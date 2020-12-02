Red Bull Flick'te Geçen Sene Ne Olmuştu?

Mart ayında şampiyonunu bulmak için yeniden yola çıkan Red Bull Flick aralık ayında kaldığı yerden tam gaz devam ediyor. Etkinlikte sampiyonluğa giden yol ise artık tamamen Flick'in kendine özgü haritalarında oynanacak çevrim içi elemeler, play-off turu ve final etabı ile sürüyor. Şu ana kadarki elemelerde başarılı olan 39 takım play-off turuna katılmaya hak kazanmıştı. Geri kalan 25 takım ise, aralık ayı boyunca mini lig formatında düzenlenecek 5 adet çevrimiçi turnuvada belirlenecek. Her elemede en yüksek puanı toplayan 5 takım ise play-off grubuna katılmaya hak kazanacak.