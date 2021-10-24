Red Bull Dawn till Dusk'ta Kazanan Greg Callaghan!

Uçhisar Kalesi’ndeki bitiş noktasına gelen son bisikletçi ile birlikte sona eren yarışta Callaghan 312 puan toplarken, Chernykh ise 227 puanla liderliği aldı. Yarışın asıl yıldızı ise ilk kez bu çapta bir dağ bisikleti etkinliğine ev sahipliği yapan ve eşsiz manzarasıyla hem yarışçıları hem de izleyenleri kendine hayran bırakan Kapadokya'ydı.

Uçhisar Kalesi’ndeki bitiş noktasına gelen son bisikletçi ile birlikte sona eren yarışta Callaghan 312 puan toplarken, Chernykh ise 227 puanla liderliği aldı. Yarışın asıl yıldızı ise ilk kez bu çapta bir dağ bisikleti etkinliğine ev sahipliği yapan ve eşsiz manzarasıyla hem yarışçıları hem de izleyenleri kendine hayran bırakan Kapadokya'ydı.

Uçhisar Kalesi’ndeki bitiş noktasına gelen son bisikletçi ile birlikte sona eren yarışta Callaghan 312 puan toplarken, Chernykh ise 227 puanla liderliği aldı. Yarışın asıl yıldızı ise ilk kez bu çapta bir dağ bisikleti etkinliğine ev sahipliği yapan ve eşsiz manzarasıyla hem yarışçıları hem de izleyenleri kendine hayran bırakan Kapadokya'ydı.

Greg Callaghan da yarış sonrası ilk olarak Kapadokya'dan bahseden isimlerden biriydi “Muhteşem bir doğa ve atmosferde yarıştık," diyen Callaghan sözlerine şöyle devam etti: "Yarış öncesi kazanmayı beklemiyordum, yalnızca buradan zevk almayı düşünüyordum. Ama tabii ki kazanmak çok güzel Yeniden burada olmayı dört gözle bekliyorum."

Greg Callaghan da yarış sonrası ilk olarak Kapadokya'dan bahseden isimlerden biriydi “Muhteşem bir doğa ve atmosferde yarıştık," diyen Callaghan sözlerine şöyle devam etti: "Yarış öncesi kazanmayı beklemiyordum, yalnızca buradan zevk almayı düşünüyordum. Ama tabii ki kazanmak çok güzel Yeniden burada olmayı dört gözle bekliyorum."

Greg Callaghan da yarış sonrası ilk olarak Kapadokya'dan bahseden isimlerden biriydi “Muhteşem bir doğa ve atmosferde yarıştık," diyen Callaghan sözlerine şöyle devam etti: "Yarış öncesi kazanmayı beklemiyordum, yalnızca buradan zevk almayı düşünüyordum. Ama tabii ki kazanmak çok güzel Yeniden burada olmayı dört gözle bekliyorum."