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Cliff Diving
Red Bull Cliff Diving Danimarka Yarışı Hakkında Bilmen Gereken Her Şey
Rhiannan Iffland ve Constantin Popovici, sezonun Kopenhag'daki üçüncü durağında zafere ulaştılar. İşte Danimarka'nın başkentindeki mücadeleden geriye kalanlar..
Boston'da heyecan verici bir sezon açılışının ve Paris'teki çarpıcı performansların ardından Red Bull Cliff Diving Dünya Serileri 2022'deki sekiz durağın üçüncüsü için kuzeyde, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın yolunu tuttu.
Kopenhag'ın kalbindeki Holmen adasındaki Danimarka Kraliyet Opera Binası'nın çatısına monte edilen dalış platformları ile 15 milletten 24 sporcu binlerce seyircinin önünde zafer için mücadele ederken şehrin manzarası da muhteşemdi.
Mücadelenin tekrarını buradan izleyebilir, detayları ise hemen aşağıda bulabilirsin.
01
Kopenhag'ta Neler Yaşandı?
2. Gün: Iffland ve Popovici, 50.000 taraftarın önünde zafer kazandı
Avustralyalı Rhiannan Iffland, rüzgarlı bir Kopenhag gününde, Red Bull Cliff Diving World Series'in üçüncü durağında arka arkaya galibiyetler elde etti ve mücadeleyi hemşehrisi Xantheia Pennisi ve Kanadalı Jessica Macaulay'ın önünde bitirmek için başarılı bir performans sergiledi.
Boston'daki sezonun açılışında Molly Carlson tarafından elde edilen üste 13 galibiyetlik rekora yetişmeyi başaran Iffland, Kopenhag'da sadece dördüncü sırayı alabilen Kanadalı rakibi karşısında genel klasman liderliğini de elde etti.
Iffland, "Bugün dalış yaptığım en zorlu koşullardan biriydi. Bütün kadınlar gerçekten harika bir iş çıkardı ve bu da galibiyeti ekstra özel kılıyor" dedi ve ekledi: "Zihnim, tüm zorlu koşullardan daha güçlü durumdaydı. Seri sıralaması için sezonun geri kalanında bu durakta bir adım öne geçmek istiyordum. Başardım. Gerçekten mutluyum."
Pennisi, geçen sezon Downpatrick Head ve Polignano a Mare'de bir çift üçüncülük elde etmesinin ardından Danimarka'nın başkentindeki kariyerindeki en iyi sonucu elde etti. Bu arada, geçen yıl ikinci olan Macaulay nihayet sezonun ilk üç sırasını garantilemek için önemli bir performans sergiledi.
Erkeklerde Constantin Popovici sezonun ilk zaferini Catalin Preda ve Nikita Fedotov'un önünde elde etti.
Romanyalı Preda, sezona etkileyici bir başlangıç yaptıktan sonra Danimarka'da ikincilik elde etti. Bu da genel ilk üç durakta podyumdaki her pozisyonu elde ettiği anlamına geliyor.
Nikita Fedotov ise ilk üçe girme başarısını kutlamak için podyumdaydı...
Red Bull Cliff Diving, şimdi 2022 takviminin en kuzeyine doğru yola çıkacak ve atlayışlar 13 Ağustos'ta Norveç'in Oslo kentinde gerçekleşecek.
1. Gün: Iffland ve Popovici liderliği erkenden elde ettiler
Danimarkalı Rhiannan Iffland jüri heyetinden sezonun ilk 10 puanını kazandı. Genel klasman lideri, yavaş bir başlangıçtan sonra güçlü bir şekilde geri döndü. İkinci turda 96.90 puan alan 30 yaşındaki sporcu, 2021'de Mostar'daki rekorunu da tekrarladı.
Iffland, "Kadınlar burada Kopenhag'da ilk kez yarışıyorlar ve burası çok güzel bir şehir" dedi ve ekledi: “Havadan ne bekleyeceğinizi asla bilemezsiniz ve dürüst olmak gerekirse, bugün sahip olduğumuz rüzgarlı koşullarda biraz ürkütücü bir dalış oldu ama aynı zamanda heyecan vericiydi."
Günün en büyük gelişmesi Yana Nestsiarava'dan geldi. 30 yaşındaki sporcu, ilk dalış turundan sonra kadınlar sırlamasında en sondaydı ancak günün üçüncü en iyi dalışını yaptı ve yükselişe geçti.
