İsviçre'deki Red Bull Cliff Diving Yarışı Hakkında Bilmen Gerekenler

Red Bull Cliff Diving, 25 yıl önce Brantallo'da doğmuştu. Şimdi ise doğduğu topraklara geri dönüyor. 2009'daki CWorld Series açılış sezonunda kapısını açan ve önemli duraklardan biri olan Sisikon, 2010'da ve 2018'de de programda yer alıyordu. Şimdi ise Uri Gölü'ne geri dönüş başlıyor. Red Bull Cliff Diving, 25 yıl önce Brantallo'da doğmuştu. Şimdi ise İsviçre, Sisikon'a geri dönüyor.

Sisikon'da Red Bull Cliff Diving nasıl izlenir ?

Canlı yayını 11 Eylül'de TSİ 16.30'da Red Bull TV'den Yusuf Kenan Çalık'ın Türkçe anlatımıyla izleyebilirsin.

Dalışlar Nerede Yapılacak?

Peynir, çikolata ve cliff diving... 2009'daki World Series açılış sezonundan hatırlanan bir yer olan Sisikon, 2010'da ve 2018'de de takvimde yer almıştı. 2022 ise tarihsel olarak, Uri Gölü'ne dönüş anlamı taşıyor.

İsviçre'nin en büyük halk kahramanı Wilhelm Tell'in tiranlığa meydan okuduğu yere çok yakın bir noktada, dünyanın seçkin cliff diving sporcuları 27 metreden göle atlarken akrobatik becerilerini de sergileyecekler.

Büyüleyici Sisikon köyünde sadece 382 kişi yaşıyor ve şimdi burada, yüzlerce küçük tekne, sörf tahtası ve ev yapımı sallardan oluşan bir filo olacak... Buradaki 382 kişi, 24 sporcunun tatlı suya dalmalarını izlemeye geldiklerinde bu sayının katlandığını da görecekler...

Sporcular, Uri Gölü'nün kayalıklardaki platformlardan atlayacaklar © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Sisikon'da Kimler Yarışacak?

Sisikon'da 27 metrelik ve 21 metrelik platformlarda 12 erkek ve 12 kadın yarışmak için sıraya girecek. Bunlar arasında, bu sezon her durakta yer alacak 16 kalıcı sporcunun 15'i (Meksikalı Adriana Jimenez sakatlık nedeniyle eksik olacak) ve dokuz willd card sporcusu yer alacak.

Erkekler kategorisinde Constantin Popovici, sezonun ikinci zaferini Bosna-Hersek'in Mostar kentindeki en son durakta kazandı. World Series'in dört yıl önce Sisikon'a en son gelişinde seyirci olan Rumen, tek bir dalışta puan rekoru kırdı ve Mostar'da şimdiye kadarki en yüksek yarışma skorunu elde etti.

Popovici'nin vatandaşı Catalin Preda, geçen hafta Neretva Nehri'ne yaptığı son dalış için tüm jüriden 10 puan aldı. Şimdi altı durakta beşinci podyumunu hedefliyor olacak. İngiliz Aidan Heslop ise kalıcı bir dalgıç olarak ilk sezonuna çarpıcı bir şekilde devam edebilmenin peşinde...

Sisikon, Rhiannan Iffland'ın yarıştığı 17 lokasyon arasından henüz kazanmadığı tek yer. Bakalım 2022 onun yılı olacak mı?

Rhiannan Iffland altıncı Kral Kahekili Kupasına yaklaşıyor © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Iffland, Carlson ile birlikte son kez Mostar'da podyuma çıkan başka bir Kanadalı Jessica Macaulay'dan Sisikon'da potansiyel bir meydan okuma bekleyebilir. Amerikalı Eleanor Smart ve Meili Carpenter çifti de ilk üçe girmek için mücadele edecek.

Sezonun geride kalan bölümünde neler oldu?

Sezonun sonuna doğru yaklaştıkça, rekabet de giderek artıyor... Son zamanlarda çok ihtiyaç duyduğu zaferin ardından Popovici, Oslo'da kötü bir performans gösterdi. Ardından bir unvan mücadelesiyle birlikte geri döndü.

Heslop ve Fransa'nın dokuz kez şampiyonu Gary Hunt da mücadelenin içerisindeyken, Preda ise şu anda bir zafer ve üç podyum ile genel sıralamada lider durumda.

Kadınlar sıralamasında Iffland, Mostar'da Carlson'a karşı liderliğini pekiştirdi ve aradaki farkı 170 puana çıkardı. Avustralyalı, altı sezonda altıncı Dünya Serisi şampiyonluğuna her hafta biraz daha yaklaşıyor. Smart ve Macaulay sırasıyla üçüncü ve dördüncü sırada yer alırken, onu Avustralyalı Xantheia Pennisi ve ilerici joker Carpenter takip ediyor.

Anna Bader ve akrobatik atlayışı © Romina Amato/Red Bull Cliff Diving

Son olarak, Iffland, Avustralya'nın Sidney kentinde düzenlenen sezon finalinde görkemli bir eve dönüşün hayalini kuracak. Sidney Opera Binası ve ikonik Liman Köprüsü'nün çarpıcı fonunda, sporun en büyük isimleri 2022 şampiyonları belli olmadan hemen önce platformlardan son bir kez daha atlayacak...

2022 Red Bull Clif Diving Takvimi

4 Haziran – Boston, ABD

18 Haziran – Paris, Fransa

16 Temmuz – Kopenhag, Danimarka

13 Ağustos – Oslo, Norveç

27 Ağustos – Mostar, Bosna Hersek

11 Eylül – Sisikon, İsviçre

18 Eylül – Polignano a Mare, İtalya

15 Ekim – Sidney, Avustralya

11 Eylül'de Sisikon'daki mücadeleyi Red Bull TV'den Yusuf Kenan Çalık'ın canlı Türkçe anlatımıyla izleyebilirsin.