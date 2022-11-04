© Nuri Yılmazer
Kaykay
Red Bull Curb Kings'de Bizi Neler Bekliyor?
Türkiye’nin en iyi kaykaycılarını bir araya getiren Red Bull Curb Kings hakkında bilmen gereken her şey bu yazıda.
Türkiye’nin en iyi ve en yetenekli kaykaycıları kozlarını Red Bull Curb Kings etkinliğinde paylaşacaklar. 5 Kasım’da Kadıköy’deki Gazhane Otoparkı’nda düzenlenecek etkinlikte Red Bull sporcusu Berke Dikişçioğlu’nun seçtiği yetenekli kaykaycılar karşı karşıya gelecek.
Red Bull Curb Kings katılımcıları etkinlik için özel olarak hazırlanan bir parkurda en iyi numaralarını gösterecekler. Birer ısınma turunun ardından performans sergileyecek erkek ve kadın kaykaycılar, farklı açılardan değerlendirilerek puan toplayacaklar.
Slappy crocket-grind en sasyonel ve artistik hareket olduğundan en çok bu hareket puan kazandırır, estetik algısı yüksek.
Kaykaycıların etkinlikte karşılarına çıkacak engeller Slappy Curb, Flatty Box ve Rail olmak üzere üçe ayrılıyor. Berke Dikişçioğlu engellerin farklı hareketlere imkan tanıdığını ancak nihayetinde her şeyin yaratıcılığa bağlı olduğunu söylüyor.
Berke Dikişçioğlu mevcut engeller için kendi imza hareketi olan blund slide'ın yanı sıra slappy board slide, five-o grind, kick flip fifty-fifty, nollie-lip slide gibi hareketler önerirken tavsiye ettiği tüm hareketleri buraya tıklayarak öğrenebilirsin.
25 dakika
Kaykayın ABC'si
Kendini ifade biçimi mi yoksa hobi mi? Belki ikisi de... Tarihinden bugününe kaykay hakkında bilmen gereken her şey bu videoda.
01
Red Bull Curb Kings ne zaman?
Etkinlik 5 Kasım’da gerçekleşecek.
02
Red Bull Curb Kings nerede?
Etkinlik İstanbul, Kadıköy’deki Gazhane Otopark’ında gerçekleşecek.
03
Red Bull Curb Kings’e kaç kişi katılacak?
Etkinlikte 40 kaykaycı mücadele edecek.