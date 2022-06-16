Red Bull Erzbergrodeo'yu Kaçırmaman İçin 11 Neden

Red Bull Erzbergrodeo'da sadece bir avuç sürücü finişi görebiliyor © Future7Media/Red Bull Content Pool

1. Hiçbir parkur birbirine benzemiyor

Red Bull Erzbergrodeo, aktif bir demir cevheri ocağında yapılıyor. Bu da Erzberg'in her seferinde farklı çehresi olduğu anlamına geliyor. Organizatör Karl Katoch da 35-40 km'lik parkuru buna göre şekillendiriyor. Ancak parkurun bazı favori bölümleri de var. Start'tan sonra, sürücüler Wasserleitung (Su Borusu) ve Zentrum am Berg (Dağın Kalbi) gibi bir sıra dik tırmanışı takip ederek taş ocağına tam gaz tırmanıyor. Daha sonra, deniz seviyesinden yaklaşık 1.466 m yükseklikteki zirveye kadar Makine ve Asansör'deki ağaçların arasından geçiyorlar. Dağın diğer tarafında ise sürücüleri enerji tüketen kayalıklı bölüm Carl's Dinner, ardından Ludwig's Land'den iniş ve finiş sprinti öncesinde Dinamit ve Lazy Noon bekliyor.

Mani Lettenbichler, Red Bull Erzbergrodeo'da aksiyona hazır © Jakob Schweighofer/Red Bull Content Pool

2. Kazanma şansı 1/1500

Red Bull Erzbergrodeo, yeteneklerini Demir Dev'e karşı sergilemeye hazır olan 1.500 sürücüyü misafir ediyor. İlk aşama, taş ocağı çevresinde bir test sprinti olan Rocket Ride. Ertesi gün, Red Bull Hare Scramble için en hızlı 500 sürücünün belirleneceği ürkütücü Iron Road Prologue var. Büyük günde, biniciler 50 kişilik gruplar halinde sıraya girecekler. Çoğunluğu öğleden sonralarını dağa tırmanmaya çalışırken, sadece bir avuç motosikletçi bu zorlu yolculuğu bitirmeyi başaracak.

Dünya şampiyonu Billy Bolt, Red Bull Erzbergrodeo'daki ilk zaferini arıyor © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

3. Yeni jenerasyonda mükemmel sürücüler var

Mani daha fazlasını yapabilir mi? Manuel Lettenbichler, burada harika bir rekora sahip. 2014'te sadece 16 yaşındayken Red Bull Erzbergrodeo'yu tamamladı ve yarışı tamamlayan gelmiş geçmiş en genç sürücü oldu. Sırbistan'daki Xross zaferinin hemen ardından Erzbergrodeo'ya geliyor. 2018'de üçüncü ve 2019'da ise ikinci sırayı almıştı. Burada zafere ulaşırsa, bir Red Bull Erzbergrodeo şampiyonun oğlu ilk kez babasının başarısını tekrarlamış olacak. Ancak en yakın rakibi, son dönem dünya şampiyonu ve açılış raundunun galibi olan, Billy Bolt. Mani, hayallerini gerçekleştirmek istiyorsa Billy'yi geçmenin bir yolunu bulması gerekecek. İki arkadaş, Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın temposunu belirliyor ve bu raunt onların becerilerinin ve rekabetlerinin en büyük sınavlarından biri olacak.

Avusturyalı Marcel Hirscher, Red Bull Erzbergrodeo 2022'de yarışacak © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

4. Özel konuklar da var

Daha önce dünyanın dört bir yanından ünlü sürücüler, Demir Dev'e meydan okumak için geldiler: Alfie Cox, Cyril Despres, Matthias Walkner ve Laia Sanz gibi Dakarcılar ile uzman yorumcu Darryl Curtis. Rekortmen akrobasi sürücüsü Chris Pfeiffer, FMX yıldızları Travis Pastrana, Ronnie Renner ve Robbie Maddison da eğlenceye katıldı. MotoGP efsanesi Dani Pedrosa da bu benzersiz yarıştan uzak kalamayan isimler arasındaydı.

Bu yıl ise sıra olimpik sporcu Marcel Hirscher'de. Tüm zamanların en başarılı kayakçılarından biri ve anavatanı Avusturya'da ulusal bir kahraman olan Hirscher, dağlar hakkında birkaç şey biliyor ve motosiklet sürerek büyüdüğü için aynı zamanda yetenekli bir binici. Geçen yıl Red Bull Romaniacs'ta yer aldı ve MotoGP'nin Avusturya ziyaretinde kalabalığı KTM ile büyüledi. Ancak bu, hiç kuşkusuz onun şimdiye kadarki en büyük mücadelesi olacak.

