Red Bull Dance Your Style Dünya Finali'nde Şampiyon: MT Pop

Dünyanın dört bir yanından gelen dansçıların Mumbai sokaklarını ve dans pistlerini ele geçirdiği Red Bull Dance Your Style Dünya Finali ve öncesindeki hafta, eşi benzeri olmayan bir dans festivaline sahne oldu.

NSCI Dome'u tıklım tıklım dolduran 5.000'den fazla seyirci müzik, dans, ışıklar ve aksiyonla coşarken, ilk 16'ya giren dansçılar da kalabalığı coşturmak için en iyi performanslarını sergiledi. Dansçılar funk, pop, rock, hip hop, disko ve daha fazlasından öngörülemeyen hitlerle yarıştı ve jüri paneli, planlanmış koreografi ve önceden seçilmiş müzik olmadan yarışmacıların ilerlemek için kalabalığın oylarını kazanmak üzere becerilerini, müzikalitelerini ve dayanıklılıklarını sergilemeleri gerekiyordu.

Hindistan'ın Mumbai kentinde düzenlenen 2024 Dünya Finalinde Fransız dansçı Rubix'e karşı yüksek enerjili bir performans sergileyen Popping sansasyonu MT Pop, Red Bull Dance Your Style unvanını kazanan ilk Vietnamlı dansçı oldu.

01 MT Pop vs. Rubix Final Kapışması

Heyecan verici yarı finaller ve final

Yarışma, Rubix'in D Soraki ve MT Pop'un yerel favori T ile karşı karşıya geldiği iki yoğun yarı final turuna sahne oldu. MT Pop ve T en iyi hareketleriyle seyircileri şaşkına çevirdi ve iki yoğun turun ardından kalabalık kararsızdı ve bir eşitlik bozma kartları üzerinde görünüyordu. Ancak, T nazik bir jestle geri adım atarak MT Pop'un kendisinden daha iyi performans gösterdiğini kabul etti.

02 Rubix vs. D Soraki Yarı Final Karşılaşması

Finalde MT Pop ve Rubix karşı karşıya gelirken, Fransız hip-hop dansçısı Rubix'e karşı heyecan verici bir gösteriyle zafere ulaşan pop yıldızı MT Pop oldu. MT Pop şunları söyledi: "Şu anda çok fazla duygu var, çok mutlu ve heyecanlıyım. Aşk için, kültür için ve dans için buradayız. Aynı dili konuşmuyoruz ama bu gece burada dansla bir dili ve bir mesajı paylaştık. Benim için tüm yarışmacılarla dans etmek gerçekten bir onurdu, hayatımda özel bir andı."

MT Pop batttled through the rounds to win the fans' vote and take the title © Little Shao/Red Bull Content Pool

Dünyanın dört bir yanından yıldızlar kadrosu

2024 Dünya Finali, her biri kendine özgü tarzını Mumbai sahnesine taşıyan olağanüstü bir grup uluslararası dansçıyı bir araya getirdi. Ön final kazananları ve wildcard'ların yer aldığı kadroda Hip-Hop'tan Afro'ya, Waacking'den Krump'a kadar küresel çeşitlilikteki stiller, bu etkinliği yılın en çok beklenen dans etkinliklerinden biri haline getirdi.

Rubix and The D.Soraki battled in an epic semi-final © Ali Bharmal/Red Bull Content Pool

Ön Final 1'den: Jazzy (Norveç), Ryan (Brezilya), Daley (Hollanda) ve Bogie (Tayvan)

Ön Final 2'den: T (Hindistan), Mishena (Slovakya), JR Sniper (Fransa) ve Pakissi (İsviçre)

Wildcard'lar: Luwam (Almanya), Ivy (ABD), Kanessa (Belçika), MT Pop (Vietnam), Prince Wizzard (Kore), Rubix (Fransa), Saumya (Hindistan) ve THE D Soraki (Japonya)

Red Bull Dance Your Style'ın güzelliği

Red Bull Dance Your Style'ı benzersiz kılan, kazananı seyircilerin oylarıyla belirlediği formatıdır. Diğer dans yarışmalarında genellikle bir jüri heyeti bulunurken, Red Bull Dance Your Style dünya şampiyonu olmak için her turda kimin ilerleyeceğini yalnızca kalabalık belirliyor.

Finalistler geleneksel dans teknikleriyle etkilemeye odaklanmak yerine, kalabalıkla bağlantı kurmak, onları etkilemek ve oylarını kazanmak için ellerinden geleni yapıyorlar.

Red Bull Dance Your Style bir yarışmadan daha fazlası, aynı zamanda dansın dünya çapında insanları ve kültürleri birleştirme gücünün bir kutlaması. Mumbai'deki bu yılki final, Paris (2019), Johannesburg (2022) ve Frankfurt'taki (2023) geçmiş dünya finallerini takip ederek uluslararası dans topluluğunu birleştiren gerçek anlamda küresel bir yarışma haline geliyor.

MT Pop took home the 2024 Red Bull Dance Your Style title © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool

Kazanan için sırada ne var?

Red Bull Dance Your Style tacını almak sadece zaferle ilgili değil, aynı zamanda uluslararası dans şampiyonlarından oluşan elit bir çevreye katılmakla da ilgili. Geçen yılın kazananı Waackxxxy, bu unvanın bir dansçıyı dünya sahnesine nasıl taşıyabileceğini gösterdi ve MT Pop şüphesiz bu izleri takip ederek yeni nesil dansçılara ilham verecek ve küresel bir dans ikonu olarak konumunu sağlamlaştıracak.

2024 Dünya Finali'nin tamamlanmasıyla birlikte Mumbai, bir hafta boyunca şehre gelen uluslararası dansçıları ve yaratıcıları etkileyerek küresel dans sahnesindeki yerini aldı. Dünya finali haftasının renkleri ve canlılığı, uluslararası dansçılar, hayranlar ve sanatçılar dolu kalpler ve mutlu ayaklarla evlerine dönerken kolay kolay unutulmayacak.

2025 Red Bull Dance Your Style Dünya Finali, 11 Ekim 2025'te Los Angeles, ABD'yi aydınlatacak. 2025'in en heyecan verici sokak dansı etkinliğinin biletlerine erken erişim için şimdi kaydolun .