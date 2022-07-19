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Red Bull Formulaz'ın En Hızlıları Belli Oldu
Tahta arabaların birbiriyle yarıştığı geleneksel Red Bull Formulaz'da bu yılın en hızlı ismi belli oldu.
Heyecan dolu yarışlara sahne olan Red Bull Formulaz, Rize’nin Ardeşen ilçesinde gerçekleşti. Birbirinden ilginç tasarımlara sahip tahta arabaların birincilik mücadelesi verdiği etkinliği binlerce kişi yerinde takip etti. Red Bull Formulaz’ın en hızlı isimleri ise erkeklerde Fatih Çukur, kadınlarda Leyla Çukur oldu.
Bir Karadeniz geleneği haline gelen Red Bull Formulaz kendine özgü kuralları ve zorlu parkuru ile katılımcıları eğlenceli bir rekabetin içine dahil ediyor. Katılımcılar ünü tüm dünyaya yayılan etkinlik için günler boyunca üzerinde çalıştıkları tahta arabalar ile en hızlı isim olmak için kıyasıya rekabet ediyorlar.
Benim neslimde bu köyde ilk araç yapanlardan biri benim. Bana da amcam, babam öğretti. O şekilde ilerledik, biz de onlardan devraldık.
Erkekler kategorisinde üst üste ikinci kez şampiyon olan Fatih Çukur, geçen seneye göre çok daha zor bir mücadele olduğunu ve yeniden şampiyonluğa ulaştığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Kadınlar kategorisinin şampiyonu Leyla Çukur ise geçen yılki ikinciliğin ardından şampiyon olduğu için gururlu olduğunu söyledi.
Çocukluğum tahta arabalarla geçti. Hem yaptım hem de yarıştım. Böyle bir organizasyon olduğu için de çok mutluyuz.