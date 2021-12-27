Red Bull Dünyasından En İyi Canlı Yayınlar

2021 yılı boyunca Red Bull dünyasındaki etkinlikler dur durak bilmezken, izleyiciler de bu etkinliklere canlı yayınlar sayesinde eşlik ettiler. Motor sporları, dağ bisikleti, dans, oyun ve daha birçok branşta gerçekleştirilen canlı yayınlardan en iyi beş tanesini senin için sıraladık. İyi seyirler!