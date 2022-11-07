Red Bull Curb Kings'de Şampiyon Belli Oldu

Red Bull sporcusu Berke Dikişçioğlu ’nun davet ettiği 40 kaykaycı , Red Bull Curb Kings etkinliğinde en iyi numaralarını sergilemek için bir araya geldi. Kadıköy’deki Müze Gazhane Otoparkı ’na kurulan parkta gerçekleşen etkinlikte park kullanımı, stil ve teknik beceri kategorilerinde puanlanan kaykaycılar birincilik mücadelesi verdiler.

Red Bull Curb Kings © Nuri Yılmazer

Türkiye’nin dört bir yanından gelen erkek ve kadın kaykaycılar en iyi numaralarını sergileyerek jüri üyelerini etkilemeye çalıştılar. Farklı engel türlerinin yer aldığı parkta birbirinden farklı hareketler ile performans sergileyen kaykaycılar arasından günün sonunda şampiyonluğa ulaşan isim ise Gökhan Eray oldu.

Etkinliğe katılan 40 kaykaycı ilk olarak 10 kişilik gruplar halinde performans sergiledi. Her gruptan en iyi iki kaykaycı seçildi ve toplamda sekiz kaykaycı finalde mücadele etti. Kaykaycılara ilk turda ve finalde aynı ya da farklı hareketler yapma özgürlüğü sunulurken, yarışmanın konsepti ise “best trick” olarak belirlenmişti.

Red Bull Curb Kings © Nuri Yılmazer

Konsept dahilinde kaykaycılar yapacakları hareketin zorluğuna göre puan toplamaya çalıştılar. Final mücadeleleri sonunda Red Bull Curb Kings şampiyonluğuna ulaşan Gökhan Eray ise parktaki performansında “crooked grind nollie varial heelflip” ile rakiplerini geride bırakmayı başardı.

Gökhan Eray şampiyonluk sonrası şunları söyledi: “Öncelikle çok mutluyum. Bu kadar yetenekli kaykaycı arasından birinci olmak inanılmaz bir duygu. Park çok şık ve kullanışlı tasarlanmış. Alana girdiğim anda motivasyonum tavan yaptı. Ortadaki curb en zorlayıcı alandı. Böyle etkinliklerin daha fazla organize edilmesini diliyorum.”

Red Bull Curb Kings © Nuri Yılmazer

Berke Dikişçioğlu’nun etkinlik sonrası görüşleri ise şöyleydi: “Bugün burada birbirinden yetenekli kaykay sporcularıyla bir aradaydık. Gerçekten izleyenlere çok keyifli ve eğlenceli anlar yaşattılar. Kaykay sporunun süratle gelişiyor olması benim için gerçekten çok mutluluk verici.”

Berke Dikişçioğlu © Nuri Yılmazer Bu tarz etkinlikler sayesinde olimpik bir spor olan kaykayın ülkemizde daha da gelişeceğine eminim. Berke Dikişçioğlu