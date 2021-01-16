Red Bull Dünyasından En İyi Snowboard Videoları

Red Bull TV aksiyonu evlere taşıyor. Marc Morris 'ten Travis Rice'a, Eero Ettala'dan Jeremy Jones'a, snowboard dünyasının en iyileri yetenekleriyle büyülüyor. Senin için hazırladığımız seçkide Red Bull dünyasından adrenalin dolu snowboard filmlerini bulabilirsin.

1. Travis Rice'la Uçma Sanatı

Travis Rice ve Curt Morgan, aklımızı almak için adeta ant içmiş. Snowboard'u ustaca bir sinematografiyle buluşturan ikili, ortaya görkemli görüntüler çıkarıyor ki hayran olmamak mümkün değil..

Uçma Sanatı

2. En iyiler bir arada: Stronger

Travis Rice, Kazu Kokubo, Gigi Rüf, ve Scott Stevens, Union Bindings'in yeni filmi için bir araya geliyor ve bize de 47 dakikalık bu görsel şölenin tadını çıkarmak kalıyor.

Stronger

3. Victor De Le Rue – Frozen Mind

Profesyonel snowboard sporcusu Victor De Le Rue dünyayı gezmiş ancak "ille de vatanım" demiş. Fransız Alpleri'ndeki Chamonix, De Le Rue'nun en sevdiği yerlerden biri. Videoyu izleyince neden sevdiğini anlıyoruz.

Frozen Mind

4. Bir Snowboard Filmi: 28 Kış Sonra

1990 yılında kurulan snowboard firması Nitro Snowboards, 28 kış sonra hikayesini üç snowboard sporcusu aracılığıyla anlatıyor. Thomas Delago, Marcus Kleveland, Eero Ettala... Her sporcunu elbette kendi stili var. Ancak snowboard onları her zaman ortak değerlerde birleştiriyor: Özgürlük, arkadaşlık ve eğlence...

Bir Snowboard Filmi: 28 Kış Sonra

5. En iyinin peşinde: Perceptions

Arzularının esiri olan bir grup snowboardcu en iyi kar kütlesini ve dağ yamacını bulmak için dünyanın altını üstüne getiriyor. Kendini benzersiz görüntülerin oluşturduğu deryaya bırakıp sınırları aşmanın tadını çıkarabilirsin. Keyifli bir izlence!

Perceptions

6. Nitro Snowboards – Offline

Eero Ettala, Sam Taxwood, Austin Smith, Sven Thorgren, Elias Elhardt, Griffin Siebert, Torgeir Bergrem ve Marcus Kleveland'dan oluşan ve günlük hayatın sıradan işleyişine tepki olarak doğan snowboard ekibi Global Nitro, çevrimdışı oluyor ve karlı dağlarda hayatın tadını çıkarmaya karar veriyor.

Çevrimdışı

7. İlham Verici Bir Geri Dönüş Hikâyesi: Unbroken

Snowboard dünyasının başarılı isimlerinden Mark McMorris'in kariyeri yaşadığı sakatlıkla sekteye uğradı. McMorris'in yaşadığı travma sonrası zirveye dönme mücadelesini Türkçe altyazı seçeneğiyle izle.

İlham Verici Bir Geri Dönüş Hikâyesi: Unbroken

8. Alışılmışın dışında bir deneyim: Method Movie 3

Method serisinin üçüncü ve son filminde görsel olarak büyüleyici bir macera seni bekliyor. Alışılmışın dışında bir deneyim istiyorsan vaktini değerlendirmek için harika bir seçim!

Method Movie 3

9. Rüf ve Elhardt'la Korkusuzluk Üzerine: As The Crow Flies

Ürkütücü mekanların korkusuz kahramanları Gigi Rüf ve Elias Elhardt bir araya geliyor ve neden snowboardun en büyük ustaları arasında yer aldıklarını gözler önüne seriyor.

As the Crow Flies

10. Muir'a Saygı Kuşağı: Ode to Muir - The High Sierra

Snowboardcular Jeremy Jones ve Elena Hight, California'daki John Muir Vahşi Yaşam Alanı'nda bir keşif yolculuğuna çıkıyor. Eğer bir efsane olan Jones "Hiç kuşkusuz bu hayatımda yaptığım en önemli film" diyorsa mutlaka göz atmak gerekir.