Erkekler yarışında sıralama olabildiğince birbirine yakın. Birinci ile altıncı arasında sadece dört puan var.
Günün tek bir dalış için en yüksek puanı, dokuz kez şampiyon olan Gary Hunt'a gitti ve bu da ona 99.00 puan kazandırdı. Fransız sporcu, bir gecede altıncı sırada yer alıyor, ancak liderle arasında sadece küçük bir puan farkı var.
Açılış raundunun galibi Aidan Heslop günün en düşük skoru ile birinci turda zorlu koşullarla mücadele etti ancak Cumartesi günkü final öncesinde 10. sırayı almak için ikinci dalışta daha iyi bir performans sergiledi.
02
Paris'te neler oldu?
Catalin Preda, Fransa'daki ilk turdan itibaren hücum moduna geçti ve Cuma günü Seine Nehri'ne yaptığı ilk atlayışla jüri üyelerinden 10 puan aldı.
Bu, Preda'nın 2021 sezon açılışında yine Saint-Raphaël'deki Fransız topraklarında Hunt karşısında aldığı benzer bir zaferin ardından ikinci Dünya Serisi zaferiydi.
03
Boston'da Neler Oldu?
ABD'de Carlson ve Heslop çifti kazandı
Kanadalı Molly Carlson ve Birleşik Krallık'tan Aidan Heslop, bu sezonun Boston'daki ilk durağında ilk Red Bull Cliff Diving World Series zaferlerini kazandılar. Genç çift, Çağdaş Sanat Enstitüsü'nde olağanüstü bir gösteriyle hüküm süren erkek ve kadın şampiyonlarını devirdiler.
Carlson zaferinin ardından "Ailemin önünde dalış yapmak gerçekten harika. Onların önünde başardıklarımdan bu kadar gurur duymak sadece bir rüyanın gerçekleşmesidir" dedi.
2021 Cliff Diving şampiyonları öne çıkıyor
Hunt ve Iffland son birkaç yıldır durdurulamaz oldu. Aslında Kral Kahekili kupasını en son ne zaman birinin kaldırdığını bulmak için 2017'ye kadar gitmemiz gerekiyor. Ancak geçen sezon, ikisi de rakipleri tarafından çok zorlandı ve şimdi yeni nesil, bu yılın açılışında ağır bir darbe indirdi.
Iffland, "Dürüst olmak gerekirse, bu kadar baskıyla uğraşmayalı uzun zaman oldu" dedi ve ekledi: "Platforma merdivenden iniyordum ve Molly'nin hakemlerden aldığı 10'u gördüm ve 'işte başlıyoruz' diye düşündüm. Bu, sporun ilerlediği anlamına geliyor."
Orlando Duque'nin Spor Direktörü olarak ilk etkinliği
20 yıllık şanlı bir kariyerin ardından Orlando Duque, 2019'da rekabetçi uçurum dalışından emekli oldu ve şimdi Kolombiyalı efsane, yeni Spor Direktörü olarak ilk etkinliğini yönetiyor.
Orlando'yu iş başında görmek ister misiniz? Cliff Diving'in Evrimi'nde sporun ilerlemesine nasıl yardımcı olduğunu izle.
26 dakika
Cliff Diving'in Evrimi
Red Bull Cliff Diving Dünya Serileri, dünyanın en eski ekstrem sporunun ilerleyişini takip ediyor.
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Sonraki Durak: Oslo
Norveç'in başkentinden 13 Ağustos Cumartesi günü TSİ 16:30'da Red Bull TV'de canlı yayınlanacak olan mücadeleyi kaçırma.
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2022 Red Bull Cliff Diving Dünya Serileri Takvimi
- 4 Haziran, Boston, ABD - Özeti buradan izle
- 18 Haziran, Paris, Fransa - Özeti buradan izle
- 16 Temmuz, Kopenhag, Danimarka
- 13 Ağustos, TSİ 16:30 – Oslo, Norveç
- 27 Ağustos, TSİ 17:30 – Mostar, Bosna & Hersek
- 11 Eylül, TSİ 16:30 – Sisikon, İsviçre
- 25 Eylül, TSİ 15:30 – Polignano a Mare, İtalya
- 15 Ekim, TSİ 05:00 – Sydney, Avustralya
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