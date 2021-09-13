Gary Hunt ve Rhiannan Iffland, İrlanda Downpatrick Head'deki 2021 Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi mücadelesinin dördüncü durağında dramatik ve aynı zamanda yüksek kaliteli aksiyon gününde kazanarak formlarını sürdürdüler.
Yıllar boyunca zorlu dalış koşullarıyla tanınan engebeli İrlanda kıyıları, bugüne kadar birçok rekor kıran cliff diving sporcularıyla pek de boy ölçüşemedi. İrlanda, Downpatrick Head'deki 2021 Red Bull Cliff Diving dünya serisinin dördüncü durağında sporcular inanılması güç atlayışlar yaptı.
Dört kez şampiyon Iffland, kadınlarda art arda 11'inci Dünya Serisi galibiyetini elde edip rekor kırmaya devam etti. Üçüncü tura üçüncü pozisyonda başlayan Avustralyalı, rakiplerini sansasyonel bir atlayışla devre dışı bırakırken, kendi ışıltılı kariyerinde ilk kez jürilerden beş 10'luk, yani mümkün olan en yüksek puanı kazandı. Iffland hem bu başarıya ulaşan ilk kadın oldu, hem de en yüksek tek dalış puanını alarak bir önceki rekorunu da kırmış oldu.
Iffland ile birlikte podyumun ikinci basamağında Kanadalı Jessica Macaulay yer aldı ve ilk üçe girmek için kariyerinin en iyi performansını sergileyen Avustralyalı Xantheia Pennisi de podyumun üçüncü basamağında yer aldı. Kanadalı Molly Carlson ise dördüncü sırada yer alarak podyumu ufak bir farkla kaçırdı.
Iffland zaferden sonra şunları söyledi: "Bir kez daha podyumun zirvesinde olmak harika bir duygu. Son iki tura girerken mücadele baş başa devam ediyordu ve sanırım gerçekten baskıyla baş ederek bundan zevk aldım."
Erkekler mücadelesinde, Gary Hunt kariyerindeki 41. zaferini kazandı ancak bu cümle, hafta sonu onun sergilediği performansı anlatmak için bir parça az kalır.
Hunt'ın bu sezonki en yakın rakibi olan Rumen sporcu Constantin Popovici, üçüncü turda iyi bir atlayış gerçekleştirdi. Son turda ise İngiliz sporcu Aidan Heslop ve İtalyan Alessandro De Rose birbirinden güzel atlayışlar gerçekleştirdiler.
Hunt, zirve yarışında kendisini geçmeye çalışanlara karşı inanılmaz bir mücadele vererek podyumun zirvesine çıktı. Ve bu aslında onun mental gücünün de kanıtıydı. Rumen sporcu Popovici yarışmayı ikinci bitirirken, De Rose 2017'den beri ilk kez ilk üçe girmiş oldu.
Cliff diving tarihine geçecek bir hafta sonunda, rekor puanlar dağıtıldı. İlk kez tek bir durakta iki mükemmel atlayış kaydedildi ve Gimeno, doğrudan amuda kalkarak atlayış yapan ilk sporcu oldu.
Bu heyecan verici performansın ardından, dünyanın en iyi cliff diving sporcuları bir haftadan biraz fazla bir süre içinde Avrupa anakarasına geri dönecekler ve Puglia'da performans sergileyecekler.
Kadınlar
- Rhiannan Iffland (AUS) – 391.60 puan
- Jessica Macaulay (CAN) – 343.80
- Xantheia Pennisi (W) (AUS) – 338.20
- Molly Carlson (CAN) – 316.80
- Eleanor Smart (USA) – 302.80
- Antonina Vyshyvanova (W) (UKR) – 289.85
- Meili Carpenter (W) (USA) – 269.30
- Jaki Valente (BRA) – 240.20
- Iris Schmidbauer (GER) – 179.75
- Adriana Jimenez (W) (MEX) – 110.00
Erkekler
- Gary Hunt (FRA) – 442.50 puan
- Constantin Popovici (ROU) – 433.60
- Alessandro De Rose (ITA) – 419.55
- Carlos Gimeno (W) (ESP) – 395.40
- David Colturi (USA) – 393.10
- Michal Navratil (CZE) – 378.20
- Aidan Heslop (W) (GBR) – 368.15
- Steven LoBue (USA) – 343.65
- Sergio Guzman (W) (MEX) – 342.95
- Catalin Preda (W) (ROU) – 341.05
- Andy Jones (USA) – 333.70
Downpatrick Head'in tüm sonuçlarına buradan ulaşabilirsin.
Bu etkinliğin tekrarını buradan izleyebilirsin. Cliff diving performanslarını tüm cihazlarında izleyebilmek için ücretsiz Red Bull TV uygulamasını buradan indirebilirsin.