi'nin hemen önündeki Port Debilly'deki hayranlarının gözlerini kamaştırmak için fazla uzağa gitmesi gerekmeyecek.

Amalienborg Sarayı'nın yanındaki Kopenhag Opera Binası'ndan yapılan atlayış © Romina Amato/Red Bull Content Pool

02 Bu sezonun favorileri, Gary Hunt'ın tacını almak isteyecek

Her şey 2009'da başladı... 12 sezon boyunca Gary Hunt, dokuz kez Dünya Serileri şampiyonluğu elde etti. Rekabet için artık gözler Fransa'ya çevriliyor. Eskiden 'Parlak Brit' olarak bilinen atlayışçı hâlâ kazanma yollarını değiştirdiğine dair bir işaret göstermiyor. Yani Hunt, yine en büyük favorilerden birisi. Ancak 37 yaşındaki sporcunun yüksek formuna rağmen, bu sene şampiyonluk için onu zorlayabilecek isimler olacağına dair de önemli sinyaller de var.

Geçen sezon Hunt ile büyük çekişme içinde olan Constantin Popovici ve Catalin Preda bu sezon da rekabetin içinde olacaklar. Preda, Saint-Raphaël'deki sezon açılışında zaferi elde ederken, Popovici dört ikincilik ve üçüncülük elde etmişti.

Hunt, bu yıl unvanını kaptıracak mı? © Romina Amato/Red Bull Content Pool

03 Iffland'ın yenilmezlik rekoru kırılabilecek mi?

Avustralyalı Rhiannan Iffland şu anda bireysel sporcularda çok nadiren görülen galibiyet serisinin tadını çıkarıyor. 2018'e kadar uzanan, art arda 13 muhteşem Dünya Serileri zaferi, onu bu sezon yine en büyük favorilerden bir tanesi haline getiriyor.

04 Tarihin en uzun platformu

Sürekli gelişen bu sporda her sezon sportif rekorlar izlemeye devam ediyoruz... Oslo'nun ağustos ayındaki ev sahipliğinde izleyeceğimiz platform ilginç bir rekora sahne olacak ve manşetlerde kendisine yer bulacak. Geçen yıl bir sergi etkinliğinde ilk kez tanıtılan platform, Opera Binası çatısından 30 metre ileriye uzanıyor ve Dünya Serileri tarihinin en uzun platformu oluyor.

Atlama noktasından aşağı doğru süzülmek ve aşağıda toplanmış binlerce taraftarın alkışlarını duymak... Burada sadece bunun için bolca zaman olmayacak aynı zamanda atlayışlardan önce gerginlik de epey tırmanacak.

Oslo platformu 2021'de harika bir atlayışa sahne olmuştu © Romina Amato/Red Bull Content Pool

05 Sürpriz final

Haklısınız... Dünyanın çeşitli yerlerinde sekiz farklı atlama noktasından bahsettik. Ancak şu ana kadar yalnızca yedi tane saydınız. Çünkü şimdilik bu yılki büyük final sahnesini gizli tutuyoruz. Bunun için üzgünüz ama Cliff Diving severlerin büyük final konusundaki açıklama için biraz daha beklemesi gerekecek. Yine de iştahınızı açmak için, bunun Dünya Serileri takviminde yepyeni bir konum olduğunu söyleyebiliriz. Takipte kalın.