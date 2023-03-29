2023 Red Bull Cliff Diving Sezonunda Bizi Neler Bekliyor?

2009'dan beri düzenlenen Red Bull Cliff Diving 'de sporcular bir platformdan ikonik binalardan, geçitlerden, kayalıklardan ve hatta tarihi köprüler üzerinden atlayışlar yaptılar. Tüm sporcular, sakin nehirlere ve dalgalı masmavi denizlere, yüksek hızlarla çarpmadan önce geçen üç saniye içinde muhteşem ve karmaşık hareketler sergiliyorlar.

Hem erkekler hem de kadınlar müsabakalarında sezonun kapanışındaki en büyük ödül, gıpta ile bakılan Kral Kahekili Kupası . Bu yıl, 24 seçkin dalgıç, 2023 için yepyeni üç lokasyon da dahil olmak üzere yedi müsabakada dalışlarını bir sonraki seviyeye taşımaya hazırlanıyor.

01 Yeni duraklar ve ikonik lokasyonlar

Yeni sezon, Amerika'nın en eski şehirlerinden biri olan Boston'ın silüetiyle beraber başlıyor ve Cliff Diving Haziran ayında ikonik bir açılışla iki yıl sonra ilk kez buraya geri dönüyor. Geçen sezon, Boston açılışında İngiltere'den Aidan Heslop ve Kanada'dan Molly Carlson tarihinin en heyecan verici sezonlarından birinin gidişatını belirledi.

Haziran ayındaki ikinci durak, Cliff Diving'i Paris'e ve Port Debilly'deki Seine Nehri kıyılarına geri getirecek. Zarif bir şehir manzarası ve dünyaca ünlü Eyfel Kulesi ile çerçevelenmiş dalış platformu ile seyirciler, Fransa'nın başkentinin kalbinde sporcuların yaptıklarını görebilecekler.

Aidan Heslop berrak mavi Puglia gökyüzünde uçuyor © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Ağustos, Japonya'daki Takachiho'nun gıpta ile bakılan Kral Kahekili kupaları için verilen mücadeleye yeni bir boyut katmasıyla, 2023 sezonu takviminin orta noktasını da belirleyen yepyeni bir Cliff Diving durağıyla açılıyor. Kyushu'daki Miyazaki vilayetinin dağlarının derinliklerinde yer alan çarpıcı Takachiho Boğazı, cliff diving seçkinlerinin Yükselen Güneş Ülkesi'ne ilk ve tek ziyaretlerinden yedi yıl sonra, sezonun dördüncü durağı için gerçekten muhteşem bir manzara oluşturuyor.

Şampiyonların taç giymesi için geri sayım, dalgıçların Bosna-Hersek'teki Mostar'a döndüğü Eylül ayında başlıyor. Stari Most, önceki üç sezonun sondan bir önceki durağına ev sahipliği yaptı ve büyük bir dalışın veya basit bir hatanın şampiyonlukları belirleyebileceği bir dönüm noktası olduğunu kanıtladı.

2023 takvimindeki son durak, Cliff Diving'in büyük finali, Kasım ayında Yeni Zelanda'nın Auckland kentine inerken yepyeni bir lokasyonda gerçekleşiyor. Kral Kahekili Kupası, dünyanın en iyi kadın ve erkek sporcularına verilecek.

02 The 2023 Takvimi

Sporcularla tanış

Red Bull Cliff Diving 2023 sezonunda her etkinliğe 12 erkek ve 12 kadın sporcunun başlaması bekleniyor. Kalıcı kadrolarda sekiz erkek ve kadın onaylandı. Geri kalan boşluk kategori başına dört adede kadar joker karakterle desteklenecektir.

14. sezon, kadroyu tazeleyecek üç yeni sporcuyla başlayacak. Geçen yılki dalışları izlediysen, kalıcı sporcular arsındaki yeni yüzleri tanıyabilirsin. Eski joker sporcu karakterler Meili Carpenter (ABD), James Lichtenstein (ABD) ve Miguel Garcia (Kolombiya) ilk kez kalıcı sporcu statüsünde yarışacaklar.

Kalıcı sporcular (kadın)

Rhiannan Iffland (AUS)

Molly Carlson (CAN)

Eleanor Smart (USA)

Xantheia Pennisi (AUS)

Jessica Macaulay (CAN)

Meili Carpenter (USA)

Iris Schmidbauer (GER)

Yana Nestsiarava (IAT)

Kalıcı sporcular (erkek)

Gary Hunt (FRA)

Aidan Heslop (GBR)

Catalin Preda (ROU)

Constantin Popovici (ROU)

Alessandro De Rose (ITA)

Nikita Fedotov (IAT)

James Lichtenstein (USA)

Miguel Garcia (COL)

Avustralyalı uçurum dalışı fenomeni Rhiannan Iffland'ın her dalışında korkunun üstesinden nasıl geldiğini öğrenmek için aşağıdaki podcast'i dinle.

