Red Bull Flick Başlıyor!

Bir Oyun Daha
İlk olarak 2019 yılında Türkiye’de düzenlenen Red Bull Flick, rekabete dayalı ve heyecan verici formatı sayesinde kısa sürede tüm dünyaya yayılmıştı. En iyi CS:GO oyuncularını 2’ye karşı 2 formatında karşı karşıya getiren Red Bull Flick’te etkinlik için özel olarak hazırlanan haritalar kullanılıyor.
Red Bull Flick 2021
Red Bull Flick'in bu yılki konsepti "Get Ready to Ascend", yani "yükselmeye hazır ol" olarak belirlendi. Bu konsept dahilinde hazırlanan haritalar yerin iki kat altından başlıyor ve oyunculara gitgide yükselme şansı tanıyor. Nişan alma kabiliyetine ve refleksine güvenen oyuncular da katları hızla çıkıyor.
7 Ekim’e kadar sürecek etkinlikte Türkiye’nin en iyi CS:GO oyuncularının yanı sıra CS:GO sahnesinin ünlü isimleri de karşı karşıya gelecekler. İkişer oyuncudan oluşan sekiz takımın yer alacağı Red Bull Flick TurkNet Invitational her hafta Red Bull Twitch Türkiye kanalından canlı yayınlanacak.
Red Bull Flick Dünya Finali 19 - 21 Kasım tarihleri arasında Finlandiya'nın Helsinki şehrinde düzenlenecek. Red Bull Flick Türkiye şampiyonu 30 Ekim'de dünya finali eleme mücadelesine katılacak. Elemelerde ilk sekize giren takımlar ise dünya finaline gitmeye hak kazanacak.