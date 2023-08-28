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Red Bull Formulaz'ın En Hızlıları Belli Oldu
Geleneksel Red Bull Formulaz etkinliğinde bu yılın en hızlı isimleri belli oldu.
Red Bull ve Formulaz Derneği işbirliği ile düzenlenen Red Bull Formulaz, bu yıl 14. kez tahta arabaların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Kendine özgü kuralları ve eğlenceli parkuru ile Karadeniz'in gelenekselleşen bu etkinliğine önceki yıllarda olduğu gibi Rize’nin Ardeşen ilçesindeki Tunca beldesi ev sahipliği yaptı.
Red Bull Formulaz’a bu yıl kadınlarda ve erkeklerde toplam 60 yarışçı katıldı. Birbirinden ilginç tasarımlara sahip tahta arabaları ile parkura çıkan yarışçılar arasından kadınlarda Leyla Çukur, erkeklerde Muhammed Karaman en hızlı isimler olarak mutlu sona ulaştılar. En iyi tasarım ödülü ise Turan Selimoğlu’nun oldu.