03 2022'de neler oldu?

Sanatsal bütünlükle birleşen özgüven, suskun bir sakinlik ve tutarlılık, 2022'de erkekler kategorisinin temel dayanak noktalarıydı. Her sporcu kendi kişisel sınırlarını test ederken, sezon boyunca çok sayıda mükemmel 10 tam puan üretmeyi de başardı.

İtalya'daki sondan bir önceki durakta, her akrobatik hareketin mükemmellikle uygulanması gerektiğinden, unvan sahibi için kombinasyonlar artıyordu. Üç şampiyonluk adayı -Fransa'dan Gary Hunt, İngiliz dalgıç Aiden Heslop ve Rumen sporcu Catalin Preda - unvanı kapmaya yaklaştıkça, sansasyonel taklalar atarak ve şovu durduracak bazı şeyler için zorluk derecesini yükselterek çok başarılı göründüler.

Rhiannan Iffland bir King Kahekili Kupası'nı daha kutluyor © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Sonunda; Sidney, Avustralya'daki heyecan verici bir mücadelede rekor kırarak Red Bull Cliff Diving World Series unvanını elde eden Hunt oldu ve Fransız, yeni sezona bir kez daha net favori olarak başlayacak.

Kadınlar müsabakasında, ham yetenek, zorlu disiplin ve platformdaki sessiz güvence, sporun en deneyimli dalgıçlarından büyük dalışlar yapan Meili Carpenter gibi joker karakterlere kadar sahada parladı.

Sporun en fazla ödül kazanan atleti Rhiannan Iffland, sezon açılışında sadece Kanadalı Molly Carlson tarafından geçilmişti. Sonrasında tutarlı performanslar sergileyen sporcu sezon sonu rekoruyla bir kez daha dengeli ve hakim güç oldu. Iffland'ın ana rakibi olan Carlson'ın pozitifliği, dinamik stili ve yeteneği de sezon boyunca görülmeye değerdi.

Aşağıdaki videoda 2022 sezonunun son durağının önemli anlarını izle.

53 dakika Sydney'den en güzel anlar Red Bull Cliff Diving World Series Avustralya'ya geldi. Sidney'deki en iyi performansları izle.

04 Red Bull Cliff Diving World Series Kuralları

2009'dan bu yana her sezon, Red Bull Cliff Diving World Series'de yarışan sporcular, sınırlarını zorladı. Erkekler ve kadınlar müsabakasında on iki dalgıç yarışıyor ve her müsabakada sekiz kalıcı dalgıç ve dört joker sporcu yer alıyor. Yarışma genellikle iki gün boyunca gerçekleşir ve ilk turdaki dalış sırası her etkinlikten önce bir kura ile belirlenir.

Her dalgıç, uluslararası bir jüri önünde performans sergileyerek, yaratıcılık, akrobatik hüner ve saatte 85 km'ye varan inanılmaz hızlarda atletik yeteneğe göre değerlendirilen dalışları gerçekleştirmek için optimum fiziksel beceri, zihinsel disiplin ve odaklanmayı bir araya getiriyor.

Her dalgıcın nihai sonuca dahil edilmesi için yarışma sırasında en az bir dalış yapması gerekir ve beş hakem tarafından puanlanır. Dalışlar kalkış, havadaki konum ve suya girişteki başarıya göre puanlanır.

Tüm dalgıçların görmek istediği şey © Ricardo Nascimento/Red Bull Content Pool

1. Raunt için, tüm dalgıçlar bir zorunlu dalış gerçekleştirir. İkinci dalış olan 2. Tur, bir ara dalıştır. Dalgıçlar daha sonra iki isteğe bağlı Dalış turu gerçekleştirir. 3. Tur ve 4. Tur. dalışları için herhangi bir üst zorluk derecesi yok. Dalışın her unsuru önemli. 3. ve 4. turların isteğe bağlı dalışları için, sporcular bir önceki turun kümülatif puanına göre ters başlangıç ​​sırasına göre atlayıp yaparlar. Dört dalışın hepsinden sonra, kazananlar ilan edilir.

Sonuçta, büyük puanlar büyük ödüller anlamına gelir. Kral Kahekili kupaları için verilen mücadelede her durak ve her dalış önemli.

05 Red Bull Cliff Diving World Series nasıl izlenir?

Şehir silüetlerinden, masmavi denizlere, nehirlere, sakin ve vahşi sulara kadar her dalış bölgesinin benzersizliği, bu benzersiz spor müsabakalarının büyüsüne katkıda bulunuyor.

Tüm Red Bull Cliff Diving World Series sezonunu Red Bull TV'de canlı izleyebilirsin.

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