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Cliff Diving
Cliff Diving Sporcuları İkonik Bir Şehirde: Mostar
Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi, üç gün boyunca Bosna-Hersek'in Mostar kentindeki tarihi Mostar köprüsünden 26 sporcunun atlayışıyla devam edecek.
Cliff diving sporcuları 28 Ağustos'ta Mostar'a geri dönüyor ve sahne, etkinliğin bu tarihi mekândaki altıncı edisyonu için hazır görünüyor.
Fransa'da wildcard'lı sporcu Catalin Preda sezona sansasyonel bir başlangıç yaptıktan sonra, kendi şehrinde ikincilik yaşayan Gary Hunt'ı gölgede bırakmak için bir şans daha elde etti. Fransa'yı temsil eden sporcu, bu önemli noktada zaferini yinelemek isteyecek.
Kadınlarda son şampiyon Avustralyalı Rhiannan Iffland ise, Mostar'da alacağı bir zaferle, bu sezon onuncu kez arka arkaya kazanmak istiyor.
Bugüne kadar kadınlar kategorisinde dört farklı kazanan isim vardı. 29 yaşındaki sporcu Rhiannan Iffland, 2019'daki galibiyetini tekrarlayarak cliff diving tarih kitaplarına yeni bir sayfa ekleyebilir. Haziran ortasında Fransa'daki mücadelede görüldüğü üzere, yine güçlü bir rekabet bekleniyor. Sezonun ilk podyumunu yapan Jessica Macaulay gibi, Saint-Raphaël'de güçlü bir ikincilik elde etmesinin yanında, joker karakterle Molly Carlson 21m World Series platformuna geri dönecek.
Erkekler kategorisinde bu yıl şu ana kadar son şampiyonu kontrol altında tutan başka bir ikili daha var: Preda ve Constantin Popovici. Romenler, Preda'nın Fransa'da kazanması ve Popovici'nin geçen hafta sonu Oslo'da kutlama yapmasıyla, bu yılın zaferlerini aralarında paylaştılar.
Bunun da ötesinde, ikili tarihi köprüyle ilgili çok iyi anılara da sahip: Biri 2018'de podyumda tamamlarken, diğeri de sakatlıktan mükemmel bir atlayışla ve geri dönmüştü.
Fransa'da geçirdiği antrenman sakatlığının ardından 2021'de ilk performansında 27 metrelik platforma geri dönmek durumu Jonathan Paredes için de geçerli. 2017 şampiyonu, Mostar'daki ilk galibiyetini, Dünya Serisinin ilk kez Bosna-Hersek'te düzenlendiği yıl olan 2015'te kutladı.
Müsabakayı perşembe günü doğrudan köprüden bir atlayışla açmak sporcular için sadece zorluk oluşturmakla kalmayacak, aynı zamanda genç sporcuların atlayışa başladığı 17. yüzyıla kadar uzanan uzun süredir devam eden yerel dalış geleneğini de onurlandıracaklar...
Mücadeleyi 28 Ağustos'ta Red Bull TV'de canlı olarak izleyebilir ya da etkinliğin hemen sonrasında tekrarını izleyebilirsin. Asla kaçırmaman gereken atlayışları izlemek için ücretsiz Red Bull TV uygulamasını indirdiğinden emin ol!