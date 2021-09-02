Red Bull Flick Başlıyor!

, rekabete dayalı ve heyecan verici formatı sayesinde kısa sürede tüm dünyaya yayılmıştı. En iyi CS:GO oyuncularını

Red Bull Flick'in bu yılki konsepti "Get Ready to Ascend" , yani "yükselmeye hazır ol" olarak belirlendi. Bu konsept dahilinde hazırlanan haritalar yerin iki kat altından başlıyor ve oyunculara gitgide yükselme şansı tanıyor. Nişan alma kabiliyetine ve refleksine güvenen oyuncular da katları hızla çıkıyor.