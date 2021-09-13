Dört kez şampiyon Iffland, kadınlarda art arda 11'inci Dünya Serisi galibiyetini elde edip rekor kırmaya devam etti. Üçüncü tura üçüncü pozisyonda başlayan Avustralyalı, rakiplerini sansasyonel bir atlayışla devre dışı bırakırken, kendi ışıltılı kariyerinde ilk kez jürilerden beş 10'luk, yani mümkün olan en yüksek puanı kazandı. Iffland hem bu başarıya ulaşan ilk kadın oldu, hem de en yüksek tek dalış puanını alarak bir önceki rekorunu da kırmış oldu.