Red Bull Flick Başlıyor!

ilk olarak 2019 yılında Türkiye'de düzenlendi. Rekabete dayalı ve heyecan verici formatı sayesinde büyük beğeni toplayan etkinlik kısa sürede global bir etkinliğe dönüştü. Dünyanın en iyi

CS:GO oyuncularını 2’ye 2 formatında

karşı karşıya getiren Red Bull Flick heyecanı bir kez daha start alıyor.