Red Bull Formulaz erkekler kategorisinde şampiyon Fatih Çukur
© Nuri Yılmazer
FORMULA RACING

Red Bull Formulaz Eğlenceli Anlara Sahne Oldu

12. kez düzenlenen Red Bull Formulaz, Rize'nin Tunca beldesinde katılımcılara ve izleyicilere yine keyifli anlar yaşattı.
Yazar: Red Bull
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Renkli bir ambiyans, heyecan verici bir yarış, eğlenceli bir deneyim... Red Bull Formulaz, 12. kez Rize'nin Tunca beldesinde bir geleneği canlandırdı ve tahta arabaların yarışı hafta sonuna damga vurdu.
Heyecan dorukta
Heyecan dorukta
© Nuri Yılmazer
Kurallar basit: Fren, motor ya da demir parça yok. Marangozlarda günlerce süren hummalı çalışmanın sonunda ortaya çıkan el emeği göz nuru arabalar yokuş aşağı salınırken gözü pek sürücüler de önce yolda kalabilmek sonra da zafere ulaşabilmek için mücadele ettiler.
Red Bull Formulaz'ın bu yılki özel konuğu şampiyon cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'ydı. Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, tahta arabalarla keyifli bir deneyim yaşarken, binlerce kişinin takip ettiği yarışta ilk sırada yer alabilmek için kıyasıya bir mücadele yaşandı.
Ayşe Begüm Onbaşı farklı bir branşa yöneliyor
Ayşe Begüm Onbaşı farklı bir branşa yöneliyor
© Nuri Yılmazer
57 katılımcının yarıştığı organizasyonda erkekler kategorisinde ilk sırayı Fatih Çukur elde etti. Gani Sarı ikinci olurken, Muhammed Kuyumcu ise üçüncü sırada yer aldı. Kadınlar kategorisinde ise Bilge Çakır zafer ulaşan isim oldu. Leyla Çukur ikinci sırada yer alırken, Bahar Tekiner de üçüncü oldu. Organizasyonun en iyi tahta araba tasarım ödülünü ise Turan Selimoğlu elde etti.
Kadınlar kategorisinde podyum
Kadınlar kategorisinde podyum
© Nuri Yılmazer
Erkekler kategorisinde podyum
Erkekler kategorisinde podyum
© Nuri Yılmazer
Hazırlıklar tamam
Hazırlıklar tamam
© Nuri Yılmazer
Ayşe Begüm Onbaşı direksiyonda
Ayşe Begüm Onbaşı direksiyonda
© Nuri Yılmazer
Zafere giden yol
© Nuri Yılmazer
Start verildi
© Nuri Yılmazer
Nefesleri kesen bir yarış
© Nuri Yılmazer
Red Bull Formulaz erkekler kategorisinde şampiyon Fatih Çukur
© Nuri Yılmazer
Ayşe Begüm Onbaşı Red Bull Formulaz heyecanına katıldı
© Nuri Yılmazer
Katılılımcı numaraları da özel bir emeğin ürünü
© Nuri Yılmazer
FORMULA RACING