Bir Oyun Daha
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Bir Oyun Daha
Red Bull Flick 2022'de Neler Oluyor?
Türkiye’nin en büyük 2vs2 CS:GO turnuvası Red Bull Flick’in eleme turları sonuçlarını bu sayfadan takip et!
Kendine has formatı ile CS:GO'ya yepyeni bir soluk getiren Red Bull Flick'te 2022 heyecanı başladı. Red Bull Flick Türkiye Finali'ne katılacak takımlar sekiz eleme turu sonunda belirlenecek. Altısı online ve ikisi offline gerçekleşecek tüm elemelerden dörder takım final mücadelesi için bir sonraki aşamaya geçecek. Eleme turlarında hangi takımların başarılı olduğunu bu sayfadan takip edebilirsin.
Red Bull Flick 2022 heyecanı başladı! Sen de bu rekabete dahil olmak istiyorsan redbull.com/flick adresini ziyaret et ve etkinliğe kaydol.
5 dakika
Hellian ile Red Bull Flick 2022 Rehberi
Eleme Sonuçları
9 Nisan (Online)
155 takımın katıldığı ilk eleme turunda Advanced Five, only wall, REALENAYI2 ve TURKISH SLAP ilk dörde kalmayı başardı. Finalde ise -Coulen ile Stoxien ikilisinin oluşturduğu TURKISH SLAP takımı, geçen yılın finalisti REALENAYI2'yi 2:1 mağlup etti.
Başvuruları devam eden elemeler şu şekilde: