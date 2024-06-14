Red Bull Cliff Diving Türkiye'de Neler Olmuştu?

Red Bull Cliff Diving, uçurum dalışının en elit sporcularına dünyanın dört bir yanında rekabet etme şansı tanıyor. İlk olarak 2009 yılında düzenlenen etkinlikte bugüne kadar birçok dalışçı mücadele ederken, bazı isimler aldıkları şampiyonluklar ile adeta birer efsaneye dönüştüler. Red Bull Cliff Diving tarihinin en iyi dalışçılarını öğrenmek için

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