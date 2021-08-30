Red Bull Cliff Diving'de Son Durak İkonik Kent Mostar'dı

Rhiannan Iffland, Bosna-Hersek'in Mostar kentinde düzenlenen 2021 Red Bull Cliff Diving World Series'in üçüncü durağında galibiyet serisini sürdürdü ve üç sezon boyunca üst üste onuncu galibiyetini aldı. Erkeklerde ise Gary Hunt, bu sezon podyumun zirvesine geri döndü ve Constantin Popovici'nin Mostar'da üçüncü galibiyetini elde etmesine izin vermedi.

Cumartesi günü için hava tahminleri çok kötü gelince, yarışma organizatörleri cuma günü öğleden sonrası için programa fazladan bir atlayış turu eklemeye karar verdiler ve rekabetçi bir sonuç için gereken üç dalışın tamamlanmasını bu şekilde sağladılar.

Son turda en yakın rakibine karşı zaten 37 sayılık bir farka sahip olan Iffland, Neretva Nehri'ne bir başka harika atlayış daha yaparak sadece art arda onuncu galibiyeti elde etmekle kalmadı; aynı zamanda kendi puan rekorunu da kırmaya çalıştı.

Iffland, Mostar'da bir zafer daha kazanıyor © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Dört kez şampiyon olan ve aynı zamanda burada iki kez kazanan ilk kadın sporcu olan Rhiannan Iffland şunları söyledi: “Bunun bireysel olarak en iyi derecem olup olmadığını merak ediyordum. Bugün kazanmaya yakınken hedefim, kişisel en iyi skorumu daha yükseğe çıkarmaktı."

Meksikalı Adriana Jimenez, son turda günün en iyi dalışlarından birini gerçekleştirerek ikinciliği elde etmek için mücadele verdi ve bunu başardı. Meksikalı, iki yılı aşkın süre sonra ilk kez mücadele etmesine rağmen formunu kaybetmediğini de kanıtlamış oldu. Kadınlar podyumunun üçüncü basamağında ise Kanadalı Jessica Macaulay yer aldı.

Gary Hunt, World Series'de 40. zaferini elde etti © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Erkekler mücadelesinin kazanan ismi ise Gary Hunt oldu. Bu, Hunt'ın World Series'de 40. galibiyetini alması anlamına geliyordu. Hunt, şunları söyledi: 40 galibiyet, kulağa harika geliyor. Bu vahşi yolculukta yaşadığım çok fazla deneyim var ve her biri benim için çok şey ifade ediyor."

Adriana Jiménez Stari Most'ta atlayışını yapıyor. © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Alışılmadık derecede yağışlı ve vahşi bir Mostar'dan, World Series iki hafta içinde İrlanda kıyılarına doğru ilerleyecek. Sporcular, Downpatrick Head'de Atlantik Okyanusu'na doğru atlayış yapacaklar.

Sonuçlar

Kadınlar

Rhiannan Iffland

Adriana Jimenez

Jessica Macaulay

Erkekler

Gary Hunt

Constantin Popovici

Nikita Fedetov

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