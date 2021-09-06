Red Bull Flick 2021'de Neler Oluyor?

Bir Oyun Daha
Red Bull Flick elemeleri ve Red Bull Flick TurkNet Invitational mücadeleleri başladı. Etkinlikte en iyi CS:GO oyuncuları 2’ye karşı 2 formatında mücadele ediyorlar. 7 Ekim'deki Red Bull Flick Türkiye Finali'nde boy gösterecek takımların belirleneceği elemeler hem offline hem de online olarak gerçekleştiriliyor.
Red Bull Flick 2021
Red Bull Flick TurkNet Invitational 1. Hafta (4 Eylül 2021)
Red Bull Flick TurkNet Invitational'da ilk hafta heyecanı tamamlandı. Red Bull Türkiye Twitch kanalında Alican "karahancaster" Karahan ve Anıl Can "gtrst" Başaran ikilisinin sunumuyla gerçekleşen yayında heyecan dolu maçlar yaşandı. Lig usulü düzenlenen turnuvanın ilk haftasında Görmüş Geçirmişler (Özgür "Root" Alagül & Can "Cizzx" Pars) ve Maj3r-Hellian (Engin "MAJ3R" Küpeli & Irmak "Hellian" Kandemir) ikişer galibiyet alarak zirveyi paylaştı.
Maçlar
- Görmüş Geçirmişler 2:0 CikolataliBazda
- Maj3r-Hellian 2:1 S3nceyez
- MarqRip 0:2 S3nceyez
- Görmüş Geçirmişler 2:0 MarqRip
- Baba Sultanlar 0:2 Maj3r-Hellian
Puan Durumu
- Görmüş Geçirmişler (2-0)
- Maj3r-Hellian (2-0)
- S3nceyez (1-1)
- MarqRip (0-2)
- CikolataliBazda (0-1)
- Baba Sultanlar (0-1)
- RealEnayi2 (0-0)
- Kuzens (0-0)
Online Eleme #1 (5 Eylül 2021)
Red Bull Flick’in ilk online elemelerine 122 takım katılırken, rakiplerini birer birer alt eden Sahanbolts (THUNDERGILLER) mutlu sona ulaştı. Takımın kadrosunda Thunderbolts Gaming’den Okan “fola” Kılıç ve SHN Espor’dan Emre “duggyversus” Oktay yer alıyor.
Ankara Şehir Elemesi (5 Eylül 2021)
Ankara’daki offline elemeler Old School Espor Center’da gerçekleşti. 41 takımın katıldığı elemelerin galibi ALPARTAYTAY123 takımı oldu. Takımın kadrosunu Ahmet Taylan “Jaex-” Aygündüz ve Alpar Övünç “LORDLPAR” Aygündüz ikilisi oluşturuyor.
Bursa Şehir Elemesi (5 Eylül 2021)
Bursa’daki offline elemeler Xbase E-sports Oyun Merkezi’nde gerçekleşti. 18 takımın katıldığı elemelerin galibi ThunderBoltsGG takımı oldu. Can “Cizzx” Pars ve Ahmet “cyber” Akpınar ikilisinden oluşan takım oyuncuları aynı zamanda Thunderbolts Gaming'de yer alıyor.