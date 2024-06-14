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Cliff Diving
Red Bull Cliff Diving Türkiye'de Neler Olmuştu?
Red Bull Cliff Diving etkinliği 15 yılın ardından yeniden Türkiye’ye dönüş yaparken, 15 yıl önceki ilk etkinlikte olup bitenleri hatırlatalım istedik.
Dünyanın en iyi uçurum dalışçılarının mücadele ettiği Red Bull Cliff Diving etkinliğinde yeni sezon başladı. Sekiz ayaktan oluşan 2024 sezonunun duraklarından biri Türkiye’nin Antalya şehri olacak ki bu da 15 yıl sonra bir geri dönüş anlamına geliyor. Red Bull Cliff Diving’in 2009 yılındaki ilk sezonunda Antalya’da gerçekleştiren etkinliği beraber hatırlayalım.
Red Bull Cliff Diving, uçurum dalışının en elit sporcularına dünyanın dört bir yanında rekabet etme şansı tanıyor. İlk olarak 2009 yılında düzenlenen etkinlikte bugüne kadar birçok dalışçı mücadele ederken, bazı isimler aldıkları şampiyonluklar ile adeta birer efsaneye dönüştüler. Red Bull Cliff Diving tarihinin en iyi dalışçılarını öğrenmek için buraya tıkla.
Etkinliğin ilk sezonundaki yarışlardan biri Antalya’daki Atatürk Parkı’nda düzenlenmişti. Konyaaltı ve Lara plajları arasındaki noktaya kurulan platformdan atlayışlarını gerçekleştiren 12 dalışçı birincilik mücadelesi verdi. Günün sonunda Artem Silchenko en yüksek puanı toplayıp ilk sırayı alırken, onu sırasıyla Orlando Duque ve Gary Hunt ikilisi takip etti.
- Artem Silchenko, 354.00 puan
- Orlando Duque, 322.05 puan
- Gary Hunt, 290.35 puan
- Andrey Ignatenko, 289.30 puan
- Jose Eber Pava Ordonez, 275.85 puan
Red Bull Cliff Diving’in 2024 sezonu 26 Mayıs'ta Yunanistan'ın Atina şehrinde start aldı. Antalya ise bu sezonun yedinci ayağı olarak 29 Eylül'de elit dalışçıları ağırlayacak. Red Bull Cliff Diving sezonunu takip etmek için etkinlik sayfasını ziyaret edebilir, 29 Eylül’de ise etkinlik alanına giderek kadınlar ve erkekler finallerini yerinde takip edebilirsin.
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