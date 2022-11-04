Red Bull Curb Kings'de Bizi Neler Bekliyor?

Türkiye'nin Yetenekli Kaykaycıları Bir Arada: Red Bull … En iyi kaykaycılar Gazhane Otoparkı'nda buluşuyor!

Türkiye’nin en iyi ve en yetenekli kaykaycıları kozlarını

Red Bull Curb Kings katılımcıları etkinlik için özel olarak hazırlanan bir parkurda en iyi numaralarını gösterecekler. Birer ısınma turunun ardından performans sergileyecek erkek ve kadın kaykaycılar, farklı açılardan değerlendirilerek puan toplayacaklar.

Red Bull Curb Kings katılımcıları etkinlik için özel olarak hazırlanan bir parkurda en iyi numaralarını gösterecekler. Birer ısınma turunun ardından performans sergileyecek erkek ve kadın kaykaycılar, farklı açılardan değerlendirilerek puan toplayacaklar.

Red Bull Curb Kings katılımcıları etkinlik için özel olarak hazırlanan bir parkurda en iyi numaralarını gösterecekler. Birer ısınma turunun ardından performans sergileyecek erkek ve kadın kaykaycılar, farklı açılardan değerlendirilerek puan toplayacaklar.

Slappy crocket-grind en sasyonel ve artistik hareket olduğundan en çok bu hareket puan kazandırır, estetik algısı yüksek.

Slappy crocket-grind en sasyonel ve artistik hareket olduğundan en çok bu hareket puan kazandırır, estetik algısı yüksek.

Slappy crocket-grind en sasyonel ve artistik hareket olduğundan en çok bu hareket puan kazandırır, estetik algısı yüksek.