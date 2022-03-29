Red Bull Flick Başlıyor!

Bir Oyun Daha
Red Bull Flick ilk olarak 2019 yılında Türkiye'de düzenlendi. Rekabete dayalı ve heyecan verici formatı sayesinde büyük beğeni toplayan etkinlik kısa sürede global bir etkinliğe dönüştü. Dünyanın en iyi CS:GO oyuncularını 2’ye 2 formatında karşı karşıya getiren Red Bull Flick heyecanı bir kez daha start alıyor.
Eğer sen de CS:GO'da başarılı bir duo takımın parçası olacağına inanıyorsan, Red Bull Flick'in etkinlik sayfasına giderek eleme tarihlerine ve başvuru linklerine ulaşabilirsin. Üstelik etkinlik sayfasında Red Bull Flick'te kullanılacak haritaların tamamı mevcut ve haritaları indirerek antrenmanlara başlayabilirsin.
5 dakika
Hellian ile Red Bull Flick 2022 Rehberi
Etkinlikte Türkiye’nin dört bir yanındaki CS:GO ikilileri dışında ünlü isimlere karşı da mücadele edeceksin. Bu isimler Mehmet Yağız “cNed” İpek, Hellian ve da1moN olarak sıralanıyor. Öte yandan turnuvayı izlemek isteyenler ise Eylül Adıgüzel ve da1mon ikilisinin kanallarını takibe alabilirler.
Sekiz eleme turunda zafere ulaşanların karşı karşıya geleceği Red Bull Flick Türkiye Finali 8 Mayıs'ta gerçekleşecek. Şampiyon ikili Türkiye'yi Danimarka'daki dünya finalinde temsil etme hakkı kazanacak. Üstelik bu temsil sırasında dünyanın en iyi profesyonel oyuncuları ile karşı karşıya gelme imkanı sunulacak.