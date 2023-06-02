Doğan Güneş: "Türkiye'yi Sanatımla Temsil Etmek Benim İçin Bir Ayrıcalıktı"

Doğan Güneş: Sanatıma devam etmek ve yeteneklerimi geliştirmek için çizerlik alanında bazı hedeflerim var. Yarışma sonrasında, özellikle animasyon alanına ve karakter tasarımına yoğunlaşmak istiyorum. Bu alanda insanlara ilham kaynağı olabilecek ve duygusal bağ kurabilecekleri karakterler yaratmak istiyorum. Amacım, çizgilerimle derinliği olan, dikkat çekici ve belki de insanlar için birer arkadaş gibi hissedebilecekleri karakterler yaratmak. Bu karakterlerde izleyici kendinden bir parça bulsun istiyorum. Ancak çizimle ilgili hiçbir zaman keskin kenarları olan planlarım olmadı, her zaman içimden gelen isteğe cevap verdim. Yaşadığım her deneyim kalemime bir şekilde yansıyor, bu nedenle bu hedeflerin ve planların üretim süreci içinde değişip şekillenmesi mümkün. Çizime ve sanata dair de en sevdiğim şey de bu; benimle, duygularımla ve hayatla birlikte onun da değişebiliyor olması.