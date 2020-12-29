Red Bull Flick’te Şampiyon Belli Oldu

Mart ayında şampiyonunu bulmak için yola çıkan Türkiye'nin en büyük CS:GO kapışması Red Bull Flick'te , görkemli bir finalin ardından zirvedeki isimler belli oldu. 2v2 formatındaki kapışmada rakiplerine üstünlük sağlayan Vesselam ve Spunkie 'den oluşan REALENAYI2 takımı, Red Bull Flick'in Türkiye finalinde zafere ulaştı.

Amatörden profesyonele pek çok oyun sever, köklü oyun CS:GO’da 2v2 formatında Türkiye’nin en iyisi olmak için mücadele etti. Sadece 8 takım Türkiye finallerinde boy gösterme hakkı elde ederken, final karşılaşmaları Cantuğ “Unlost” Özsoy ve Berk “Rip” Tepe ’nin anlatımıyla Red Bull Türkiye Twitch kanalından canlı olarak yayınlandı.

CS:GO tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği turnuvada toplam 4.024 takım hünerlerini sergilerken, Red Bull Türkiye Twitch kanalından canlı olarak yayınlanan Türkiye finalleri de büyük bir izleyici kitlesinin ilgisini çekti. Red Bull Flick heyecanına ortak olmak için final yayınının tekrarını hemen aşağıdan izleyebilirsin.

Türkiye finalleri Red Bull Flick için özel hazırlanan haritalarda gerçekleşirken mücadelelerde heyecan üst düzeydeydi. Çeyrek finalde Finger Tappers'ı, yarı finalde ise Nosferatu'yu mağlup eden Vesselam ve Spunkie ikilisi, finalde Theodore ve RAjoz'dan oluşan Thoraj takımının rakibi oldu.

Nefes kesen final kapışmasının ardından rakiplerini mağlup etmeyi başaran Vesselam ve Spunkie şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Performansıyla öne çıkan Spunkie, en değerli oyuncu ödülünün de sahibi olurken duygularını şöyle ifade etti: