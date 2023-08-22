Red Bull Dünyasından En İyi Su Sporları Filmleri

Devasa dalgalar, hırçın sular... Bazen sörf tahtası bazen de uçurum atlayışı... Red Bull dünyasının en güzide su sporları filmlerini senin için listeledik.

01 Uncharted Waters

1 saat 25 dakika Uncharted Waters Kısa sörf tahtası devriminin öncüsü Avustralyalı sörfçü Wayne Lynch bir karşı kültür kahramanıydı.

Kaliforniya’dan uzakta, sörfün merkez üssünde, sörf sporunu kökten değiştirecek bir çocuk yaşıyordu. Bir karşı kültür kahramanı olan Avustralyalı sörfçü Wayne Lynch kısa sörf tahtası devriminin öncüsü oldu. Uncharted Waters'ı Türkçe alt yazılı seçeneğiyle izleyebilirsin.

02 Under an Arctic Sky: İzlanda'da Sörf

40 dakika Under an Arctic Sky: İzlanda'da Sörf Fotoğrafçı Chris Burkard, bir grup söfrçü eşliğinde olağanüstü bir macera için İzlanda'ya doğru yola çıkıyor.

Fotoğrafçı Chris Burkard, bir grup söfrçü eşliğinde olağanüstü bir macera için İzlanda'ya doğru yola çıkıyor. Ekibin İzlanda'da kuzey ışıkları ve dalgalarla geçen anlarını izle.

03 Sörfün Harika Çocuğunun Hikayesi: Becoming Bronson

21 dakika Sörfün Harika Çocuğunun Hikayesi: Becoming Bronson 16 yaşındaki Bronson Meydi, WSL Şampiyona Turu'na katılmaya hak kazanan ilk Endonezyalı sörfçü olabilecek mi?

16 yaşındaki Bronson Meydi, annesinin Endonezya'nın büyük şehirlere uzak bir bölgesinde bulunan restoranında, kocaman dalgaların sesleri arasında büyüdü. Peki, bu genç yetenek WSL Şampiyona Turu'na katılmaya hak kazanan ilk Endonezyalı sörfçü olabilecek mi?

04 Ítalo Ferreira'nın Tuhaf Hikayesi

50 dakika Ítalo Ferreira'nın Tuhaf Hikayesi Kameralar, Brezilyalı sörf yıldızı Ítalo Ferreira'nın Tokyo'da elde ettiği başarının ardından 2021 WSL Şampiyonası Turu'na uzanan yolculuğuna eşlik ediyor.

Kameralar, Brezilyalı sörf yıldızı Ítalo Ferreira'nın Tokyo'da elde ettiği başarının ardından 2021 WSL Şampiyonası Turu'na uzanan yolculuğuna eşlik ediyor.

05 Surfing Antarctica: Sıra Dışı Bir Sörf Macerası

24 dakika Surfing Antarctica: Sıra Dışı Bir Sörf Macerası Büyük dalga sörfçüsü Ramón Navarro, Antarktika'nın dev dalgalarında sörf yapan ilk kişi olmak için zorlu bir meydan okumaya kalkışıyor. Türkçe Alt yazı seçeneğiyle izleyebilirsin.

Büyük dalga sörfçüsü Ramón Navarro, Antarktika'nın dev dalgalarında sörf yapan ilk kişi olmak için zorlu bir meydan okumaya kalkışıyor. Türkçe Alt yazı seçeneğiyle izleyebilirsin.

06 Cliff Diving'in Ezeli Rekabetleri

26 dakika Cliff Diving'in Ezeli Rekabetleri 2009'dan beri Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi, unutulmaz yarışmalara ve ilham verici rekabetlere sahne oldu. Türkçe alt yazı seçeneğiyle izleyebilirsin.

2009'dan beri Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi, unutulmaz yarışmalara ve ilham verici rekabetlere sahne oldu. Türkçe alt yazı seçeneğiyle izleyebilirsin.

07 Dalgaların Peşinde Bir Hayat: The Longest Wave

1 saat 43 dakika Dalgaların Peşinde Bir Hayat: The Longest Wave Joe Berlinger bu çalışmasında bir su sporları efsanesine odaklanıyor. Robby Naish'in samimi portresi yetenekli bir sporcunun hayatına yakından bakmamızı sağlıyor.

Ekstrem sporlarda bir öncü olarak kabul edilen, 24 Dünya Şampiyonluğu bulunan Robby Naish hayatı boyunca dalgaları kovaladı. Peki ona artık yavaşlaması gerektiği söylendiğinde buna nasıl karşılık verecek? Oscar adayı yönetmen Joe Berlinger, bu belgeselde Robby Naish'in hayatına dair her şeyi itinayla gözler önüne seriyor. Şimdi Türkçe altyazı ile izle!

08 Beyond the Lines: Kanoa Igarashi Dalgalara Karşı

43 dakika Beyond the Lines: Kanoa Igarashi Dalgalara Karşı Dünya Şampiyonası Turu'nda boy gösteren sörfün genç yıldızı Kanoa Igarashi seni eşsiz bir seyahate davet ediyor.

Dünya Şampiyonası Turu'nda boy gösteren sörfün genç yıldızı Kanoa Igarashi seni eşsiz bir seyahate davet ediyor. Dünyanın en parlak sörf yıldızlarından birinin kariyerine içeriden bir bakış atacaksın.