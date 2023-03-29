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Cliff Diving

2023 Red Bull Cliff Diving Sezonunda Bizi Neler Bekliyor?

Red Bull Cliff Diving World Series, üç yeni lokasyon ve üç yeni sporcuyla 14. sezonu için geri dönüyor.
Yazar: Lucy Debenham
6 dakikalık okuma itibarıyla yayında

Bu haberin içinde

RED BULL CLIFF DIVING DÜNYA SERİSİ

Sporcular, odak ve becerilerini en üst düzeyde tutarak, 20 metreden yüksek bir noktadan atlarken inanılmaz akrobasi hareketleri yapıyorlar.

13 Tour Stops

Red Bull Cliff Diving World Series

The Red Bull Cliff Diving World Series returns to Boston’s waterfront, an iconic backdrop to 2023's first stop.

United States

Red Bull Cliff Diving World Series

The Eiffel Tower provides the backdrop as Paris hosts stop two of the Red Bull Cliff Diving World Series 2023.

Fransa

Red Bull Cliff Diving World Series

Soak up Puglia's epic coastal scenery when the Red Bull Cliff Diving World Series returns for its 10th year.

Italy

Red Bull Cliff Diving World Series

NEW LOCATION ALERT: A new location for 2023, Takachiho will add a fresh dimension to the fight for the King Kahekili trophies.

Japan

Red Bull Cliff Diving World Series

At the fifth stop, Sweden's capital Stockholm makes its debut during the weekend of the Stockholm Culture Festival. Expect to see majestic aerial performances against a backdrop of the royal palace.

Sweden

Red Bull Cliff Diving World Series

The city’s 16th-century bridge, Stari Mosti, will once again host the elite cliff divers as they demonstrate ultimate courage, control and some insane athleticism over the water of the Neretva River.

Bosnia & Herzegovina

Red Bull Cliff Diving World Series

The action wraps with an urban twist, at a brand new waterfront location – Auckland, the City of Sails.

Yeni Zelanda

Rhiannan Iffland

One of the world’s best cliff divers and a serial winner on the World Series, Australia’s Rhiannan Iffland is a dominant force from the 21m platform.

AustraliaAustralia

Molly Carlson

Molly Carlson is a four-time Junior National Champion who wowed the crowd and made it onto the podium on her World Series debut.

CanadaCanada

Eleanor Smart

American Eleanor Smart is the ambitious Red Bull Cliff Diving World Series athlete with a mission to clean up the world, one beach at a time.

ABDABD

Xantheia Pennisi

Australian cliff diver Xantheia Pennisi made her World Series debut in Mostar at the age of 19 and has made it onto the permanent diver list 2022.

AustraliaAustralia

Jessica Macaulay

Jessica Macaulay is cliff diver, self-confessed adrenaline junkie and former world series runner-up with a passion for high lining.

CanadaCanada

Meili Carpenter

Meili Carpenter’s first appearance in a Red Bull Cliff Diving World Series competition came in 2021 and she'll be back in action this year.

ABDABD

Iris Schmidbauer

Germany's Iris Schmidbauer will return as a wildcard diver on the Red Bull Cliff Diving World Series in 2022.

GermanyGermany

Yana Nestsiarava

A cliff diver who is keen to challenge herself and learn new cultures, Belarusian Yana Nestsiarava has been competing in the World Series since 2014.

Gary Hunt

The astonishing successes of ten-time Red Bull Cliff Diving World Champion Gary Hunt make him the most decorated athlete in his field.

FransaFransa

Aidan Heslop

One of the most exciting cliff diving prospects of the last few years, Aidan Heslop certainly has what it takes to become one of the top contenders.

United KingdomUnited Kingdom

Cătălin Preda

A permanent diver on the Red Bull Cliff Diving World Series, Romania's Cătălin Preda is known for his complex and breathtaking dives.

RomaniaRomania

Constantin Popovici

Romanian 10m diver Constantin Popovici dreams of representing his country on the biggest stage and is shaking things up from the 27m cliff diving platform.

