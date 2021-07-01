Red Bull Dance Your Style'da Final zamanı!

için final zamanı geldi! Farklı sokak dansı türlerinde yeteneklerini sergilemek isteyen katılımcıların boy gösterdiği yarışmada üç şehirdeki (İstanbul, Ankara, İzmir) elemelerden gelen ve wildcard ile katılan isimlerle toplamda 16 dansçı finale katılmaya hak kazandı.

Elemelerde sergilenen performanslar sonrası Türkiye Finali'ne çıkacak isimler jüri tarafından belirlendi. 4 Temmuz'da Beylikdüzü Yaşam Vadisi 'nde düzenlenecek olan finalde ise kazanan isim izleyicilerin oylarıyla belirlenecek ve Güney Afrika'daki Red Bull Dance Your Style 2021 Dünya Finali ’nde ülkemizi temsil etme hakkı kazanacak.