Red Bull Flick 2021'de Neler Oluyor?

elemeleri ve

Red Bull Flick TurkNet Invitational

mücadeleleri başladı. Etkinlikte en iyi CS:GO oyuncuları 2’ye karşı 2 formatında mücadele ediyorlar. 7 Ekim'deki Red Bull Flick Türkiye Finali'nde boy gösterecek takımların belirleneceği elemeler hem offline hem de online olarak gerçekleştiriliyor.