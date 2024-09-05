Kıvanç Gür: "Hedefim Red Bull Cliff Diving Antalya'da Kürsüye Çıkmak"
Uçurum dalışı ile ilgilenmeye ne zaman ve nasıl başladın?
Uçurum dalışına 2022 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra başlamaya karar verdim. Başlamamın sebebi ise 10 metre kule atlama tecrübemin limitlerini aşmak istememdi.
Senin için atlamayı yüzmeden daha farklı kılan, daha keyifli yapan unsur nedir?
Atlamayı yüzmeden farklı kılan şey, bu sporu yaparken kendimi daha özgür hissetmem.
İlk olarak yüzmeyle başlamışsın, uçurum dalışına başladığında bunun olumlu anlamda etkisini gördün mü?
Yüzmenin herhangi bir şekilde katkısı olduğunu söyleyemem, bu yüzden keşke cimnastik ile başlasaydım dediğim oluyor.
Atlamayı gerçekleştirirken yukarıda bir - iki saniye gibi çok kısa süren oluyor. O sürede neler düşünüyorsun ve tam konsantrasyonu nasıl sağlıyorsun?
Hareketlerimden önce kafamdaki düşüncelerin berrak olması benim için çok önemli. Böyle bir sporu yaparken stres ve anksiyete gibi unsurlarla savaşıyoruz. Bu yüzden düşündüğüm ve kendime hatırlattığım en önemli şey, bu hareketleri sergilemek için ne kadar antrenman yaptığım ve yaptığım bu antrenmanlara güvenmek. Tam konsantrasyon sağlamak için vücudumu nefes egzersizleri, meditasyon ve olumlu düşünceler ile besliyorum.
Şampiyonalar ile uçurum dalışı arasında atlama mesafesi konusunda farklılık var. Bu konuda ne düşünüyorsun?
Birkaç metre fark olsa da ben bu mesafeler için her gün antrenman yapıyorum ve bu yüzden kendime güveniyorum.
Daha önce Red Bull Cliff Diving yarışlarını izledin mi? Buradaki performanslar hakkında ne düşünüyorsun?
Red Bull Cliff Diving'i atlayışa başladığım yıl izlemeye başlamıştım. Bu müsabakada yarışmak 12 yaşından beri hayalimdi. Açıkçası bunun hayal olarak kalacağını düşündüğüm için bu yarışmada, özellikle de Türkiye ayağında yarışmak benim için büyük bir mutluluk ve heyecan.
Red Bull Cliff Diving Antalya’da mücadele etmek için nasıl bir hazırlık süreci geçiriyorsun, süreci biraz anlatabilir misin?
Geçtiğimiz son bir yıl boyunca hayatımda olumlu ve olumsuz çok şey yaşadım. Motive kalmak benim için bir mücadele oldu diyebilirim. Fakat hep plana sadık kaldım. Başarının süreklilik getirdiğini düşünüyorum. Havuzun içinde veya dışında aklımdaki tek şey bu yarışma.
Bu sporda idolün olan bir isim var mı?
Evet, Steve LoBue ve Constantin Popovici.
Gelecekle ilgili ne gibi planlar var kafanda, hedeflerinden bahseder misin?
Gelecek ile ilgili planlarım en sağlıklı şekilde vücuduma ve zihnime sahip çıkararak bu sporu devam ettirmek. Sevdiğim hayatı yaşamak ve yaşadığım hayatı sevmek.
Kariyerin için kendine koyduğun en büyük hedef nedir?
Kariyerimde en büyük hedefim Red Bull Cliff Diving Antalya'da kürsüye çıkmak. Bir sonraki hedefim ise 2028 yılında ülkemi bir Türk atlayıcı olarak 10 metre kule dalında temsil etmek.
Motivasyon için dinlediğin şarkılar ve müzisyenler hangileri?
Zor soru! Jet - Are You Gonna Be My Girl, Megadeth - Symphony Of Destruction, Future - Wicked.