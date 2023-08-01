Red Bull Dance Your Style Türkiye’de Finale Doğru

Türkiye’de katılımcılar hip hop, popping ve house dans gibi sokak dansı türlerinde performans sergilerken, şu ana dek üç şehir elemesi geride kaldı. Son şehir elemesine ve finale ise Bursa ev sahipliği yapacak.

Şu ana kadar 16 Temmuz’da İzmir’de gerçekleşen elemeyi Kerem Kahvecioğlu ve Duru Seren, 23 Temmuz’da Ankara’da gerçekleşen elemeyi Emre Kalfa ve Irmak Altınok, 29 Temmuz’da İstanbul’da gerçekleşen elemeyi ise Ceyda ve Mehmet Ali kazanarak adlarını finale yazdırmışlardı.