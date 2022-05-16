Bir Oyun Daha
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Espor
Red Bull Flick’te Şampiyon REALENAYI2!
Türkiye'nin en büyük 2v2 CS:GO turnuvası Red Bull Flick'in bu yılki şampiyonu, turnuvayı 2020 yılında da kazanan RealEnayi2 oldu!
Günümüzün en rekabetçi multiplayer oyunlarından biri olan CS:GO'ya kendine has formatıyla bambaşka bir hava katan Red Bull Flick'te Türkiye'nin en iyi ikilisi belli oldu. 29 Mart'ta başlayan ve 7 Mayıs'ta sona eren eleme sürecinde en iyi 32 takım belirlenmişti. Geçtiğimiz hafta düzenlenen playoff turunda ise Asbron, BaskentUniEspor, MAYBEONEDAY ve REALENAYI2 takımları Red Bull Flick Türkiye Finali'ne yükselmeyi başarmıştı.
Red Bull Flick Türkiye Finali bu yıl İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi'nde gerçekleştirildi. Şampiyonun Danimarka'daki Red Bull Flick Dünya Finali için playoff turunda mücadele etme hakkı kazanacağı gecenin ilk yarı finalinde geçen yıl da yarı finalde karşı karşıya gelen MAYBEONEDAY ile REALENAYI2, ikinci yarı finalinde ise geçen yılın şampiyonu Asbron (ALPARTAY) ile BaskentUniEspor karşı karşıya geldi.
01
Yarı Final #1: MAYBEONEDAY vs REALENAYI2
MAYBEONEDAY ile REALENAYI2 arasındaki ilk maç Control Room haritasında oynandı ve yakın geçen rauntların sonunda maçı REALENAYI2 2:1 kazandı. Digital Archives haritasındaki rauntlar yine yakın geçse de REALENAYI 2:0 ile galibiyete uzandı. Üçüncü raunt Sky Platform’daydı ve bu kez galibiyet 2:1 ile MAYBEONEDAY’in oldu. Wing:5 Lobby’de oynanan dördüncü rauntta MAYBEONEDAY öne geçince “Bir geri dönüş hikayesi mi geliyor?” soruları sorulsa da haritayı 2:1 kazanan REALENAYI2 ilk finalist olmayı başardı.
02
Yarı Final #2: BaskentUniEspor vs Asbron
Geçen yıl ALPARTAY ismiyle şampiyonluğa ulaşan ve Türkiye’yi Finlandiya’da temsil eden Asbron, BaskentUniEspor’a karşı Sky Platform’daki ilk maçı çok rahat bir şekilde 2:0 kazanmayı başardı. İkinci maç City Palace haritasında oynandı ve rauntlar daha yakın geçse de galibiyet 2:0 ile bir kez daha Asbron’un oldu. Eşleşmedeki üçüncü maç Wing:5 Lobby’de oynandı ve özellikle ilk raundu çok rahat geçen Asbron maçı 2:0 kazandı ve böylece toplamda da 3:0’a ulaşarak finalde REALENAYI2’nin rakibi oldu.
03
Final: REALENAYI2 vs Asbron
Red Bull Flick Türkiye Finali'nde son iki yılın şampiyonu karşı karşıya geldi. Bir tarafta Buğra "Vesselam" Özdemir ile Furkan "Spunkie" Güven ikilisinin oluşturduğu 2020 şampiyonu REALENAYI2, diğer tarafta Ahmet "Jaex" Taylan Akgündüz ile Alpar "Lordlpar" Övünç Öztürk ikilisinin oluşturduğu 2021 şampiyonu Asbron. Şampiyonların düellosunda kimin galip geleceğini herkes merak ediyordu. Final serisinde üç haritadan galibiyetle ayrılan takım "Red Bull Flick Türkiye Şampiyonu" unvanının sahibi olacaktı.
Finalin ilk mücadelesi Sky Platform haritasında oynandı. Yakın geçen ilk raundun sonuna doğru farkı açan Asbron, 40 bilet fark ile 1:0 öne geçti. İkinci raundun sonu büyük heyecana sahne olurken sadece iki bilet kala galibiyet bir kez daha Asbron’un oldu. Böylece 2:0’ı yakalayan Asbron finalde öne geçmeyi başardı.
İkinci maç Control Room’da oynandı. İlk raunt dengeli başladıktan sonra Asbron’a doğru dönerken sonlara doğru öne geçen REALENAYI2 yedi bilet farkla 1:0 öne geçti. İkinci raundun başında REALENAYI2 arayı açmayı başardı, sonrasında fark kapanır gibi olsa da galip gelen REALENAYI2 finalde skoru eşitlemeyi başardı.
City Palace finalin üçüncü maçına ev sahipliği yaptı ve haritadaki ilk raundu 18 bilet farkla REALENAYI2 kazandı. İkinci rauntta farkı kısa sürede açan REALENAYI2 rahat bir galibiyete giderken sonlara doğru fark kapandı. Buna rağmen üstünlüğünü koruyan REALENAYI2, 19 bilet farkla galip gelip seride 2:1 öne geçti.
Dördüncü maç Digital Archives haritasında oynandı. Uzun süre dengeli giden raundun sonuna doğru farkı açan REALENAYI2, 32 bilet farka ulaşıp 1:0 öne geçti. İkinci raunt son ana dek yakın geçerken sadece yedi bilet farkla galibiyet ulaşan REALENAYI2, böylece Asbron’u 3:1 yenerek Red Bull Flick Türkiye Şampiyonu oldu.
Ülkemizi en iyi şekilde temsil edip ilk üç yapmak istiyoruz. İlk hedefimiz şampiyonluk aslında ama büyük konuşmak istemiyorum. Hazırlanıp elimizden geleni yapacağız.
Red Bull Flick 2020'nin ardından Red Bull Flick 2022'de de Türkiye şampiyonu olan REALENAYI2, böylece Türkiye'yi Red Bull Flick Dünya Finali'nde temsil etme hakkı kazandı. 16 - 20 Kasım tarihlerinde Danimarka'nın Kopenhag şehrinde düzenlenecek ve 50 bin Euro ödül havuzuna sahip finalde 10 profesyonel CS:GO ikilisinin yanı sıra ülke şampiyonlarından altı takım mücadele edecek.