Red Bull Flick'te Geçen Sene Ne Olmuştu?
Türkiye'nin en büyük CS:GO kapışması Red Bull Flick'te heyecan tekrar başlarken geçen senenin final kapışmalarında neler olmuştu hep birlikte hatırlıyoruz.
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Türkiye'nin CS:GO'daki en iyi ikilisini arayan Red Bull Flick geri döndü! Türkiye’de düzenlenen ilk 2v2 CS:GO turnuvası olma özelliğini de taşıyan organizasyonun 2019'daki finalinde neler olduğunu hemen girişteki videodan izleyebilirsin.
Mart ayında şampiyonunu bulmak için yeniden yola çıkan Red Bull Flick aralık ayında kaldığı yerden tam gaz devam ediyor. Etkinlikte sampiyonluğa giden yol ise artık tamamen Flick'in kendine özgü haritalarında oynanacak çevrim içi elemeler, play-off turu ve final etabı ile sürüyor. Şu ana kadarki elemelerde başarılı olan 39 takım play-off turuna katılmaya hak kazanmıştı. Geri kalan 25 takım ise, aralık ayı boyunca mini lig formatında düzenlenecek 5 adet çevrimiçi turnuvada belirlenecek. Her elemede en yüksek puanı toplayan 5 takım ise play-off grubuna katılmaya hak kazanacak.
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