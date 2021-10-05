Bir Oyun Daha
© Red Bull
Bir Oyun Daha
Red Bull Flick'te Final Zamanı!
Red Bull Flick'te Türkiye elemeleri ve playoff maçları sona erdi, finalde mücadele edecek dört takım belli oldu.
Tüm zamanların en popüler rekabetçi oyunlarından CS:GO'ya yeni bir soluk getiren Red Bull Flick'te bir kez daha final zamanı geldi çattı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Red Bull Flick'te bir yandan oyuncular, diğer yandan CS:GO sahnesinin ünlü isimleri heyecan dolu maçlar çıkardılar. Şimdiyse sıra Red Bull Flick Türkiye Finali'ne geldi! 7 Ekim Perşembe günü bomontiada'da gerçekleşecek ve Red Bull Türkiye Twitch kanalından canlı yayınlanacak finalde dört takım şampiyonluk için karşı karşıya gelecek ve şampiyon olan takım 20 - 21 Kasım tarihlerinde Finlandiya'da düzenlenecek Red Bull Flick Dünya Finali'ne katılma şansı elde edecek.
Red Bull Flick 2021
Red Bull Flick Finalistleri
Bu yılki Red Bull Flick heyecanı 31 Ağustos'ta kayıtların açılmasıyla başladı. CS:GO'da kendine güvenen oyunculardan oluşan takımlar 10 farklı şehirde offline ve beş farklı günde online olarak gerçekleşen elemelerde playoff'a katılma mücadelesi verdiler. 16 takımın katıldığı playoff turundan Red Bull Flick Türkiye Finali'ne kalan dört takım şöyle:
- ALPARTAYTAY123
- MAYBEONEDAY
- MOTHA PUGGERS
- REALENAYI2
Red Bull Flick TurkNet Invitational
7 Ekim'de bomontiada'da gerçekleştirilecek etkinlikte Red Bull Flick Türkiye Finali'nin yanı sıra Red Bull Flick TurkNet Invitational Finali heyecanı yaşanacak. CS:GO sahnesinin ünlü isimlerinden oluşan sekiz takımının dört gün süren maçları sonucunda dört takım (CikolataliBazda, Görmüş Geçirmişler, RealEnayi2, S3nceyez) finale kalmayı başardı.
Red Bull Flick Şampiyonları
Red Bull Flick Türkiye Finali'nden önce geçmiş yılların şampiyonlarını hatırlamakta fayda var. Red Bull Flick ilk olarak 2019 yılında Türkiye'de düzenlenmişti ve gördüğü ilgi sonrasında global bir etkiliğe dönüşmüştü. Peki önceki yılların şampiyonları şu sıralar neler yapıyorlar, merak ediyor musun?
2019 yılında Hasköy Yün İplik Fabrikası'nda düzenlenen Türkiye finalinde Can “Cizzx” Pars ve Muhammed “mini” Salman ikilisinden oluşan LOG Esports takımı şampiyonluğa ulaşmıştı. Cizzx an itibariyle Thunderbolts Gaming, mini ise Digital Athletics takımında esporcu olarak kariyerine devam ediyor.
2020 yılındaki Türkiye finali online olarak gerçekleştirilmişti ve finallerden Buğra Nazmi “Vesselam” Özdemir ile Ahmet Furkan “Spunkie” Güven ikilisi zaferle ayrılmıştı. Vesselam ve Spunkie bu yıl Red Bull Flick TurkNet Invitational'da yer alırken, 2021 finalinde de şampiyonluk mücadelesi verecek.
Red Bull Flick Türkiye Finali Canlı Yayını
Red Bull Flick Türkiye Finali 7 Ekim Perşembe günü saat 19:00 itibariyle Red Bull Türkiye Twitch kanalından canlı yayınlanacak. Özgür "root" Alagül, Berke "vlad" Kantürk, Alican "karahancaster" Karahan ve Anıl Can "gtrsttt" Başaran dörtlüsünün keyifli sunumlarıyla eşlik edeceği final heyecanını bu sayfadan takip edebilirsin.