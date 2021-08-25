Cliff Diving Sporcuları İkonik Bir Şehirde: Mostar

geri dönüyor ve sahne, etkinliğin bu tarihi mekândaki altıncı edisyonu için hazır görünüyor.

gölgede bırakmak için bir şans daha elde etti. Fransa'yı temsil eden sporcu, bu önemli noktada zaferini yinelemek isteyecek.

ise, Mostar'da alacağı bir zaferle, bu sezon onuncu kez arka arkaya kazanmak istiyor.

Bugüne kadar kadınlar kategorisinde dört farklı kazanan isim vardı. 29 yaşındaki sporcu Rhiannan Iffland, 2019'daki galibiyetini tekrarlayarak cliff diving tarih kitaplarına yeni bir sayfa ekleyebilir. Haziran ortasında Fransa'daki mücadelede görüldüğü üzere, yine güçlü bir rekabet bekleniyor. Sezonun ilk podyumunu yapan

Erkekler kategorisinde bu yıl şu ana kadar son şampiyonu kontrol altında tutan başka bir ikili daha var: Preda ve