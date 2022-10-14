© Romina Amato/Red Bull Content Pool
Cliff Diving
Red Bull Cliff Diving'de Final Zamanı!
15 Ekim'de Avustralya'da yapılacak sezon finalinde şampiyonlar belli olacak. Hangi sporcuların atlayış yapacağından, yarışı nasıl izleyeceğine kadar bilmen gereken her şey bu yazıda.
Son birkaç aydaki yedi heyecan verici yarıştan sonra, Red Bull Cliff Diving, sezonun son yarışı için Avustralya'nın Sidney kentine taşınıyor. Orada dünyanın en iyi cliff diving sporcularından 24'ü, iki şampiyonu belirlemek için mücadele edecek. İşte sezon finali hakkında bilmen gereken her şey.
Sydney'deki Red Bull Cliff Diving Yarışı Nasıl İzlenir?
Red Bull Cliff Diving sezon finalini, Yusuf Kenan Çalık'ın anlatımı ile 15 Ekim'de Red Bull TV'den izleyebilirsin!
Atlayışlar Nereden Yapılacak?
Sidney Opera Binası ve ikonik Liman Köprüsü'nün çarpıcı manzarasında bu sporun en büyük isimleri, sezonun son adımlarını Kraliyet Botanik Bahçesi'ndeki özel amaçlı platformlardan atacaklar. Seyirciler ise Fleet Steps'ten tüm atlayışları görebilecekler.
Sydney'de Kimler Yarışıyor?
27 metrelik ve 21 metrelik platformlardan atlamak üzere Sydney'de 12 erkek ve 12 kadın atlayışlar için hazır olacak. Tabii ki tüm gözler, taraftarlarının önünde kazanarak sansasyonel bir sezonu daha şık bir galibiyetle bitirmek isteyen yerel şampiyon Rhiannan Iffland'da olacak. İtalya'daki bir önceki yarışta galibiyet serisini tamamlayan Iffland, bir kez daha Kral Kahekili kupasını almak için atlayış yapacak.
Dokuz kez erkekler şampiyonu olan Gary Hunt da burada yeteneklerini sergileyecek. Fransız sporcu, 91 startta 45 galibiyet aldı ve 13 yıllık kariyerinde hiçbir Red Bull Cliff Diving World Series etkinliğini kaçırmadı.
Bu Haftaya Kadar Cliff Diving Sezonu
Cliff diving hayranları için heyecan verici şampiyonluk mücadelesiyle geçen bir sezon daha geride kalıyor. Genel sıralamada Hunt, Heslop ve Preda'yı sadece 40 puan ayırıyor. Diğer yandan tarihin en heyecan verici unvan savaşlarından biri Sidney Limanı'nda doruğa ulaşacak. Fransız ya da İngiliz sporcular için zafer, iki isme de çok yakın. Avustralya'da sürpriz bir kazanan olursa elbette başka senaryolar da mümkün...
Kadınlarda ise Iffland bu sezon Polignano a Mare'deki son durakta uzun süredir rakibi olan Kanadalı Molly Carlson'ı epey geride bıraktı. Genel klasmandaki 250 puanlık liderliği, finalde ne olursa olsun durdurulamaz olan Avustralyalının ev sahibi olarak taraftarlarının önünde taç giyeceği anlamına geliyor.
2022 Red Bull Cliff Diving World Series Takvimi
- Haziran 4 – Boston, ABD
- Haziran 18 – Paris, Fransa
- Temmuz 16 – Kopenhag, Danimarka
- Ağustos 13 – Oslo, Norveç
- Ağustos 27 – Mostar, Bosna Hersek
- Eylül 11 – Sisikon, İsviçre
- Eylül 18 – Polignano a Mare, İtalya
- Ekim 15 – Sydney, Avustralya