Demir Dev: Red Bull Erzbergrodeo'nun evi © Jakob Schweighofer/Red Bull Content Pool

5. Hava durumu öngörülemez...

Demir dev, dünyanın her yerinden sürücüleri çekmesinin yanı sıra, her köşeden tuhaf hava durumlarını da çekiyor. Önceki yarışlarda, yükselen sıcak havalar, yoğun sis, şiddetli yağmur, kar ve hatta pinpon topu büyüklüğünde dolu taneleri sürücülere eşlik etmişti. Bu durumu elbette yarışa daha da vahşi bir unsur ekliyor ve motosiklet kurulumlarını, sürücülerin hangi teçhizatı giymeleri gerektiğini tahmin etmeyi imkansız hale getiriyor.

Taddy Blazusiak, şöhrete ulaştığı Red Bull Erzbergrodeo'da © Future7Media/Red Bull Content Pool

6. Herkes kazanabilir...

2007'de, Polonya'dan gelen ve az bilinen bir deneme sürücüsü ödünç alınmış bir KTM ile yarışa katılan biri vardı. Wildcard ile yarışa girme hakkı kazanan Taddy Blazusiak, unutulmaz bir zafere imza attı. İnanılmaz bir sonuç, değil mi? Yanlış. Taddy daha sonra dört kez daha kazandı ve toplamda beş kez zafere ulaşan ilk sürücü oldu ve hala art arda kazanan tek sürücü. Elde ettiği ilk zafer, Taddy için oyunun kurallarını değiştirdi. Erzberg'den KTM için yarışmak üzere bir sözleşme ile ayrıldı ve dört X Games altını, altı Kapalı Enduro Dünya Kupası ve beş EnduroCross Şampiyonası zaferiyle kariyerine devam etti.

Graham Jarvis, 6. Red Bull Erzbergrodeo zaferini kazanabilecek mi? © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

7. Herkes derken, herhangi biri değil...

Herkesin kazanabileceğini söylediğimizde biraz abartmış olabiliriz. Elemeyi geçip yarışa başlayan 500 sürücünün büyük çoğunluğu finişi göremiyor. Hard Enduro efsanesi Graham Jarvis de dahil olmak üzere birçok seçkin isim bu dağda mücadele etti. Jarvis, 2011 ve 2012'de kontrol noktasını kaçırdığı için iki kez liderlikten diskalifiye edildi. Yine de, ertesi yıl tamamen zafere odaklanarak, korkunç koşullara meydan okuyarak zirveye ulaşmak için geri döndü. Şimdi, 2019 da dahil olmak üzere yarışı beş kez kazanmayı başardı.

2015 Erzbergrodeo'da el ele veren sürücüler © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

8. Bazen dört kişi de kazanabilir...

Tamam, kafanız karıştıysa bu yarışın oldukça orijinal olduğunu tekrar hatırlatalım. 2015'te Red Bull Erzbergrodeo organizatörü Katoch, yeni bir bölüm olan Ludwig's Land'i tanıttı. Ormanın derinliklerine iniş ve ardından dik bir tırmanış... Ancak kaygan kısım, tırmanmak için yeterli ivme veya tutuş yakalayamayan sürücüleri şaşkına çevirdi. Sonunda, önde olan dört sürücü; Jonny Walker, Alfredo Gomez, Jarvis ve Andreas Lettenbichler güçlerini birleştirip motosikletlerini birlikte çıkardılar. Ardından yorgun ama muzaffer bir şekilde podyumun en üst basamağına tırmanarak hep birlikte en büyük onuru paylaştılar.

Red Bull Erzbergrodeo'nun ardındaki kişi: Karl Katoch © Future7Media/Red Bull Content Pool

9. İlgi çok büyük...

Red Bull Erzbergrodeo'ya ev sahipliği yapan sakin kasaba Eisenerz'in nüfusu yarış hafta sonu boyunca büyük bir artış yaşıyor. 40.000 izleyicinin küçük Steiermark maden kasabasına akın etmesi nüfusta on katlık artış yaratıyor. Buna sürücüleri ve binlerce destek personelini eklediğinizde etkinliğin boyutu hakkında daha net bir fikir edinebilirsin.

10. Manyetik...

Yarış, "Demir Cevheri Kasabası'nda anlamına gelen Eisenerzdeki, "Cevher Dağı" anlamına gelen Erzberg'de gerçekleşiyor. Bu yüzden sürücüler, navigasyon ve yayın ekipmanlarına zarar verebilecek kendi manyetik alanına sahip devasa bir demir madeninin etrafında yarışıyorlar. Ve podyuma ulaşanların ödülü ise Karl'dan bir el sıkışma ve bir kupa... evet, demirden.

Red Bull Erzbergrodeo kupası tam da tahmin edildiği gibi © Future7Media/Red Bull Content Pool

11. Red Bull TV'den canlı yayınlanıyor

Artık Red Bull Erzbergrodeo ile ilgili her şeyi biliyorsun. 18 ve 19 Haziran'daki aksiyona hazırlan. Hatta bir hatırlatıcı kur, çünkü Red Bull TV 'den canlı yayınlanacak olan bu müthiş yarışı kaçırmak istemezsin.