Kıvanç Gür: "Hedefim Red Bull Cliff Diving Antalya'da Kürsüye Çıkmak"

Kıvanç Gür: Hareketlerimden önce kafamdaki düşüncelerin berrak olması benim için çok önemli. Böyle bir sporu yaparken stres ve anksiyete gibi unsurlarla savaşıyoruz. Bu yüzden düşündüğüm ve kendime hatırlattığım en önemli şey, bu hareketleri sergilemek için ne kadar antrenman yaptığım ve yaptığım bu antrenmanlara güvenmek. Tam konsantrasyon sağlamak için vücudumu nefes egzersizleri, meditasyon ve olumlu düşünceler ile besliyorum.