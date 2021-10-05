Red Bull Dawn till Dusk Neden Benzersiz Bir Yarış?

Sıra dışı... Herhalde hiçbir sıfat, Kapadokya'nın ev sahipliği yapacağı dağ bisikleti etkinliği Red Bull Dawn till Dusk 'ı bundan daha iyi anlatamaz. Ama biz yine de biraz daha detaya inelim ve Red Bull Dawn till Dusk'ı kendine has bir dağ bisikleti etkinliği yapan özelliklere bakalım.

01 Eşsiz coğrafya

Büyüleyici manzarasıyla Kapadokya © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İsviçre... Yıllar boyunca, dünyanın çok farklı coğrafyalarında, pek çok dağ bisikleti yarışı yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Ancak bu mücadelelerin hiçbirine Red Bull Dawn till Dusk'ta olduğu gibi Kapadokya kadar eşsiz ve tarihi bir coğrafya ev sahipliği yapmıyor.

Kapadokya, medeniyetlerin sığındığı eşsiz bir coğrafya. Milyonlarca yıl önce Erciyes, Hasandağı ve Melendiz Dağı'nın püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu yumuşak tabakaların senelerce yağmur ve rüzgar tarafından aşındırılmasıyla bugünkü şeklini almış bir doğa mucizesi. İnsanların gezmeye, tatil yapmaya doyamadığı Kapadokya'da bir ilki deneyimleyerek yarışmak, hiç şüphesiz her bisikletçi için benzersiz ve yıllarca akıllardan çıkmayacak bir deneyim olacak. Kapadokya'nın tarih ile kültürü bir araya getiren eşsiz uyumu bu kez dağ bisikleti severleri büyüleyecek.

02 Balonlar yükselirken...

Yarış balonların yükselmesi ile başlayacak © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

Kapadokya denildiğinde Peri bacaları ile birlikte akıllara ilk gelen şeylerden biri de ziyaretçilere eşsiz manzaralar sunan balonlar oluyor. Red Bull Dawn till Dusk, daha önce hiçbir dağ bisikleti yarışında, hatta hiçbir bisiklet yarışında görülmeyen bir şekilde, Kapadokya'nın meşhur balonlarını yarışın önemli bir parçası hâline getiriyor. Öyle ki sabahın çok erken saatlerinde, gün doğumu ile birlikte havalanan balonlar, aynı zamanda Red Bull Dawn till Dusk için de yarışın başlaması anlamına geliyor. Balonların yükselmesi ile pedal çevirecek olan olan dağ bisikleti tutkunları günün ilk ışıklarıyla aksiyona start verecekler.

03 Farklı disiplinler, aynı gün

Dawn till Dusk farklı dağ bisikleti disiplinlerini bir araya getiriyor © Daniel Rönnbäck

Dağ Bisikleti Dünya Kupası sezonu boyunca, yarışların yapıldığı her coğrafya farklı heyecanları da beraberinde getirir. Tüm duraklarda, sporcular hazırlanan parkurlara göre cross-country ya da downhill gibi farklı disiplinlerde mücadele ederler. Ancak bisikletçiler, farklı disiplinlerde genelde iki, üç farklı günde mücadele ederler.

Red Bull Dawn till Dusk'ı benzeri yarışlardan ayıran bir başka nokta da tam olarak bu. Kapadokya'nın eşsiz coğrafyasında 4 etaptan oluşacak rotada kazanmak için birbirlerine meydan okuyacak yarışçılar toplamda 35 kilometre boyunca yarışacaklar. Tüm dağ bisikleti disiplinlerini bünyesinde barındıracak olan (Enduro, XC, DH) Red Bull Dawn till Dusk, Güvercinlik Vadisi'nde start alıp aynı gün Uçhisar Kalesi'nde son bulacak. Yani sporcular tüm disiplinlerde aynı günde mücadele etmiş olup, Kapadokya'da bir ilki daha yaşamış olacaklar.

04 Gün boyunca bitmeyen heyecan

Petr Kraus, Kapadokya'da © Red Bull Content Pool

Red Bull Dawn till Dusk’ı eşsiz kılan bir başka özellik ise bisikletçilerin, bir etabı tamamladıktan sonra diğer diğer etaba doğru yine bisiklet üzerinde yolculuk edecek olmaları. Geçiş rotaları diye adlandırdığımız, etapları birbirine bağlayan bu güzergahlar tabii ki değerlendirmenin dışında tutulacak ama yarışa bisikletçiler açısından farklı bir heyecan katacağı da kesin. Yarışın rotasını da kısaca hatırlayalım: Yarışın açılışı Güvercinlik Vadisi etabı ile olacak. Bu etap gün doğumu ile birlikte koşulacak ve sonrasında yeni hedef Aşk Vadisi etabını tamamlamak olacak. Bu etabın ardından yarışı yarılayacak olan dağ bisikleti tutkunları yarışın ikinci bölümüne ise Kızıl Vadi etabı ile başlayacaklar. Üçüncü etabın ardından ise günün final etabı olan Uçhisar Kalesi etabı ile Red Bull Dawn till Dusk da sona erecek.

Red Bull Dawn till Dusk'a başvurmk ve yarışla ilgili diğer tüm detaylar için etkinlik sayfamızı ziyaret edebilirsin.