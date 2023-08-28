Red Bull Formulaz'ın En Hızlıları Belli Oldu

, bu yıl 14. kez tahta arabaların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Kendine özgü kuralları ve eğlenceli parkuru ile Karadeniz'in gelenekselleşen bu etkinliğine önceki yıllarda olduğu gibi Rize’nin Ardeşen ilçesindeki Tunca beldesi ev sahipliği yaptı.

Red Bull ve Formulaz Derneği işbirliği ile düzenlenen