Red Bull Dünyasından 2021'in En İyi Aksiyon Videoları

Red Bull dünyasında koca bir yıl daha alışılageldiği üzere aksiyon dolu anlara sahne oldu. Kimi zaman rekorların kırıldığı, kimi zaman heyecanın doruklarda yaşandığı, Red Bull sporcularının yanı sıra katılımcıların da boy gösterdikleri bu anların en iyilerinden beş tanesini senin için sıraladık.

Tunnel Pass

Red Bull sporcusu ve İtalyan akrobasi pilotu Dario Costa 'nın 4 Eylül'deki sınırları zorlayan tünel geçişi nefesleri kesti. Birçok rekorun aynı anda kırıldığı bu aksiyon dolu geçiş Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca mevkiinde yer alan T1 ve T2 tünellerinde, üstelik sadece 43.44 saniye içinde gerçekleşti.

Tarihe Geçen Uçuş: Tunnel Pass

Grand Maze

Adrenalin dolu parkur sporunun önde gelen isimlerinden Dominic Di Tommaso ve Hazal Nehir ikilisi, tarihi Kapalıçarşı'da enfes bir maceraya atıldı. Müziklerini Burhan Öçal 'ın hazırladığı Grand Maze projesi kapsamında, Kapalıçarşı'da çizilen labirent gibi bir rotada aksiyon dolu bir serüven yaşandı.

Kapalıçarşı'da Bir Parkur Macerası: Grand Maze

Red Bull Car Park Drift

Red Bull Car Park Drift ile bu yıl da ortalık dumana boğuldu. Drift meraklılarını bir araya getiren etkinlikte katılımcılar yeteneklerini sergileyip şampiyonluk mücadelesi verirlerken, izleyiciler de aksiyon dolu bu anlara tanıklık ettiler. Etkinliğin Türkiye ayağında şampiyon ise Berfu Tutumlu oldu.

Video: Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali Böyle Geçti

Red Bull Dawn till Dusk

Kapadokya'nın ev sahipliği yaptığı sıra dışı dağ bisikleti etkinliği Red Bull Dawn till Dusk, katılımcılara enfes manzaralar eşliğinde aksiyon dolu anlar yaşattı. Bu eşsiz atmosferi şampiyon Greg Callaghan ve Türkiye'nin en iyi downhill sporcularından Burak Uzun ikilisine eşlik ederek deneyimleyebilirsin.

Red Bull Dawn till Dusk: Kapadokya'da Bir Bisiklet Macerası

Red Bull Yağlı Direk

Yılın en dikkat çeken etkinliklerinden biri olan Red Bull Yağlı Direk, bu yıl Trabzon ve Alanya'da gerçekleştirildi. İskeleye 40 derecelik açıyla yerleştirilen 12 metrelik direğin ucunda yer alan Türk bayrağını kapmaya çalışan katılımcılardan Yunus Emre Kul ve Mehmet Şanlı ikilisi mutlu sona ulaştı.

İzle: Red Bull Yağlı Direk'ten En İyi Anlar