Red Bull Formulaz Eğlenceli Anlara Sahne Oldu

, 12. kez Rize'nin Tunca beldesinde bir geleneği canlandırdı ve tahta arabaların yarışı hafta sonuna damga vurdu.

Renkli bir ambiyans, heyecan verici bir yarış, eğlenceli bir deneyim...

Kurallar basit: Fren, motor ya da demir parça yok. Marangozlarda günlerce süren hummalı çalışmanın sonunda ortaya çıkan el emeği göz nuru arabalar yokuş aşağı salınırken gözü pek sürücüler de önce yolda kalabilmek sonra da zafere ulaşabilmek için mücadele ettiler.

Kurallar basit: Fren, motor ya da demir parça yok. Marangozlarda günlerce süren hummalı çalışmanın sonunda ortaya çıkan el emeği göz nuru arabalar yokuş aşağı salınırken gözü pek sürücüler de önce yolda kalabilmek sonra da zafere ulaşabilmek için mücadele ettiler.

Kurallar basit: Fren, motor ya da demir parça yok. Marangozlarda günlerce süren hummalı çalışmanın sonunda ortaya çıkan el emeği göz nuru arabalar yokuş aşağı salınırken gözü pek sürücüler de önce yolda kalabilmek sonra da zafere ulaşabilmek için mücadele ettiler.

'ydı. Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, tahta arabalarla keyifli bir deneyim yaşarken, binlerce kişinin takip ettiği yarışta ilk sırada yer alabilmek için kıyasıya bir mücadele yaşandı.