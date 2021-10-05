Red Bull Flick'te Final Zamanı!

Tüm zamanların en popüler rekabetçi oyunlarından

CS:GO'ya yeni bir soluk getiren Red Bull Flick

'te bir kez daha final zamanı geldi çattı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Red Bull Flick'te bir yandan oyuncular, diğer yandan CS:GO sahnesinin ünlü isimleri heyecan dolu maçlar çıkardılar. Şimdiyse sıra Red Bull Flick Türkiye Finali'ne geldi!

7 Ekim Perşembe günü

bomontiada'da gerçekleşecek ve

kanalından canlı yayınlanacak finalde dört takım şampiyonluk için karşı karşıya gelecek ve şampiyon olan takım 20 - 21 Kasım tarihlerinde Finlandiya'da düzenlenecek Red Bull Flick Dünya Finali'ne katılma şansı elde edecek.