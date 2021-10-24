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Dağ Bisikleti
Red Bull Dawn till Dusk'ta Kazanan Greg Callaghan!
Kapadokya'daki benzersiz dağ bisikleti yarışında kazananlar belli oldu! İşte detaylar.
Son zamanların en heyecan verici dağ bisikleti yarışı Red Bull Dawn till Dusk unutulmaz bir günün ardından sona erdi. Dağ bisikletinin 3 ayrı disiplini olan cross-country, downhill ve enduro'yu tek güne sığdıran sıra dışı yarış, Kapadokya'nın büyülü atmosferinde gerçekleşti.
Güneşin ilk ışıkları ve balonların yükselişi ile başlayan yarış 4 etapta 35 kilometre boyunca devam etti. 106 yarışçının mücadele ettiği yarışın sonunda erkeklerde kazanan Red Bull Sporcusu Greg Callaghan olurken, Emir Melek Peker ikinci, Erol Uludağ ise üçüncü oldu. Kadınlarda ise Ksenia Chernykh mutlu sona ulaşırken, Sibel Öçalberk ikinci, Binnur Özyılmaz ise üçüncü oldu.
Uçhisar Kalesi’ndeki bitiş noktasına gelen son bisikletçi ile birlikte sona eren yarışta Callaghan 312 puan toplarken, Chernykh ise 227 puanla liderliği aldı. Yarışın asıl yıldızı ise ilk kez bu çapta bir dağ bisikleti etkinliğine ev sahipliği yapan ve eşsiz manzarasıyla hem yarışçıları hem de izleyenleri kendine hayran bırakan Kapadokya'ydı.
Greg Callaghan da yarış sonrası ilk olarak Kapadokya'dan bahseden isimlerden biriydi “Muhteşem bir doğa ve atmosferde yarıştık," diyen Callaghan sözlerine şöyle devam etti: "Yarış öncesi kazanmayı beklemiyordum, yalnızca buradan zevk almayı düşünüyordum. Ama tabii ki kazanmak çok güzel Yeniden burada olmayı dört gözle bekliyorum."
Kadınlar kategorisi şampiyonu Ksenia Chermykh ise şunları söyledi: “Öncelikle yarışı kazanmak benim için büyük bir sürpriz oldu çünkü benim asıl disiplinim downhill değil, cross country. Bazı anlarda manzaranın güzelliğine bakmaktan konsantre olamadım. Her şey için herkese teşekkür ederim, gerçekten benim için rüya gibi bir gündü.