Aston Martin Red Bull Racing Sezonun En Hızlı Pit Stop'una İmza Attı

yine podyumda yer almayı başarmıştı. Red Bull mekanikerleri ise kısa sürede gerçekleştirdikleri pit stop'larla kendi podyumlarını hak ettiler.

Günümüzde pit stop'u iki saniyeden az bir süreye kadar indiren gelişimin ardında kimler var? Bu film tam da onların hakkında: "Pit Stop'un Tarihi!"

Günümüzde pit stop'u iki saniyeden az bir süreye kadar indiren gelişimin ardında kimler var? Bu film tam da onların hakkında: "Pit Stop'un Tarihi!"