Red Bull Cliff Diving'de Final Zamanı!

27 metrelik ve 21 metrelik platformlardan atlamak üzere Sydney'de 12 erkek ve 12 kadın atlayışlar için hazır olacak. Tabii ki tüm gözler, taraftarlarının önünde kazanarak sansasyonel bir sezonu daha şık bir galibiyetle bitirmek isteyen yerel şampiyon

da olacak. İtalya'daki bir önceki yarışta galibiyet serisini tamamlayan Iffland, bir kez daha Kral Kahekili kupasını almak için atlayış yapacak.