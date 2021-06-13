21 ay boyunca sessiz geçen Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi, bu hafta sonu Fransa'nın Saint-Raphaël kentinde dramatik bir mücadeleyle geri döndü. Catalin Preda 27 metreden muhteşem bir dalış performansı sergileyerek erkeklerde, tarihindeki ilk zaferini elde ederken, kadınlarda ise daha önce dört kez şampiyon olan Rhiannan Iffland bir kez daha zafere ulaştı.

2018'deki çıkışından bu yana sadece altıncı kez bu organizasyonda boy gösteren Preda, Cuma günkü ilk iki raundun ardından dalışın son gününe üçüncü sırada başladı. Cote D'Azur'da güneşin parladığı ve denizin sakin, dümdüz göründüğü bir atmosferde 29 yaşındaki sporcu, yalnızca Akdeniz'i değil, aynı zamanda favori Gary Hunt'ın hakimiyetini de delmek için iki kusursuz dalış yaptı.

2021 Red Bull Cliff Dünya Serisi sezon açılışının tekrarını hemen aşağıdan izleyebilirsin

Finaller – Fransa

Iffland için spor tarihinde verdiği en uzun ara olmasına rağmen işler her zamanki gibi iyi bir şekilde devam etti. 2019'da Avustralyalı, yedi mücadelenin yedisini kazanarak ilk mükemmel sezonunu çıkarmıştı. Aradan sonra ise bambaşka bir seviyeye çıktı. 80. Dünya Serisi etkinliğindeki bu performans, rekor kıran sporcu için üç sezon boyunca art arda dokuzuncu zafer anlamına geliyor.

Iffland podyumun zirvesinde, sol tarafında Carlson solda ise Macaulay var © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Iffland, "Çok heyecanlıyım ve sezonun geri kalanında bu ritmi korumak istiyorum" dedi ve ekledi, kişisel olarak en iyiye yaklaştığımın farkında değildim. Podyumun tepesinde durup dışarıyı seyrederken herkesin tezahürat yaptığını duyduğumda, işte o an anladım ki bu yüzden buradayım ve bu yüzden bunu yapıyorum."

Red Bull Cliff Diving Fransa sonuçlarına buradan ulaşabilirsin.

Ücretsiz Red Bull TV uygulamasını indirdiğinden ve aksiyonu yakaladığından emin ol! Uygulamayı buradan edinebilirsin.