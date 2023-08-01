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Dans
Red Bull Dance Your Style Türkiye’de Finale Doğru
Sokak dansını sahneye taşıyan Red Bull Dance Your Style’ın Türkiye ayağında final günü gelmek üzere.
Kazananı izleyicilerin belirlediği Red Bull Dance Your Style Türkiye’de katılımcılar hip hop, popping ve house dans gibi sokak dansı türlerinde performans sergilerken, şu ana dek üç şehir elemesi geride kaldı. Son şehir elemesine ve finale ise Bursa ev sahipliği yapacak.
Şu ana kadar 16 Temmuz’da İzmir’de gerçekleşen elemeyi Kerem Kahvecioğlu ve Duru Seren, 23 Temmuz’da Ankara’da gerçekleşen elemeyi Emre Kalfa ve Irmak Altınok, 29 Temmuz’da İstanbul’da gerçekleşen elemeyi ise Ceyda ve Mehmet Ali kazanarak adlarını finale yazdırmışlardı.
5 Temmuz’daki son şehir elemesi Bursa’daki Zafer Plaza AVM Üst Meydan’da ve 6 Temmuz’daki Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali ise yine Bursa’daki Hüdavendigar Kent Parkı’nda düzenlenecek. Finalin galibi ise Almanya’daki dünya finalinde Türkiye’yi temsil edecek.
Her yıl birbirinden yetenekli dansçıların sürpriz müzikler eşliğinde kıyasıya mücadele ettiği bu eğlenceli yarışma, 30’dan fazla ülkede ve 50 ayrı noktada düzenleniyor. Red Bull Dance Your Style’a dair daha fazla bilgiye RedBullDanceYourStyle.com adresinden uşalabilirsin.