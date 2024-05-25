Gary Hunt
© Romina Amato/Red Bull Cliff Diving
Cliff Diving

Red Bull Cliff Diving Tarihinin En İyi Dalışçıları

Uçurum dalışı sporunun en iyi sporcuları Red Bull Cliff Diving’de karşı karşıya gelirken, etkinlik tarihinin en iyi sporcularını hatırlatalım istedik.
Yazar: Red Bull
3 dakikalık okuma itibarıyla yayında

Bu haberin içinde

Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi

Sporcular, odak ve becerilerini en üst düzeyde tutup 20 metreden daha yüksek bir noktadan suya doğru atlarlarken inanılmaz akrobasi hareketleri yapıyorlar.

22 Tour Stops
Etkinlik Hakkında Bilgi

İçerik Rehberi

  1. 1
    Gary Hunt
  2. 2
    Rhiannan Iffland
  3. 3
    Orlando Duque
  4. 4
    Rachelle Simpson
Odaklanmanın ve becerinin en üst seviyede olması gereken ekstrem bir spor dalı uçurum dalışı. Bu sporun zirve noktalarından biri ise 2009 yılından beri düzenlenen Red Bull Cliff Diving. Erkeklerin 27 metre ve kadınların 21 metre yükseklikten yaptıkları atlayışlar ile rekabete girdikleri etkinlik, bugüne kadar birçok başarılı sporcuyu ağırladı. Red Bull Cliff Diving tarihinin en iyi dalışçılarını beraber hatırlayalım…
01

Gary Hunt

Onun için “Red Bull Cliff Diving efsanesi” demek yanlış olmaz. Etkinliğe 2009 yılındaki ilk yıldan itibaren katılım gösteren Britanyalı dalışçı, sezon sonunda Orlando Duque ile aynı puanı toplamasına rağmen daha az galibiyet kazandığı için ikinci olmuştu. Hunt sonraki üç sezonda ise üst üste üç kez şampiyon oldu. 2013 yılında karşısına bu kez Rus sporcu Artem Silchenko çıktı ve Hunt bir kez daha ikinci sırayı elde etti.
Gary Hunt

Gary Hunt

© Romina Amato/Red Bull Content Pool

İkincilik onun için yeni bir serinin başlangıç habercisi oldu adeta ve Hunt bir kez daha üst üste üç yıl (2014, 2015, 2016) şampiyon olmayı başardı. 2017 yılında Meksikalı Jonathan Paredes’in gerisinde kaldıktan sonra iki şampiyonluk daha (2018, 2019) elde etti. 2020 yılında Red Bull Cliff Diving’e ara verilirken, 2021 ve 2022 yıllarında şampiyonluk serisine devam eden Hunt böylece toplamda 10 şampiyonluk elde etmiş oldu.
02

Rhiannan Iffland

Red Bull Cliff Diving’e ilk yıllarında sadece erkek sporcular katılım gösteriyordu, kadınlar 2014 yılından itibaren etkinlikte yarışmaya başladılar, 2020 yılından itibaren de erkek ve kadın sporcu sayısı eşitlendi. Tüm bu sürecin değişmeyen tek yanı ise Rhiannan Iffland’ın performansı oldu. İlk olarak 2016 yılında etkinliğe katılan Avustralyalı dalışçı, Kanadalı Lysanne Richard’ın önünde rahat bir şampiyonluğa ulaştı.
Avustralyalı Rhiannan Iffland, 14 Ekim 2022'de Avustralya'nın Sidney kentinde düzenlenen Red Bull Cliff Diving World Series'in ilk yarışma gününde 21m platformundan atlıyor.

Rhiannan Iffland

© Romina Amato/ Red Bull Content Pool

Bir yandan 2017, 2019, 2023 ve 2024 yıllarında Dünya Su Sporları Şampiyonası’nda altın madalyanın sahibi olan Iffland, diğer yandan Red Bull Cliff Diving’de mücadele etmeye devam etti. 2016 yılındaki ilk şampiyonluğun ardından sporu kadınlar kategorisinde tam anlamıyla domine eden sporcu, 2020 yılında verilen aranın dışında her yıl (2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023) şampiyon olarak müthiş bir başarıya imza attı.
03

Orlando Duque

Red Bull Cliff Diving Orlando Duque

Orlando Duque

© Dean Treml/Red Bull Content Pool

2009 yılındaki Red Bull Cliff Diving müthiş bir mücadeleye sahne olmuştu. Bir ayağına Antalya’nın ev sahipliği yaptığı ve sekiz ayaktan oluşan sezonda Orlando Duque ile Gary Hunt müthiş bir rekabet yaşadılar. Tüm ayaklar geride kaldığında iki sporcu 127’şer puana sahip olsa da daha fazla birincilik elde eden Duque şampiyon ilan edildi. Kolombiyalı sporcu sonraki yıllarda üç ikincilik ve bir de üçüncülük elde etti.
04

Rachelle Simpson

Cliff diving atletlerinden Rachelle Simpson Portekiz'de

Rachelle Simpson

© Paulo Calisto/Red Bull Content Pool

Rhianna Iffland henüz ortaya çıkmamışken Red Bull Cliff Diving’in yıldızı Rachelle Simpson idi. 2014 yılında Alman Anna Bader’i, 2015 yılında Amerikalı Ginger Huber’ı geride bırakan sporcu üst üste iki şampiyonluk elde etmeyi başardı. Bu şampiyonlukların ardından her yılı Iffland’ın şampiyon tamamladığını düşünürsek Amerikalı sporcuyu etkinlik tarihinin en başarılı iki kadın sporcusundan biri olarak nitelendirebiliriz.

Bu haberin içinde

Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi

Sporcular, odak ve becerilerini en üst düzeyde tutup 20 metreden daha yüksek bir noktadan suya doğru atlarlarken inanılmaz akrobasi hareketleri yapıyorlar.

22 Tour Stops
Etkinlik Hakkında Bilgi
Cliff Diving
Diving