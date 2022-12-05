Red Bull Dance Your Style Dünya Finali 2022 Hakkında Bilmen Gereken Her Şey

Red Bull Dance Your Style, 30'dan fazla ülkede yapılan elemelerle dünya çapında öneme sahip bire bir, karma stil dans yarışmasıdır. 2021'deki aradan sonra yarışma, dünyanın en iyi sokak dansçılarını Red Bull Dance Your Style 2022 Dünya Finali için Güney Afrika'da bir araya getiriyor. Bilmen gereken her şey burada.

Red Bull Dance Your Style, 30'dan fazla ülkede yapılan elemelerle dünya çapında öneme sahip bire bir, karma stil dans yarışmasıdır. 2021'deki aradan sonra yarışma, dünyanın en iyi sokak dansçılarını Red Bull Dance Your Style 2022 Dünya Finali için Güney Afrika'da bir araya getiriyor. Bilmen gereken her şey burada.

Red Bull Dance Your Style, 30'dan fazla ülkede yapılan elemelerle dünya çapında öneme sahip bire bir, karma stil dans yarışmasıdır. 2021'deki aradan sonra yarışma, dünyanın en iyi sokak dansçılarını Red Bull Dance Your Style 2022 Dünya Finali için Güney Afrika'da bir araya getiriyor. Bilmen gereken her şey burada.