Doğan Güneş: "Türkiye'yi Sanatımla Temsil Etmek Benim İçin Bir Ayrıcalıktı"

Biraz kendinden bahseder misin?
Ben Doğan Güneş, 1999 yılında Bursa'da doğdum. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldum ve şu anda bir avukatım. Hukuk alanında çalışmaktan keyif aldıysam da hatırladığım ilk anılarımdan beri her zaman kalemim elimde bir şeyler çizmekteydim. Bu nedenle geçtiğimiz iki yıllık süreçte kariyerimi bu alana yoğunlaştırdım. Şu anda “freelance illüstratör” olarak çalışmaktayım.
Red Bull Doodle Art hakkında ne düşünüyorsun? Seni bu yarışmaya katılmaya iten neydi?
Bu yarışma benim dikkatimi çekti çünkü çizim yapmayı seviyorum ve bu benim kendimi, sanatımı ve tarzımı dünyaya tanıtmam için bir fırsattı. Yarışma duyurusunu gördüğümde Amsterdam'dan döneli kısa bir süre olmuştu ve şehrin etkisi halen üstümdeydi. Büyük finalin Amsterdam'da olacağını öğrenince hemen doodle'ım üzerinde çalışmaya başladım. Özetle kendi yeteneklerimi sergilemek ve tüm dünyadan sanatçılarla etkileşimde bulunmak için Red Bull Doodle Art'a katılmaya karar verdim.
Red Bull Doodle Art Türkiye kazananı olarak neler hissediyorsun?
Red Bull Doodle Art Türkiye kazananı olarak seçilmek benim için büyük bir onurdu. Bant Mag jürisinin takdiri beni oldukça gururlandırdı. Çalışmalarımın fark edildiğini ve fark yarattığını hissettim. Ayrıca Türkiye'yi sanatımla temsil etmek benim için bir ayrıcalıktı ve dünya finalinde bu sorumlulukla hareket etmiş olmanın beni geliştirdiğini inanıyorum.
Çiziminde ilham kaynağın, kalemine yön veren şeyler neler?
Kendi yaşam deneyimlerim ve etrafımdaki çevre benim için ilham kaynağıdır. Kendi yaşadıklarımı ve gözlemlediklerimi çizimlerimde yansıtmayı seviyorum. İnsanın doğayla ve birbiriyle farklılıklarına ve zıtlıklarına odaklanırım. Çizimlerimde bu farklılıkları uyumlu bir şekilde birleştirmeye çalışırım. Bu şekilde, eserlerde insanların ortak noktalarını vurgulamaya çalışıyorum. Çizerken bunların yanında en büyük kriterim öncelikle kendi estetik algıma hitap ediyor olması. İçime sinmeyen bir çizimi, harcadığım emeği düşünmeksizin sil baştan yapabiliyorum. Üretim süreci bazen sancılı olsa da keyif aldığınız bir işi ortaya koyarken bunları ancak sonuca ulaştığınızda fark ediyorsunuz.
Red Bull Doodle Art Dünya Finali nasıl geçti senin için? Deneyimlerinden bahseder misin biraz?
Red Bull Doodle Art Dünya Finali, benim için inanılmaz bir deneyimdi. Yaratıcı ve yetenekli sanatçılarla bir araya gelmek, farklı kültürlerden ancak aynı tutkuyu paylaştığım yeni arkadaşlar edinmek, bu alandaki profesyonel insanlarla etkileşimde bulunmak büyük bir ilham kaynağı oldu. Dünya Finali süreci, çizimlerimi tüm dünyaya sergileme fırsatı bulduğum ve diğer ülkelerdeki çizer dostlarımın çalışmalarının hikayesini dinlediğim harika bir süreç oldu. Dünya Finali sürecinde, diğer ülkelerdeki çizer dostlarımla bol bol eğlendim ve ürettim. Süreç boyunca beraber katıldığımız workshop’larda, birbirimizin tarzını ve tekniklerini daha yakından öğrenme ve inceleme şansımız oldu. Ayrıca çizime tutkuyla sarılmış ve böylesine farklı mücadelelerden, geçmişlerden gelen bunca çizeri bir arada bulmak ve onlarla beraber çalışmak, bir çizer çok büyük bir şans olduğunu düşünüyorum.
Sonrası için çizerlik alanında bir hedefin, hayalin var mı?
Sanatıma devam etmek ve yeteneklerimi geliştirmek için çizerlik alanında bazı hedeflerim var. Yarışma sonrasında, özellikle animasyon alanına ve karakter tasarımına yoğunlaşmak istiyorum. Bu alanda insanlara ilham kaynağı olabilecek ve duygusal bağ kurabilecekleri karakterler yaratmak istiyorum. Amacım, çizgilerimle derinliği olan, dikkat çekici ve belki de insanlar için birer arkadaş gibi hissedebilecekleri karakterler yaratmak. Bu karakterlerde izleyici kendinden bir parça bulsun istiyorum. Ancak çizimle ilgili hiçbir zaman keskin kenarları olan planlarım olmadı, her zaman içimden gelen isteğe cevap verdim. Yaşadığım her deneyim kalemime bir şekilde yansıyor, bu nedenle bu hedeflerin ve planların üretim süreci içinde değişip şekillenmesi mümkün. Çizime ve sanata dair de en sevdiğim şey de bu; benimle, duygularımla ve hayatla birlikte onun da değişebiliyor olması.