Red Bull Türkiye Tarihinden Akıllara Kazınan Müzik Etkinlikleri

Red Bull dünyası birbirinden hareketli etkinlikler ve konserlerle müziğin ritmini canlı tutmaya devam ediyor. Geçmişte; Red Bull Canlı Sahne, Gazinoda Disko, Red Bull Music Festival ve EvdeÇal gibi etkinlikler, müzikseverleri bir araya getirirken şimdi ise yepyeni bir konser deneyimi yaklaşıyor.

Red Bull Jukebox Sahnesi , Türkiye’de ilk kez 22 Eylül 2023'te KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek ve yerli rock gruplarından Dolu Kadehi Ters Tut sahnede olacak.

Red Bull Canlı Sahne

Herkesin sahne önünde olduğu konser serisi Red Bull Canlı Sahne, 2017 yılının son baharında yıldız müzisyenleri izleyicilerle bir araya getirdi. MFÖ, Selda Bağcan ve Boom Pam, Red Bull Canlı Sahne'nin konuğu oldu.

Gazinoda Disko

2019'un bahar aylarında, ayakların yerden kesildiği, dans müziğinin başrolde olduğu, kozmik mi kozmik, sıra dışı bir gece... Eğlence kültürümüzün geçmişi ve bugünü ikonik bir mekanda, zaman kavramını alaşağı eden bir atmosferle bir araya geldi.

Red Bull Music Academy mezunu, tecrübeli müzisyen Barış K'dan bahsediyoruz © Cem Gültepe

Üstelik bu, Barış K, Kaan Düzarat, Lalalar ve DJ No Frost'un elinden çıkan, hem dünün hem geleceğin müziği olabilmiş örneklerle gerçekleşti. House, techno, edits gibi türler arasında gezinilen o gecede dans pistinde her bir adım geçmişten geleceğe doğru atıldı.

Red Bull Music Festival 2019

20 yılı aşkın süredir müziği ve müziği çağdaş kılan yenilikçi zihni destekleyen Red Bull Music, 2019'un Ekim ayında yepyeni bir festivalle İstanbul'da ses getirdi. Festival, daha evvel New York, Los Angeles, Paris, Sao Paulo gibi noktalarda hem bulunduğu kentin kültürel ve müzikal dinamiklerini harekete geçiren hem de küresel bir dil yakalayan programlarla dikkat çekti.

Round Robin © Red Bull

5 güne yayılan 4 farklı konsept, film gösterimleri ve 2 farklı sergi ile 60 sanatçının sahne aldığı kapsamlı bir program sunuldu. Şehrin iki yakasında aşina olduğumuz mekanların yanı sıra ezber bozan ve yeniden keşfedilmeyi bekleyen konser noktaları da bu şovlara ev sahipliği yaptılar.

Red Bull Sunar: #EvdeÇal

Red Bull Sunar: #EvdeÇal etkinliği müziği yeni bir boyuta taşıdı. Red Bull Türkiye Instagram hesabınının sanatçılara devredildiği bu etkinlikte er sanatçı kendi evinden samimi bir performanslarla karşımıza çıktı. Bu etkileyici performansların yanı sıra bir de RedBull.Com'a özel playlist paylaştılar.

#EvdeÇal © Rodrigo Jardon / Red Bull Content Pool

Kalben, Gaye Su Akyol, Gökhan Türkmen, The Ringo Jets, Eda Baba, Gülinler ve Ceylan Ertem'in katılım gösterdiği EvdeÇal, bambaşka bir müzik deneyimini izleyicilerin evine taşıdı.

Red Bull Jukebox

Red Bull Jukebox Sahnesi , yepyeni bir konser deneyimi ile Türkiye’de ilk kez müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Söylenecek şarkıların ve tarzlarının seyirciler tarafından oylama ile belirleneceği sahne deneyiminde mikrofon, yerli sahnenin önde gelen bağımsız ekiplerinden Dolu Kadehi Ters Tut’un olacak.

Red Bull’un müzikseverlere yepyeni bir konser deneyimi yaşattığı global müzik etkinliği Red Bull Jukebox Sahnesi, Türkiye’de ilk kez 22 Eylül 2023'te KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek.