Red Bull Cliff Diving Tarihinin En İyi Dalışçıları

Odaklanmanın ve becerinin en üst seviyede olması gereken ekstrem bir spor dalı uçurum dalışı. Bu sporun zirve noktalarından biri ise 2009 yılından beri düzenlenen

. Erkeklerin 27 metre ve kadınların 21 metre yükseklikten yaptıkları atlayışlar ile rekabete girdikleri etkinlik, bugüne kadar birçok başarılı sporcuyu ağırladı. Red Bull Cliff Diving tarihinin en iyi dalışçılarını beraber hatırlayalım…