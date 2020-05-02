Hafta Sonu İzleyebileceğin Türkçe Altyazılı Filmler
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Motor sporları, bisiklet, snowboard, espor ve müzik... ücretsiz ve Türkçe altyazılı izleyebileceğin 5 film! Tek yapman gereken videoların sağ altındaki CC butonundan Türkçe altyazı seçeneğini seçmek!
Evde daha fazla vakit geçirdiğimiz bugünlerde izleyecek film ve belgesel önerileri arıyorsan doğru yerdesin. Motor sporlarının en tepesinden bisiklet üstünde dağların tepelerine, bir underground müzik mekanının son günlerinden espor arenasındaki en görkemli zaferlere...
Senin için Red Bull dünyasının en iyi yapımları arasından hazırladığımız seçkide bunlar ve çok daha fazlası var. Heyecan dolu bu yapımları ücretsiz ve Türkçe altyazılı olarak izleyebilirsin. Tek yapman gereken videoların sağ altındaki CC butonundan Türkçe altyazı seçeneğini seçmek!
Dağlarda bisiklet yolculuğu: North of Nightfall
Bir grup dağ bisikletçisi Kanada'nın ıssız dağlarında doğaya karşı olağanüstü bir meydan okumaya girişiyor. Heyecanın doruklarda gezdiği aksiyon dolu bir belgesel seni bekliyor!
Dağlarda Bisiklet Yolculuğu: North of Nightfall
Pit Stop'un Tarihi
Göz açıp kapayıncaya kadar neler yapılabilir? Günümüzde pit stop'u iki saniyeden az bir süreye kadar indiren gelişimin ardında kimler var? Bu film tam da onların hakkında: "Pit Stop'un Tarihi!"
Pit Stop'un Tarihi
İlham verici bir geri dönüş hikâyesi: Unbroken
Snowboard dünyasının başarılı isimlerinden Mark McMorris'in kariyeri yaşadığı sakatlıkla sekteye uğradı. McMorris'in yaşadığı travma sonrası zirveye dönme mücadelesi bu belgeselde.
İlham Verici Bir Geri Dönüş Hikâyesi: Unbroken
Bir müzik mabedinin son günleri: Goodnight Brooklyn
Death By Audio sıradan bir depo alanından çok daha fazlasıydı. New York underground müzik sahnesinin merkezlerinden Death By Audio'nun son günlerini anlatan Goodnight Brooklyn belgeselini Türkçe altyazılı izleyebilirsin!
Goodnight Brooklyn
Zafere giden yol: Against the Odds
İki ay öncesine kadar birlikte oynamayan beş oyuncu, Dota 2'nin en büyük turnuvası The International'ı kazanarak espor tarihinin en büyük başarı hikayelerinden birine imza attı. OG takımının tüm engellere rağmen zafere giden yolculuğu Against the Odds belgeselinde.
Against the Odds