RomaniaRomania

Alessandro De Rose

Italy's Alessandro De Rose scored a sensational win on home soil to become the first male wildcard winner in the Red Bull Cliff Diving World Series.

ItalyItaly

Nikita Fedotov

Nikita Fedotov, the cliff diver who surprised everyone by scoring a podium finish on his Red Bull Cliff Diving World Series debut.

IATIAT

James Lichtenstein

Having made the switch from trampolining to diving in college, James Lichtenstein is determined to do things differently when it comes to cliff diving.

ABDABD

Miguel Garcia

Colombia's Miguel Garcia has been competing in the Red Bull Cliff Diving World Series since his debut in Cuba back in 2014.

ColombiaColombia

İçerik Rehberi

  1. 1
    Yeni duraklar ve ikonik lokasyonlar
  2. 2
    The 2023 Takvimi
  3. 3
    2022'de neler oldu?
  4. 4
    Red Bull Cliff Diving World Series Kuralları
  5. 5
    Red Bull Cliff Diving World Series nasıl izlenir?
2009'dan beri düzenlenen Red Bull Cliff Diving'de sporcular bir platformdan ikonik binalardan, geçitlerden, kayalıklardan ve hatta tarihi köprüler üzerinden atlayışlar yaptılar. Tüm sporcular, sakin nehirlere ve dalgalı masmavi denizlere, yüksek hızlarla çarpmadan önce geçen üç saniye içinde muhteşem ve karmaşık hareketler sergiliyorlar.
Hem erkekler hem de kadınlar müsabakalarında sezonun kapanışındaki en büyük ödül, gıpta ile bakılan Kral Kahekili Kupası. Bu yıl, 24 seçkin dalgıç, 2023 için yepyeni üç lokasyon da dahil olmak üzere yedi müsabakada dalışlarını bir sonraki seviyeye taşımaya hazırlanıyor.
01

Yeni duraklar ve ikonik lokasyonlar

Yeni sezon, Amerika'nın en eski şehirlerinden biri olan Boston'ın silüetiyle beraber başlıyor ve Cliff Diving Haziran ayında ikonik bir açılışla iki yıl sonra ilk kez buraya geri dönüyor. Geçen sezon, Boston açılışında İngiltere'den Aidan Heslop ve Kanada'dan Molly Carlson tarihinin en heyecan verici sezonlarından birinin gidişatını belirledi.
Haziran ayındaki ikinci durak, Cliff Diving'i Paris'e ve Port Debilly'deki Seine Nehri kıyılarına geri getirecek. Zarif bir şehir manzarası ve dünyaca ünlü Eyfel Kulesi ile çerçevelenmiş dalış platformu ile seyirciler, Fransa'nın başkentinin kalbinde sporcuların yaptıklarını görebilecekler.
Aidan Heslop berrak mavi Puglia gökyüzünde uçuyor

Aidan Heslop berrak mavi Puglia gökyüzünde uçuyor

© Dean Treml/Red Bull Content Pool

Ağustos, Japonya'daki Takachiho'nun gıpta ile bakılan Kral Kahekili kupaları için verilen mücadeleye yeni bir boyut katmasıyla, 2023 sezonu takviminin orta noktasını da belirleyen yepyeni bir Cliff Diving durağıyla açılıyor. Kyushu'daki Miyazaki vilayetinin dağlarının derinliklerinde yer alan çarpıcı Takachiho Boğazı, cliff diving seçkinlerinin Yükselen Güneş Ülkesi'ne ilk ve tek ziyaretlerinden yedi yıl sonra, sezonun dördüncü durağı için gerçekten muhteşem bir manzara oluşturuyor.
Şampiyonların taç giymesi için geri sayım, dalgıçların Bosna-Hersek'teki Mostar'a döndüğü Eylül ayında başlıyor. Stari Most, önceki üç sezonun sondan bir önceki durağına ev sahipliği yaptı ve büyük bir dalışın veya basit bir hatanın şampiyonlukları belirleyebileceği bir dönüm noktası olduğunu kanıtladı.
2023 takvimindeki son durak, Cliff Diving'in büyük finali, Kasım ayında Yeni Zelanda'nın Auckland kentine inerken yepyeni bir lokasyonda gerçekleşiyor. Kral Kahekili Kupası, dünyanın en iyi kadın ve erkek sporcularına verilecek.
02

