Red Bull Cliff Diving Tarihinin En İyi Dalışçıları

Odaklanmanın ve becerinin en üst seviyede olması gereken ekstrem bir spor dalı uçurum dalışı. Bu sporun zirve noktalarından biri ise 2009 yılından beri düzenlenen Red Bull Cliff Diving. Erkeklerin 27 metre ve kadınların 21 metre yükseklikten yaptıkları atlayışlar ile rekabete girdikleri etkinlik, bugüne kadar birçok başarılı sporcuyu ağırladı. Red Bull Cliff Diving tarihinin en iyi dalışçılarını beraber hatırlayalım…
01
Gary Hunt
Onun için “Red Bull Cliff Diving efsanesi” demek yanlış olmaz. Etkinliğe 2009 yılındaki ilk yıldan itibaren katılım gösteren Britanyalı dalışçı, sezon sonunda Orlando Duque ile aynı puanı toplamasına rağmen daha az galibiyet kazandığı için ikinci olmuştu. Hunt sonraki üç sezonda ise üst üste üç kez şampiyon oldu. 2013 yılında karşısına bu kez Rus sporcu Artem Silchenko çıktı ve Hunt bir kez daha ikinci sırayı elde etti.
İkincilik onun için yeni bir serinin başlangıç habercisi oldu adeta ve Hunt bir kez daha üst üste üç yıl (2014, 2015, 2016) şampiyon olmayı başardı. 2017 yılında Meksikalı Jonathan Paredes’in gerisinde kaldıktan sonra iki şampiyonluk daha (2018, 2019) elde etti. 2020 yılında Red Bull Cliff Diving’e ara verilirken, 2021 ve 2022 yıllarında şampiyonluk serisine devam eden Hunt böylece toplamda 10 şampiyonluk elde etmiş oldu.
02
Rhiannan Iffland
Red Bull Cliff Diving’e ilk yıllarında sadece erkek sporcular katılım gösteriyordu, kadınlar 2014 yılından itibaren etkinlikte yarışmaya başladılar, 2020 yılından itibaren de erkek ve kadın sporcu sayısı eşitlendi. Tüm bu sürecin değişmeyen tek yanı ise Rhiannan Iffland’ın performansı oldu. İlk olarak 2016 yılında etkinliğe katılan Avustralyalı dalışçı, Kanadalı Lysanne Richard’ın önünde rahat bir şampiyonluğa ulaştı.
Bir yandan 2017, 2019, 2023 ve 2024 yıllarında Dünya Su Sporları Şampiyonası’nda altın madalyanın sahibi olan Iffland, diğer yandan Red Bull Cliff Diving’de mücadele etmeye devam etti. 2016 yılındaki ilk şampiyonluğun ardından sporu kadınlar kategorisinde tam anlamıyla domine eden sporcu, 2020 yılında verilen aranın dışında her yıl (2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023) şampiyon olarak müthiş bir başarıya imza attı.
03
Orlando Duque
2009 yılındaki Red Bull Cliff Diving müthiş bir mücadeleye sahne olmuştu. Bir ayağına Antalya’nın ev sahipliği yaptığı ve sekiz ayaktan oluşan sezonda Orlando Duque ile Gary Hunt müthiş bir rekabet yaşadılar. Tüm ayaklar geride kaldığında iki sporcu 127’şer puana sahip olsa da daha fazla birincilik elde eden Duque şampiyon ilan edildi. Kolombiyalı sporcu sonraki yıllarda üç ikincilik ve bir de üçüncülük elde etti.
04
Rachelle Simpson
Rhianna Iffland henüz ortaya çıkmamışken Red Bull Cliff Diving’in yıldızı Rachelle Simpson idi. 2014 yılında Alman Anna Bader’i, 2015 yılında Amerikalı Ginger Huber’ı geride bırakan sporcu üst üste iki şampiyonluk elde etmeyi başardı. Bu şampiyonlukların ardından her yılı Iffland’ın şampiyon tamamladığını düşünürsek Amerikalı sporcuyu etkinlik tarihinin en başarılı iki kadın sporcusundan biri olarak nitelendirebiliriz.