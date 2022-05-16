Red Bull Flick’te Şampiyon REALENAYI2!

Geçen yıl ALPARTAY ismiyle şampiyonluğa ulaşan ve Türkiye’yi Finlandiya’da temsil eden Asbron, BaskentUniEspor’a karşı

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’daki ilk maçı çok rahat bir şekilde 2:0 kazanmayı başardı. İkinci maç

City Palace

haritasında oynandı ve rauntlar daha yakın geçse de galibiyet 2:0 ile bir kez daha Asbron’un oldu. Eşleşmedeki üçüncü maç

Wing:5 Lobby

’de oynandı ve özellikle ilk raundu çok rahat geçen Asbron maçı 2:0 kazandı ve böylece toplamda da 3:0’a ulaşarak finalde REALENAYI2’nin rakibi oldu.