Red Bull Flick 2022'de Neler Oluyor?

Kendine has formatı ile CS:GO'ya yepyeni bir soluk getiren

'te 2022 heyecanı başladı. Red Bull Flick Türkiye Finali'ne katılacak takımlar sekiz eleme turu sonunda belirlenecek. Altısı online ve ikisi offline gerçekleşecek tüm elemelerden dörder takım final mücadelesi için bir sonraki aşamaya geçecek. Eleme turlarında hangi takımların başarılı olduğunu bu sayfadan takip edebilirsin.