Red Bull Dance Your Style ve Öne Çıkan Stiller

Dans Can Tohma: "Yarışmada Her An Eğlenmek ve Heyecanı Kalıcı Kılmak Önemli"

Red Bull Dance Your Style Challenge heyecanı devam ederken, Red Bull Dance Your Style'da 2018'in en iyisi Can Tohma ile gerçekleştirdiğimiz röportaja hemen aşağıda ulaşabilirsin.