The 2023 Takvimi

Date

Location

How to watch

3 Haziran

Boston, USA

Watch here

18 Haziran

Paris, France

Watch here

2 Temmuz

Polignano a Mare, Italy

Watch here

3 Ağustos

Takachiho, Japan

Watch here

19 Ağustos

Stockholm, Sweden

Watch here

9 Eylül

Mostar, Bosnia and Herzegovina

Watch here

19 Kasım

Auckland, New Zealand

Watch here

Sporcularla tanış

Red Bull Cliff Diving 2023 sezonunda her etkinliğe 12 erkek ve 12 kadın sporcunun başlaması bekleniyor. Kalıcı kadrolarda sekiz erkek ve kadın onaylandı. Geri kalan boşluk kategori başına dört adede kadar joker karakterle desteklenecektir.
14. sezon, kadroyu tazeleyecek üç yeni sporcuyla başlayacak. Geçen yılki dalışları izlediysen, kalıcı sporcular arsındaki yeni yüzleri tanıyabilirsin. Eski joker sporcu karakterler Meili Carpenter (ABD), James Lichtenstein (ABD) ve Miguel Garcia (Kolombiya) ilk kez kalıcı sporcu statüsünde yarışacaklar.

Kalıcı sporcular (kadın)

  • Rhiannan Iffland (AUS)
  • Molly Carlson (CAN)
  • Eleanor Smart (USA)
  • Xantheia Pennisi (AUS)
  • Jessica Macaulay (CAN)
  • Meili Carpenter (USA)
  • Iris Schmidbauer (GER)
  • Yana Nestsiarava (IAT)

Kalıcı sporcular (erkek)

  • Gary Hunt (FRA)
  • Aidan Heslop (GBR)
  • Catalin Preda (ROU)
  • Constantin Popovici (ROU)
  • Alessandro De Rose (ITA)
  • Nikita Fedotov (IAT)
  • James Lichtenstein (USA)
  • Miguel Garcia (COL)
Avustralyalı uçurum dalışı fenomeni Rhiannan Iffland'ın her dalışında korkunun üstesinden nasıl geldiğini öğrenmek için aşağıdaki podcast'i dinle.
03

2022'de neler oldu?

Sanatsal bütünlükle birleşen özgüven, suskun bir sakinlik ve tutarlılık, 2022'de erkekler kategorisinin temel dayanak noktalarıydı. Her sporcu kendi kişisel sınırlarını test ederken, sezon boyunca çok sayıda mükemmel 10 tam puan üretmeyi de başardı.
İtalya'daki sondan bir önceki durakta, her akrobatik hareketin mükemmellikle uygulanması gerektiğinden, unvan sahibi için kombinasyonlar artıyordu. Üç şampiyonluk adayı -Fransa'dan Gary Hunt, İngiliz dalgıç Aiden Heslop ve Rumen sporcu Catalin Preda- unvanı kapmaya yaklaştıkça, sansasyonel taklalar atarak ve şovu durduracak bazı şeyler için zorluk derecesini yükselterek çok başarılı göründüler.
Rhiannan Iffland bir King Kahekili Kupası'nı daha kutluyor

Rhiannan Iffland bir King Kahekili Kupası'nı daha kutluyor

© Dean Treml/Red Bull Content Pool

Sonunda; Sidney, Avustralya'daki heyecan verici bir mücadelede rekor kırarak Red Bull Cliff Diving World Series unvanını elde eden Hunt oldu ve Fransız, yeni sezona bir kez daha net favori olarak başlayacak.
Kadınlar müsabakasında, ham yetenek, zorlu disiplin ve platformdaki sessiz güvence, sporun en deneyimli dalgıçlarından büyük dalışlar yapan Meili Carpenter gibi joker karakterlere kadar sahada parladı.
Sporun en fazla ödül kazanan atleti Rhiannan Iffland, sezon açılışında sadece Kanadalı Molly Carlson tarafından geçilmişti. Sonrasında tutarlı performanslar sergileyen sporcu sezon sonu rekoruyla bir kez daha dengeli ve hakim güç oldu. Iffland'ın ana rakibi olan Carlson'ın pozitifliği, dinamik stili ve yeteneği de sezon boyunca görülmeye değerdi.
Aşağıdaki videoda 2022 sezonunun son durağının önemli anlarını izle.

