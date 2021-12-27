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Red Bull Dünyasından En İyi Canlı Yayınlar
Red Bull dünyasında 2021 yılı içinde gerçekleştirilen en iyi canlı yayınları sıraladık.
2021 yılı boyunca Red Bull dünyasındaki etkinlikler dur durak bilmezken, izleyiciler de bu etkinliklere canlı yayınlar sayesinde eşlik ettiler. Motor sporları, dağ bisikleti, dans, oyun ve daha birçok branşta gerçekleştirilen canlı yayınlardan en iyi beş tanesini senin için sıraladık. İyi seyirler!
Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali
Drift meraklıları Red Bull Car Park Drift'te bir araya gelip ortalığı toza dumana kattılar. Bursa Yunuseli Havaalanı'nda düzenlenen Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali nefesleri kesti. Driftin kralı Abdo Feghali'nin şovu ve Okay Karacan'ın anlatımı ile renklenen etkinlikte şampiyon Berfu Tutumlu oldu.
Tekrar İzle: Red Bull Car Park Drift Türkiye
Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali
Türkiye'nin en iyi dansçıları Red Bull Dance Your Style'da birbirlerine meydan okudular. Elemelerden gelen 16 dansçı 4 Temmuz'da İstanbul'daki Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde gerçekleştirilen Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali'nde mücadele verdiler ve şampiyonluğa ulaşan isim Akay Üstünel oldu.
Red Bull Dance Your Style Finalini Canlı İzle
Red Bull BC One Cypher Türkiye Finali
Dünyanın en prestijli teke tek b-boy ve b-girl yarışması Red Bull BC One Cypher'ın Türkiye finali heyecanı 3 Ekim 2021 tarihinde İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'nde yaşandı. Final gününde zafere ulaşan Jemrai ve Jester ikilisi dünya finallerinde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.
TEKRAR İZLE: Red Bull BC One Cypher Türkiye Finali
Red Bull Solo Q Türkiye Finali
Türkiye'nin en iyi League of Legends oyuncularını karşı karşıya getiren Red Bull Solo Q Türkiye Finali büyük çekişmeye sahne oldu. Yaklaşık 10 saat boyunca canlı yayınlanan finalde Türkiye şampiyonu olan Ahmet "HULKSMASH3131" Cumhur, Red Bull Solo Q Dünya Finali'nde de ülkemize üçüncülük getirdi.
UCI Dağ Bisikleti Dünya Kupası Finali
UCI Dağ Bisikleti Dünya Kupası'nda downhill ve cross-country mücadelelerine Les Gets bölgesi ev sahipliği yaptı. Dağ bisikletçilerinin sınırları zorladığı anlar Berkem Ceylan ve Sarper Günsal ikilisinin anlatımıyla ekranlara gelirken, tüm kategorilerin yayın tekrarlarını etkinlik sayfasında bulabilirsin.
Erkekler Cross-Country Finali – Les Gets