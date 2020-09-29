Aston Martin Red Bull Racing Sezonun En Hızlı Pit Stop'una İmza Attı
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Aston Martin Red Bull Racing pilotu Max Verstappen'in ikinci olarak yine podyumda tamamladığı Rusya GP'sinde Red Bull mekanikerleri de sezonun en hızlı pit stop'una imza attı.
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F1 2020 sezonunun sekizinci yarışı olan Rusya GP'sinde Aston Martin Red Bull Racing pilotu Max Verstappen yine podyumda yer almayı başarmıştı. Red Bull mekanikerleri ise kısa sürede gerçekleştirdikleri pit stop'larla kendi podyumlarını hak ettiler.
Rusya GP'sinin 25. turunda pite giren Max Verstappen'in aracının lastikleri sadece 1,86 saniyede değiştirildi ve sezonun en hızlı pit stop'u gerçekleştirilmiş oldu. Aynı yarışta Alex Albon'un pit stop'unu 1,89 saniyede tamamlayan Red Bull ekibi geçen sezon Brezilya GP'sinde kırdığı 1,82 saniyelik pit rekorunun etrafında gezinmeye devam ediyor.
Rusya GP'sinde en hızlı iki pit stop'u gerçekleştiren Red Bull mekanikerleri F1'in en maharetli teknik ekipleri arasında başı çekiyor. F1 tutkunları sıradaki rekoru şimdiden sabırsızlıkla beklemeye başladı bile.