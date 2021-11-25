Red Bull Dance Your Style'ın 2021 Wildcard Katılımcılarıyla Tanış!

Red Bull Dance Your Style 2021 Dünya Finali, dünyanın en iyi dansçılarından bazılarına ev sahipliği yapacak. Ulusal şampiyonaların ve ön finallerin galiplerinin yanı sıra, sekiz dansçı wildcard ile doğrudan finale gitmeye hak kazandı.

Sheopatra ve Outrage, ABD'yi dünya finalinde temsil edecekler © Chris Hershman

İşte Red Bull Dance Your Style 2021'in wildcard davetlileri

L'eto © Red Bull Dance Your Style Sheopatra © Red Bull Dance Your Style P-Lock © Red Bull Dance Your Style Perla © Red Bull Dance Your Style Majid © Red Bull Dance Your Style Yumeki © Red Bull Dance Your Style Outrage © Red Bull Dance Your Style SB © Red Bull Dance Your Style

01 L'eto

L'eto ile Tanış

L'eto olarak da bilinen Renat Izmailov, Rusya'nın Moskova şehrinde doğdu ve 2007 yılının son aylarında dans etmeye başladı. Dansla coğrafya dersinde reklam broşürü dağıtan biri aracılığıyla tanıştı. Başlangıçta, breakdans dünyasına dahil olmak istemedi. Bunun yerine hip-hop dersleri aldı çünkü bu, breakdans için temel eğitim almak anlamına geliyordu zaten.

Odağı duygusal ve yaratıcı tarafa yönelmiş gibi görünse de L'eto, Red Bull Dance Your Style'da Güney Afrika'daki becerilerini geliştirmeye hazır olduğunu söylüyor.

02 Sheopatra

Sheopatra'yı Tanı

Çok yetenekli bir görsel yönetmen olan Sheopatra Jones; Memphis, Tennessee'de doğdu ve büyüdü. Erken yaşlarda dans etmeye başladı ve altı yaşındayken gösterilerde yer almaya başladı. Aslında kendi kendini yetiştirmiş biri olarak, yeteneklerini kilisede dansçı olmaktan buz pateni pistindeki yarışmalara kadar her yerde kullandı...

Dansım ve sanatımla vermek istediğim mesaj mutlak özgürlük mesajıdır. Sheopatra

2015 yılında Sheopatra, kişisel hedeflerine ulaşmak için birbirlerini aktif olarak desteklemeye kendini adamış bir kadın dansçılar topluluğu olan Council Women dans topluluğunu kurdu. İlk büyük şovlarını ise Nevada, Las Vegas'taki 2019 Dance Your Style ABD Finalleri'nde yaptılar.

03 P-Lock

P-Lock'ı Tanı

P-Lock, 1998'de Fransa'nın başkenti Paris'te breakdans'a odaklanarak dans etmeye başladı. 2000 yılında bir stüdyoda çalışmaya başladı. O sırada geçimini sağlamak üzere çalışıyordu ama breakdansa odaklanabilmek için işe bir yıl ara vermeye karar verdi. Bundan sonra, bir B-Boy kolektif çalışması olan Vagabond Crew'e katıldı ve dansın onu nereye götürebileceğini görmeye başladı.

Bu yıl P-Lock, Red Bull Dance Your Style'da ilk kez yarışıyor ve tüm stillerde özgür olarak eğlenmeyi dört gözle bekliyor.

04 Perla

Perla ile Tanış

İsviçreli dansçı Perla, müzik ve dansla hevesli bir gitarist olan annesi tarafından tanıştırıldı. Küçük yaşlardan itibaren dans etmeyi sevdi ve ilk dersini de üç yaşında aldı. Çağdaş ve modern cazla başladı, ancak kısa süre sonra Club Zou ile Amerikan koreografisine geçti ve burada altı yılını TV ve müzik videolarından rutinler öğrenerek geçirdi. Perla, bu dönemde iyi bir görsel hafıza, teknik beceri ve esneklik kazandı.

05 Majid

Majid ile Tanış

Irak'ta doğan ve Almanya'da büyüyen Majid, babasının performansını izledikten sonra aldığı ilhamla dans etmeye başladı. Dokuz yaşındayken kız kardeşi sonunda onu hip-hop dersleri almaya ikna etti. Çok geçmeden Majid bir gençlik kulübünde hip-hop kültürü ile daha da haşır neşir oldu. Kısa süre sonra da breakdans yarışmalarında mücadele etmeye başladı.

06 Yumeki

Yumeki'yi Tanı

23 yaşındaki Waacker Yumeki, Japonya'nın Osaka şehrinde doğdu. Altı yaşında dans etmeye başladı. 2009'da dokuz yaşında olan Yumeki, HDI adlı bir etkinlik için New York'a gitti. Asıl tutkusunun doğduğu yer de burasıydı.

07 Outrage

Outrage ile Tanış

Outrage, ABD'nin Kansas eyaletinde doğdu ama büyüme çağında çeşitli şehirlerde yaşadı... California'ya yerleşmeden önce Almanya ve Washington DC'nin bazı bölgelerinde de vakit geçirdi. Michael Jackson, James Brown, Freddie Mercury ve Jimi Hendrix gibi isimlerden dans etmek ve performans sergilemek için ilham aldı.

Serbest stil dansla, 12 yaşındayken bir alışveriş merkezinde tanıştı. Bu tanışma onun üzerinde önemli bir etki yarattı. Yine de lisede aynı dansçılarla tanışıp kendi kendine dans etmeye başlaması için bir yıl daha bekleyecekti.

08 SB

SB ile Tanış

Güney Afrikalı dansçı SB üç yaşında dans etmeye başladı ve ailesi sık sık kendisinden ve kız kardeşinden etkinliklerde performans sergilemelerini istiyordu.

SB'nin en büyük başarılarından bazıları, Yemi In The Moon adlı bir Afrika dans filminde dans etmeye davet edilmesi ve 2010 FIFA Dünya Kupası'nın açılış ve kapanış törenlerinde sahne almasıdır.