53 dakika

Sydney'den en güzel anlar

Red Bull Cliff Diving World Series Avustralya'ya geldi. Sidney'deki en iyi performansları izle.

04

Red Bull Cliff Diving World Series Kuralları

2009'dan bu yana her sezon, Red Bull Cliff Diving World Series'de yarışan sporcular, sınırlarını zorladı. Erkekler ve kadınlar müsabakasında on iki dalgıç yarışıyor ve her müsabakada sekiz kalıcı dalgıç ve dört joker sporcu yer alıyor. Yarışma genellikle iki gün boyunca gerçekleşir ve ilk turdaki dalış sırası her etkinlikten önce bir kura ile belirlenir.
Her dalgıç, uluslararası bir jüri önünde performans sergileyerek, yaratıcılık, akrobatik hüner ve saatte 85 km'ye varan inanılmaz hızlarda atletik yeteneğe göre değerlendirilen dalışları gerçekleştirmek için optimum fiziksel beceri, zihinsel disiplin ve odaklanmayı bir araya getiriyor.
Her dalgıcın nihai sonuca dahil edilmesi için yarışma sırasında en az bir dalış yapması gerekir ve beş hakem tarafından puanlanır. Dalışlar kalkış, havadaki konum ve suya girişteki başarıya göre puanlanır.
Jüri, 25 Eylül 2021'de İtalya'nın Puglia kentindeki Polignano a Mare'deki Red Bull Cliff Diving World Series'in altıncı durağının ilk yarışma gününde bir dalış yaptı.

Tüm dalgıçların görmek istediği şey

© Ricardo Nascimento/Red Bull Content Pool

1. Raunt için, tüm dalgıçlar bir zorunlu dalış gerçekleştirir. İkinci dalış olan 2. Tur, bir ara dalıştır. Dalgıçlar daha sonra iki isteğe bağlı Dalış turu gerçekleştirir. 3. Tur ve 4. Tur. dalışları için herhangi bir üst zorluk derecesi yok. Dalışın her unsuru önemli. 3. ve 4. turların isteğe bağlı dalışları için, sporcular bir önceki turun kümülatif puanına göre ters başlangıç ​​sırasına göre atlayıp yaparlar. Dört dalışın hepsinden sonra, kazananlar ilan edilir.
Sonuçta, büyük puanlar büyük ödüller anlamına gelir. Kral Kahekili kupaları için verilen mücadelede her durak ve her dalış önemli.
Red Bull Cliff Diving World Series formatı ve puanlaması hakkında bilmen gereken her şeyi öğren.
05

Red Bull Cliff Diving World Series nasıl izlenir?

Şehir silüetlerinden, masmavi denizlere, nehirlere, sakin ve vahşi sulara kadar her dalış bölgesinin benzersizliği, bu benzersiz spor müsabakalarının büyüsüne katkıda bulunuyor.
Tüm Red Bull Cliff Diving World Series sezonunu Red Bull TV'de canlı izleyebilirsin.
Ücretsiz Red Bull TV uygulamasını tüm cihazlardan indirebilir ve tüm cihazlarınızda kaçırılmayacak aksiyonu izleyebilirsin.

Bu haberin içinde

RED BULL CLIFF DIVING DÜNYA SERİSİ

Sporcular, odak ve becerilerini en üst düzeyde tutarak, 20 metreden yüksek bir noktadan atlarken inanılmaz akrobasi hareketleri yapıyorlar.

