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FORMULA RACING
Red Bull Formulaz Eğlenceli Anlara Sahne Oldu
12. kez düzenlenen Red Bull Formulaz, Rize'nin Tunca beldesinde katılımcılara ve izleyicilere yine keyifli anlar yaşattı.
Renkli bir ambiyans, heyecan verici bir yarış, eğlenceli bir deneyim... Red Bull Formulaz, 12. kez Rize'nin Tunca beldesinde bir geleneği canlandırdı ve tahta arabaların yarışı hafta sonuna damga vurdu.
Kurallar basit: Fren, motor ya da demir parça yok. Marangozlarda günlerce süren hummalı çalışmanın sonunda ortaya çıkan el emeği göz nuru arabalar yokuş aşağı salınırken gözü pek sürücüler de önce yolda kalabilmek sonra da zafere ulaşabilmek için mücadele ettiler.
Red Bull Formulaz'ın bu yılki özel konuğu şampiyon cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'ydı. Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, tahta arabalarla keyifli bir deneyim yaşarken, binlerce kişinin takip ettiği yarışta ilk sırada yer alabilmek için kıyasıya bir mücadele yaşandı.
57 katılımcının yarıştığı organizasyonda erkekler kategorisinde ilk sırayı Fatih Çukur elde etti. Gani Sarı ikinci olurken, Muhammed Kuyumcu ise üçüncü sırada yer aldı. Kadınlar kategorisinde ise Bilge Çakır zafer ulaşan isim oldu. Leyla Çukur ikinci sırada yer alırken, Bahar Tekiner de üçüncü oldu. Organizasyonun en iyi tahta araba tasarım ödülünü ise Turan Selimoğlu elde etti.