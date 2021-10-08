Red Bull Flick'te Şampiyon Belli Oldu!

Oyuncuları 2'ye 2 formatta karşı karşıya getiren yapısıyla CS:GO'ya yepyeni bir soluk katan Red Bull Flick 'in Türkiye ayağı tamamlandı. 31 Ağustos'ta kayıtların açılmasıyla başlayıp eleme ve playoff turları ile devam eden Red Bull Flick'in Türkiye ayağı finali Yapıkredi bomontiada 'da gerçekleştirildi.

Red Bull Flick Türkiye Finali'nin tamamı Red Bull Türkiye Twitch kanalından canlı olarak yayınlandı. Özgür " root " Alagül, Berke " vlad " Kantürk, Alican " karahancaster " Karahan ve Anıl Can " gtrsttt " Başaran dörtlüsünün sunumlarıyla renklenen gecede Red Bull Flick Türkiye şampiyonları belirlendi.

Final gecesi Red Bull Flick TurkNet Invitational 'ın yarı final mücadeleleriyle başladı. Bu maçların ardından Red Bull Flick Türkiye Finali 'nde yarı final heyecanı yaşandı. Gecenin devamında ilk olarak Red Bull Flick TurkNet Invitational ve son olarak da Red Bull Flick Türkiye Finali maçları oynandı.

Red Bull Flick Türkiye Finali 2021

Red Bull Flick Türkiye Finali'nde Alpartay, MaybeOneDay, Motha Puggers ve RealEnayi2 takımları şampiyonluk mücadelesi verdi. Yarı finalde MaybeOneDay ile RealEnayi2 ve Alpartay ile Motha Puggers karşı karşıya geldi. Bu yılki finallerin favorisi ise geçen yıl da şampiyonluğa ulaşan RealEnayi2 idi.

Yarı finalin ilk maçında RealEnayi2 ve MaybeOneDay karşı karşıya geldi. © Mahmut Cinci

Yarı finalin ilk eşleşmesinde RealEnayi2 ve MaybeOneDay sahne aldı. Maça favori olarak çıkan RealEnayi2, WI-NG:5 FLUX haritasındaki ilk maçı 45:0 ve 15:0'lık raunt skorlarıyla 2:0 kazanmayı başardı. Rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun sergileyen RealEnayi2, WI-NG:5 DEX haritasındaki ikinci maçın rauntlarını da 25:0 ve 29:0 kazanarak Red Bull Flick Türkiye Finali'ne yükselen ilk takım oldu.

Yarı finalin ikinci ayağında Alpartay ve Motha Puggers takımları karşı karşıya geldi. İlk maç WI-NG:5 T3L-PORT haritasında oynanırken rauntları 10:0 ve 30:0 kazanan Alpartay 1:0 öne geçmeyi başardı. WI-NG:5 DEX haritasındaki ikinci maçın ilk raundu 12:0 ile Alpartay'ın, ikinci raundu 9:0 ile Motha Puggers'ın oldu. Üçüncü raundu rahat şekilde 54:0 kazanan Alpartay finalde RealEnayi2'nin rakibi oldu.

Red Bull Flick Türkiye Finali büyük heyecana sahne oldu. © Mahmut Cinci

Red Bull Flick Türkiye Finali'nde RealEnayi2 ve Alpartay arasındaki ilk maç WI-NG:5 FLUX haritasındaydı. Maçın ilk raundunu 11:0 ile Alpartay alırken, ikinci raunt 37:0 ile RealEnayi2'nin oldu. Maçın galibi son raundu 19:0 alan Alpartay oldu. İkinci maç WI-NG:5 T3L-PORT haritasındaydı. Bu maçta da rakibine 28:0 ve 24:0 ile 2:0 üstünlük sağlayan Alpartay, Red Bull Flick'te 2021 yılının şampiyonu oldu .

Red Bull Flick Türkiye şampiyonu Alpartay! © Mahmut Cinci

Red Bull Flick TurkNet Invitational Finali 2021

Red Bull Flick TurkNet Invitational finalinde CikolataliBazda (Ahmet "paz" Karahoca & Berke "Vlad" Kantürk), Görmüş Geçirmişler (Özgür "Root" Alagül & Can "Cizzx" Pars), RealEnayi2 (Buğra "Vesselam" Özdemir & Furkan "Spunkie" Güven) ve S3nceyez (Efekan "S3NSEY" Topaloğlu & Sencer "SencerEZ" Başcın) takımları şampiyonluk mücadelesi verdi.

Berke "Vlad" Kantürk hem turnuvada, hem de anlatımda yer aldı. © Mahmut Cinci

Yarı finalin ilk eşleşmesinde RealEnayi2 ve CikolataliBazda mücadele etti. WI-NG:5 T3L-PORT haritasında oynanan ilk maçın rauntlarını 16:0 ve 34:0 kazanan RealEnayi2 1:0 öne geçti. WI-NG:5 FLUX haritasındaki ikinci maçı da 23:0 ve 28:0 ile 2:0 kazanan RealEnayi2 böylece finale çıkan ilk takım oldu.

İkinci yarı final eşleşmesinde Görmüş Geçirmişler ve S3nceyez karşı karşıya geldi. WI-NG:5 T3L-PORT haritasındaki ilk maçın rauntlarını 18:0 ve 5:0 kazanan S3nceyez böylece 1:0 öne geçti. WI-NG:5 FLUX haritasında oynanan ikinci maçı da 7:0 ve 32:0 ile 2:0 kazanan S3nceyez finale yükselmeyi başardı.

Görmüş Geçirmişler'i mağlup eden S3nceyez finale yükseldi. © Mahmut Cinci

Red Bull Flick TurkNet Invitational finalinde RealEnayi2 ve S3nceyez karşılaştı. İlk haritadaki maçın rauntlarını 16:0 ve 10:0 kazanan RealEnayi2 maçta 1:0 öne geçti. WI-NG:5 FLUX haritasındaki maçı da 57:0 ve 17:0 ile kazanan RealEnayi2, Red Bull Flick TurkNet Invitational'da şampiyonluğa ulaştı .

Red Bull Flick TurkNet Invitational'da şampiyon RealEnayi2 oldu! © Mahmut Cinci