13 Tour Stops

Red Bull Cliff Diving World Series

The Red Bull Cliff Diving World Series returns to Boston’s waterfront, an iconic backdrop to 2023's first stop.

United States

Red Bull Cliff Diving World Series

The Eiffel Tower provides the backdrop as Paris hosts stop two of the Red Bull Cliff Diving World Series 2023.

Fransa

Red Bull Cliff Diving World Series

Soak up Puglia's epic coastal scenery when the Red Bull Cliff Diving World Series returns for its 10th year.

Italy

Red Bull Cliff Diving World Series

NEW LOCATION ALERT: A new location for 2023, Takachiho will add a fresh dimension to the fight for the King Kahekili trophies.

Japan

Red Bull Cliff Diving World Series

At the fifth stop, Sweden's capital Stockholm makes its debut during the weekend of the Stockholm Culture Festival. Expect to see majestic aerial performances against a backdrop of the royal palace.

Sweden

Red Bull Cliff Diving World Series

The city’s 16th-century bridge, Stari Mosti, will once again host the elite cliff divers as they demonstrate ultimate courage, control and some insane athleticism over the water of the Neretva River.

Bosnia & Herzegovina

Red Bull Cliff Diving World Series

The action wraps with an urban twist, at a brand new waterfront location – Auckland, the City of Sails.

Yeni Zelanda

Rhiannan Iffland

One of the world’s best cliff divers and a serial winner on the World Series, Australia’s Rhiannan Iffland is a dominant force from the 21m platform.

AustraliaAustralia

Molly Carlson

Molly Carlson is a four-time Junior National Champion who wowed the crowd and made it onto the podium on her World Series debut.

CanadaCanada

Eleanor Smart

American Eleanor Smart is the ambitious Red Bull Cliff Diving World Series athlete with a mission to clean up the world, one beach at a time.

ABDABD

Xantheia Pennisi

Australian cliff diver Xantheia Pennisi made her World Series debut in Mostar at the age of 19 and has made it onto the permanent diver list 2022.

AustraliaAustralia

Jessica Macaulay

Jessica Macaulay is cliff diver, self-confessed adrenaline junkie and former world series runner-up with a passion for high lining.

CanadaCanada

Meili Carpenter

Meili Carpenter’s first appearance in a Red Bull Cliff Diving World Series competition came in 2021 and she'll be back in action this year.

ABDABD

Iris Schmidbauer

Germany's Iris Schmidbauer will return as a wildcard diver on the Red Bull Cliff Diving World Series in 2022.

GermanyGermany

Yana Nestsiarava

A cliff diver who is keen to challenge herself and learn new cultures, Belarusian Yana Nestsiarava has been competing in the World Series since 2014.

Gary Hunt

The astonishing successes of ten-time Red Bull Cliff Diving World Champion Gary Hunt make him the most decorated athlete in his field.

FransaFransa

Aidan Heslop

One of the most exciting cliff diving prospects of the last few years, Aidan Heslop certainly has what it takes to become one of the top contenders.

United KingdomUnited Kingdom

Cătălin Preda

A permanent diver on the Red Bull Cliff Diving World Series, Romania's Cătălin Preda is known for his complex and breathtaking dives.

RomaniaRomania

Constantin Popovici

Romanian 10m diver Constantin Popovici dreams of representing his country on the biggest stage and is shaking things up from the 27m cliff diving platform.

RomaniaRomania

Alessandro De Rose

Italy's Alessandro De Rose scored a sensational win on home soil to become the first male wildcard winner in the Red Bull Cliff Diving World Series.

ItalyItaly

Nikita Fedotov

Nikita Fedotov, the cliff diver who surprised everyone by scoring a podium finish on his Red Bull Cliff Diving World Series debut.

IATIAT

James Lichtenstein

Having made the switch from trampolining to diving in college, James Lichtenstein is determined to do things differently when it comes to cliff diving.

ABDABD

Miguel Garcia

Colombia's Miguel Garcia has been competing in the Red Bull Cliff Diving World Series since his debut in Cuba back in 2014.

ColombiaColombia
Cliff Diving
Diving