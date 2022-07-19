Red Bull Formulaz'ın En Hızlıları Belli Oldu

için günler boyunca üzerinde çalıştıkları tahta arabalar ile en hızlı isim olmak için kıyasıya rekabet ediyorlar.

Bir Karadeniz geleneği haline gelen Red Bull Formulaz kendine özgü kuralları ve zorlu parkuru ile katılımcıları eğlenceli bir rekabetin içine dahil ediyor. Katılımcılar

Bir Karadeniz geleneği haline gelen Red Bull Formulaz kendine özgü kuralları ve zorlu parkuru ile katılımcıları eğlenceli bir rekabetin içine dahil ediyor. Katılımcılar ünü tüm dünyaya yayılan etkinlik için günler boyunca üzerinde çalıştıkları tahta arabalar ile en hızlı isim olmak için kıyasıya rekabet ediyorlar.

Bir Karadeniz geleneği haline gelen Red Bull Formulaz kendine özgü kuralları ve zorlu parkuru ile katılımcıları eğlenceli bir rekabetin içine dahil ediyor. Katılımcılar ünü tüm dünyaya yayılan etkinlik için günler boyunca üzerinde çalıştıkları tahta arabalar ile en hızlı isim olmak için kıyasıya rekabet ediyorlar.

Benim neslimde bu köyde ilk araç yapanlardan biri benim. Bana da amcam, babam öğretti. O şekilde ilerledik, biz de onlardan devraldık.

Benim neslimde bu köyde ilk araç yapanlardan biri benim. Bana da amcam, babam öğretti. O şekilde ilerledik, biz de onlardan devraldık.

Benim neslimde bu köyde ilk araç yapanlardan biri benim. Bana da amcam, babam öğretti. O şekilde ilerledik, biz de onlardan devraldık.