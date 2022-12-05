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Dans
Red Bull Dance Your Style Dünya Finali 2022 Hakkında Bilmen Gereken Her Şey
Red Bull Dance Your Style Dünya Finali'nin nerede yapıldığını ve nasıl izleyebileceğini öğrenmek ister misin? İşte Red Bull Dance Your Style Dünya Finali 2022 hakkında bilmen gereken her şey
Red Bull Dance Your Style, 30'dan fazla ülkede yapılan elemelerle dünya çapında öneme sahip bire bir, karma stil dans yarışmasıdır. 2021'deki aradan sonra yarışma, dünyanın en iyi sokak dansçılarını Red Bull Dance Your Style 2022 Dünya Finali için Güney Afrika'da bir araya getiriyor. Bilmen gereken her şey burada.
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Red Bull Dance Your Style 2022 Dünya Finali
Güney Afrika'daki Red Bull Dance Your Style 2022 Dünya Finali'nde bizi neler bekliyor?
01
Red Bull Dance Your Style Dünya Finali 2022 ne zaman ve nerede yapılacak?
Red Bull Dance Your Style Dünya Finali 2022, 10 Aralık 2022'de Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde yapılacak.
02
Red Bull Dance Your Style Dünya Finali 2022'de kim yarışacak?
Red Bull Dance Your Style Dünya Finali'nin ilk 16'sında yarışan sekiz yarışmacı wildcard ile katılacak. Diğer sekiz yer, iki ayrı Red Bull Dance Your Style Ön Finali'nin en iyi dört yarışmacısına verilecek. Red Bull Dance Your Style 2021 sezonunun ulusal şampiyonları ilk ön finalde mücadele edecek ve bu sezonun şampiyonları ikinci ön finalde yarışacak.
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Red Bull Dance Your Style Dünya Finali nasıl izlenir?
Red Bull Dance Your Style Dünya Finali'nin keyfini çıkarmanın en iyi yolu, elbette seyircilerin bir parçası olarak sahada olmaktır. Elbette, canlı yayın da olacak. Ayrıntılara bu sayfadan ulaşabilirsin.